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Senioři se musí připravit na velkou změnu. V listopadu dostanou své penze jinak, než jsou zvyklí

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Listopad přinese části českých důchodců změnu termínu, ve kterém dostávají penzi. Zatímco jedné skupině dorazí peníze na účet o den později, další je obdrží s předstihem. Posuny souvisejí s rozložením víkendů a dotknou se také prosincových výplat. Senioři by si proto měli zkontrolovat svá obvyklá data, zejména pokud mají na příchod důchodu navázané pravidelné platby.
Listopad přinese části českých důchodců změnu termínu, ve kterém dostávají penzi.

Listopad přinese části českých důchodců změnu termínu, ve kterém dostávají penzi.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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