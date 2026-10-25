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Plot na vlastním pozemku nestačil: Spor o příjezd ukázal častou chybu majitelů

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Příjezdová cesta může být právní pastí: dlouhodobě užívaný průjezd, nový povrch i odtok vody řeší soudy a úřady jinak, než majitelé čekají.
Plot na vlastním pozemku nestačil: Spor o příjezd ukázal častou chybu majitelů

Plot na vlastním pozemku nestačil: Spor o příjezd ukázal častou chybu majitelů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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