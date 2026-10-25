Senioři se musí připravit na velkou změnu. V listopadu dostanou své penze jinak, než jsou zvyklí

Výplaty důchodů se v listopadu 2026 upraví ve dvou termínech. Lidé, kterým penze běžně přichází osmého dne v měsíci, ji tentokrát obdrží až v pondělí 9. listopadu. Osmý listopad totiž připadá na neděli, kdy se důchody standardně nevyplácejí. Opačná situace nastane u seniorů s výplatním termínem 14. listopadu. Toto datum vychází na sobotu, a proto jim peníze dorazí už v pátek 13. listopadu. Ostatní listopadové výplatní termíny zůstávají beze změny.
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Posun výplat se projeví také před Vánoci
Podobné úpravy čekají důchodce také během prosince. Šestý prosinec připadá na neděli, takže penze s tímto termínem budou vyplaceny až v pondělí 7. prosince. Naopak lidé, kteří mají výplatu stanovenou na 12. den v měsíci, dostanou své peníze již v pátek 11. prosince, protože dvanáctého je sobota. Další prosincové termíny se kvůli víkendům měnit nebudou. Vánoční svátky do běžného harmonogramu výplat nezasáhnou, jelikož poslední pravidelný termín připadá už na 14. prosince.
Nový systém výplat platí od loňského roku
Současný harmonogram důchodových výplat funguje od dubna 2025, kdy došlo k výraznému zjednodušení dosavadního systému. Dříve se penze vyplácely ve třinácti termínech rozložených mezi druhý a čtyřiadvacátý den v měsíci. Nově jsou všechny standardní termíny soustředěny do první poloviny měsíce, konkrétně na 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 14. den.
Pokud některé datum připadne na sobotu, výplata se přesune na předcházející pátek, zatímco při neděli se posouvá na následující pondělí. Samostatná pravidla se uplatňují při státních svátcích, kdy se termíny upravují podle předem zveřejněného harmonogramu. Samotný posun data přitom nijak nemění výši přiznaného důchodu ani nárok na jeho výplatu.
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Pozor na trvalé příkazy a pravidelné platby
Jednodenní rozdíl může být důležitý především pro domácnosti, které z penze bezprostředně hradí nájemné, energie nebo splátky úvěrů. Pokud má například důchodce trvalý příkaz nastavený na osmého listopadu a na účtu nemá dostatečnou rezervu, nemusí být platba včas provedena.
Bankovní převody totiž závisejí na dostupném zůstatku a podmínkách konkrétní banky. Vhodné je proto nastavit pravidelné odchozí platby s několika pracovními dny odstupu od očekávané výplaty. Přesné datum lze ověřit v rozhodnutí o přiznání důchodu nebo v oznámení o změně výplatního termínu. Senioři, kteří dostávají penzi prostřednictvím České pošty, se řídí stejnými pravidly posouvání termínů.
Od ledna porostou důchody, chystá se i další příspěvek
Vedle listopadových změn se připravuje také lednové zvýšení důchodů, které již stanovuje schválené nařízení vlády. Od 1. ledna 2027 se základní výměra penzí zvýší o 270 korun na 5 170 korun měsíčně. Procentní výměra zároveň vzroste o 0,2 procenta, takže skutečné zvýšení bude záviset na individuální výši důchodu.
U průměrné starobní penze má valorizace představovat 304 korun a výsledná částka dosáhnout přibližně 22 196 korun měsíčně. Vláda se navíc dohodla na jednorázovém příspěvku 2 000 korun, jehož vyplacení ale vyžaduje samostatnou legislativní úpravu. Pokud příslušný zákon vstoupí v účinnost v lednu, ministerstvo předpokládá vyplácení příspěvku v březnu 2027, nejde však zatím o definitivně potvrzený termín.
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