Plot na vlastním pozemku nestačil: Spor o příjezd ukázal častou chybu majitelů

Vlastní pozemek neznamená, že lze bez rizika zúžit letitou příjezdovou cestu, vybetonovat plochu před domem nebo změnit odtok dešťové vody. Příjezd k domu bývá pro majitele samozřejmostí až do chvíle, kdy se objeví nový plot, zpevněná plocha nebo požadavek úřadu na povolení. Právě u cest a sjezdů se často střetává pocit vlastnické svobody s pravidly, která chrání sousedy, veřejnou komunikaci i dosavadní způsob užívání místa.
Plot na parcele může být problém, pokud zablokuje zavedený průjezd
Výrazně to ukázal spor na Vysočině, který se týkal dlouhodobě užívané nezpevněné cesty. Sloužila jako příjezd k rodinnému domu a využívali ji i další lidé v okolí. Její zvláštností bylo, že nevedla jen po obecním prostranství, ale částí zasahovala na soukromý sousední pozemek.
Majitel tohoto pozemku se rozhodl část parcely oplotit. Cestu tím sice nezatarasil úplně, ale prostor mezi novým plotem a protější budovou se zúžil natolik, že jím běžné osobní auto neprojelo. Argument, že plot stojí na vlastním pozemku, nakonec nestačil.
Majitel domu se bránil žalobou na ochranu rušené držby. Okresní soud sice uznal, že cesta byla dlouhodobě používána a plot průjezd znemožnil, žalobu ale zamítl kvůli chybějícímu geometrickému plánu. Podle prvoinstančního soudu měla být trasa průjezdu přesně vymezena.
Krajský soud: nešlo o nové břemeno, ale o ochranu dosavadního stavu
Odvolací soud se na věc podíval jinak. V únoru 2026 rozhodl ve prospěch majitele domu a zdůraznil, že v řízení o ochraně držby se nezřizuje trvalé věcné břemeno. Soud posuzoval, zda byl narušen dosavadní pokojný stav, nikoli definitivní právní uspořádání cesty.
Podstatné byly i důkazy o tom, jak se cesta skutečně užívala. Městys potvrdil, že průjezd byl v minulosti dostatečně široký a sloužil okolním vlastníkům. Snímek katastrální mapy navíc ukazoval vyjeté koleje, což vyvracelo tvrzení, že šlo jen o pěší chodník.
Soused musel podle rozhodnutí soudu přestat bránit průjezdu osobním automobilem přes svůj pozemek a uhradit náklady řízení za obě instance ve výši bezmála 28 tisíc korun. Pro vlastníky pozemků z toho plyne jednoduché varování: i zásah provedený na vlastní parcele může být problém, pokud zasáhne do dlouhodobě fungujícího přístupu.
Zpevnění cesty není vždy jen soukromá úprava
Druhá častá situace se týká oprav a zpevňování příjezdových cest. Česká legislativa nerozhoduje jen podle toho, zda majitel použije štěrk, dlažbu nebo beton. Podstatný je rozsah prací, změna terénu, napojení na veřejnou komunikaci a také to, jak úprava ovlivní vsakování dešťové vody.
Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. rozlišuje mezi údržbou dokončené stavby, drobnou stavební úpravou a záměrem, který už může vyžadovat povolení. V praxi proto nemusí být problém dosypat štěrk na existující cestu, pokud se nemění výškové poměry, nerozšiřuje se plocha na sousední nebo obecní pozemek a nezasahuje se do napojení na silnici.
Jiná situace může nastat při položení zámkové dlažby. Pokud jde pouze o výměnu povrchu na už existující cestě ve stejných rozměrech, může jít o běžnou údržbu. Jakmile ale vzniká nová zpevněná plocha nebo se stávající plocha výrazně rozšiřuje, začíná být podstatné, zda pozemek stále zvládne vsakování dešťové vody a zda úprava odpovídá místním regulativům.
Beton a voda: nejčastější slabé místo příjezdových ploch
Největší pozornost si zaslouží betonování příjezdové plochy. Souvislý betonový povrch je prakticky nepropustný, a proto se u něj řeší odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou. Odtok nesmí nepřípustně zasahovat do práv vlastníků sousedních pozemků a stavební úřad může posuzovat i způsob, jakým je voda odváděna nebo vsakována.
Samostatnou kapitolou je napojení soukromé cesty na veřejnou komunikaci. To se řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pokud vzniká nový sjezd nebo se zasahuje do stávajícího napojení, nejde už jen o úpravu dvorku před domem.
Před úpravou příjezdu se proto vyplatí ověřit tři věci: zda cesta neleží i na cizím nebo obecním pozemku, zda práce nezmění terén či odtok vody a zda se nezasahuje do sjezdu na veřejnou komunikaci. U pozemků vedených jako zemědělská půda je namístě ještě větší opatrnost, protože úpravy mohou souviset i se skrývkou ornice.
Příjezdová cesta je praktická část domu, ale právně citlivé místo. Kdo ji bere jen jako kus vlastního pozemku, může narazit u soudu stejně snadno jako na stavebním úřadě.