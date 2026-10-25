Český kanonýr Nečas v bolestech. Po ráně pukem přišel o zuby, jeho obličej zdobí 10 stehů

Konec první třetiny, Philadelphia, 19. října 2026. Artturi Lehkonen pálí na branku Flyers, puk se po zákroku Josepha Wolla odrazí od tyče a míří přímo do obličeje Martina Nečase. Úder dopadl do oblasti úst. Český útočník Colorada se sklání k ledu, záběry Sportsnetu ukazují krev a jeho cestu tunelem do šatny. Výsledek té cesty později popsala jeho snoubenka Nikola Mertlová na Instagramu: Nečas dorazil domů „s deseti stehy a bez zubů“. Ze šatny se ale vrátil na led a ve druhé třetině skóroval. Podle nás je právě tohle na celém večeru nejsilnější. Nejde jen o ošklivé zranění, ale o to, co Nečas předvedl hned po něm.
Odražený puk a cesta do tunelu
Podle rozboru serveru SportyŽivě.cz se to stalo v čase 15:47 první třetiny. Nešlo o záměrnou střelu ani o faul. Byla to smůla, jakou hokej přináší několikrát za sezonu: puk po odrazu změní dráhu a hráč nemá čas zareagovat.
Americký web Heavy, který vycházel z tweetů Sportsnetu a reportéra Coreyho Masisaka, psal hned během zápasu, že to „nevypadá hezky“. Nečas zmizel v útrobách haly a fanoušci Colorada začali počítat, jestli ho ještě uvidí.
Nečas sám pro web NHL mluvil věcněji, než napovídaly záběry. Řekl, že „to odnesly nějaké zuby“ a že byly potřeba stehy, ale že to „není nic, s čím by se nedalo hrát“. Kolik zubů přesně přišlo vniveč, zatím nikdo veřejně neupřesnil. Česká média, která převyprávěla video Mertlové, popisují hlavně sešitý a krvavý ret.
Sešitý ret a gól pod víko
Ve druhé třetině už Nečas znovu střídal. V čase 17:52 snížil na 1:2. Pátý gól sezony prošel pod horní tyčku. Oficiální video NHL ho nazývá prostě „Nečas posílá puk pod víko“. Zakončení bylo čisté a nebylo na něm znát, že střelec před chvílí plival krev.
Colorado přesto prohrálo 2:3. Druhou branku Avalanche přidal T. J. Hughes, za Flyers rozhodly hlavně dva góly Matveje Mičkova a trefa Noela Acciariho. Klubový souhrn zápasu tak popisuje porážku, Nečasův večer ale z ní vystupuje jako samostatný příběh.
Do zápasu vstupoval s bilancí 4+6 v osmi utkáních. Bodovou formu si tedy udržel i s čerstvě sešitými ústy.
V tomhle se ukazuje, proč na něj Colorado i český hokej spoléhají. Nečas je úřadující držitel Zlaté hokejky. V sezoně 2025/26 poprvé v kariéře pokořil hranici 100 bodů, za 78 zápasů měl bilanci 38+62. Na olympiádě přidal osm bodů v pěti duelech. Kanonýr, který se po ráně do obličeje vrátí a trefí se, svou pověst nepotřebuje obhajovat slovy.
Doma: ona po operaci, on bez zubů
Domácí rozměr dodala celé věci Nikola Mertlová. Podle jejích slov citovaných českými médii prošla v pondělí odpoledne operací kolene. Šlo tedy zřejmě o stejný den, kdy Nečas hrál ve Philadelphii. Sama sebe na Instagramu popsala stroze: „au, hodně au“.
U snoubence zmínila deset stehů a zuby a neodpustila si nadsázku. Vtipkovala, že si pořídil novou výplň rtů. Podle serveru eXtra.cz je na videu vidět jeho sešitý a krvavý ret. Ona se mezitím pohybuje v pooperačním režimu.
Z toho, co pár zveřejnil, nevyplývá žádné drama. Spíš dvě rekonvalescence pod jednou střechou, brané s humorem. Nečas a Mertlová se zasnoubili letos v červnu na Havaji. Svatba má podle iSportu mířit na červenec 2027 do Česka a má jít o dvoudenní oslavu. Přesné datum veřejné není. Do léta zbývá zhruba devět měsíců, takže čas na zotavení oba mají.
Co čeká zuby a co sezonu
Přesný plán Nečasovy léčby není veřejný. Obecně platí, že stehy na rtu se hojí poměrně rychle. Podle pokynů pro pacienty se rozpouštějí nebo odstraňují zhruba po třech až pěti dnech. Zuby bývají složitější. U vyraženého stálého zubu rozhoduje rychlost, Americká asociace endodontistů uvádí jako ideál ošetření do 30 minut. Pokud zub zachránit nejde a přijde na řadu implantát, hojení se podle amerického úřadu FDA počítá na měsíce. Co z toho čeká Nečase, zatím nikdo neoznámil.
Na hokejový program to ale zatím nemá vliv. Hned druhý den, 20. října, Nečas nastoupil v New Jersey. Web Colorado Hockey Now ho před zápasem řadil do předpokládané první formace s Nathanem MacKinnonem a Lehkonenem. Na seznamu zraněných nefiguroval. Podle statistik CBS Sports strávil na ledě 19:05 minuty, vyslal tři střely a tentokrát nebodoval. V sezoně má na kontě 5 gólů a 6 asistencí, celkem 11 bodů.
Dopad na reprezentaci žádný zdroj nezmiňuje. Pokud Nečas nevynechává ani zápasy NHL, není důvod se o jeho místo v národním týmu obávat.
Když Mertlová o pár dní později točila video z gauče, měla nohu po operaci a vedle sebe snoubence se sešitými ústy. Fanouškům Colorada ale z toho večera zůstane spíš jiný záběr: puk pod horní tyčkou, který Nečas vystřelil s čerstvými stehy ve rtu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek