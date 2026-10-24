Cosori Turbo Tower Pro: rodinná fritéza, která roste do výšky, ne do šířky

Loni jsem tu testoval Cosori Iconic Single a odnesl si z toho hlavně jedno: dobrá fritéza dokáže v kuchyni nahradit spoustu nádobí. Jenže 6,2 litru má své limity. Jakmile chcete najednou připravit maso i přílohu pro celou rodinu, jeden koš přestává stačit. Klasické dvoukošové fritézy to řeší tím, že se roztáhnou do šířky a zaberou půlku linky. Cosori Turbo Tower Pro na to jde jinak – koše skládá nad sebe. Jak se tahle „věž“ osvědčila v praxi?
Věž místo krabice
Turbo Tower Pro má dva koše nad sebou: horní s objemem 4,3 litru a spodní s 6,5 litru, dohromady tedy 10,8 litru. Přitom je široká jen 30 centimetrů, takže na lince zabere zhruba tolik místa jako běžná jednokošová fritéza. To je v menší kuchyni k nezaplacení.
Daň za to je výška 40,5 cm, takže si předem změřte, jestli se vejde pod horní skříňky. A s hmotností 9,6 kg to není spotřebič, který budete každý den vytahovat ze spíže. Počítejte s tím, že na lince zůstane natrvalo.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Technické parametry
|Parametr
|Hodnota
|Objem koše
|10,8 litru (horní koš 4,3 l, spodní 6,5 l)
|Příkon
|2 630 W
|Teplotní rozsah
|30-230 °C
|Časovač
|1 min až 24 h
|Topná tělesa
|3 (1 pro horní koš, 2 pro spodní)
|Ventilátory
|2x DC motor, 5 stupňů výkonu
|Povrch košů
|keramický
|Programy
|7 + funkce Sync a Match
|Připojení
|Wi-Fi, aplikace VeSync
|Rozměry (V x Š x H)
|Přibližně 40,5 x 30 x 41,3 cm
|Hmotnost
|9,6 kg
Co se skrývá uvnitř
Každý koš má vlastní DC ventilátor, takže oba prostory fungují jako samostatné fritézy. Spodní, větší koš navíc dostal dvě topná tělesa – ohřívá jídlo shora i zespodu, takže odpadá většina otáčení a protřepávání. Koše jsou perforované až z 50 %, aby horký vzduch proudil co nejvolněji kolem jídla.
Koše i crisper talíře mají keramický nepřilnavý povrch, který je podle výrobce odolnější vůči oděru než klasický teflon. A hlavně – všechno můžete dát do myčky.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Dva koše, jedna večeře
Tady je hlavní trumf dvoukošových fritéz. Funkce Sync zařídí, že oba koše dokončí vaření ve stejnou chvíli, i když každý potřebuje jiný čas. Do spodního koše dáte třeba kuřecí stehna, do horního zeleninu nebo hranolky, a fritéza sama dopočítá, kdy který koš spustit. Funkce Match zase jednoduše zkopíruje nastavení z jednoho koše do druhého, když v obou připravujete totéž.
Přiložený rošt navíc ve spodním koši vytvoří druhé patro, takže se dá vařit až ve třech vrstvách najednou.
Sedm programů
Fritování, Restování, Grilování, Pečení, Ohřívání, Sušení a Kynutí. Teplotní rozsah začíná už na 30 °C, což se hodí právě pro kynutí těsta nebo sušení ovoce a domácího jerky. Na druhém konci škály je 230 °C, tedy dost na pořádně opečený steak. Pět stupňů ventilátoru pak dává další kontrolu nad výsledkem.
Chytrá domácnost
Pokud jste četli moji recenzi Iconicu, tady vás nic nepřekvapí – i Turbo Tower Pro se páruje s aplikací VeSync. Z telefonu nastavíte čas i teplotu, sledujete průběh vaření a v databázi najdete stovky receptů.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Doplňky, které rozšíří možnosti
K fritéze jsme vyzkoušeli i sadu doplňků, které dodal přímo distributor (Tygotec). Najdete v ní:
- Pečicí nádobu s drátěným uchem – na koláče, zapékané pokrmy nebo omáčky. Díky uchu ji z horkého koše vytáhnete bez spálených prstů.
- Kulatou pečicí formu – na pizzu, quiche nebo nízký koláč.
- Nerezový rošt s nožičkami – vytvoří další patro, na kterém se dá připravovat víc věcí najednou.
- Silikonovou formu na sedm mini muffinů s víčkem – na muffiny, vaječné „bites“ k snídani, a díky víčku poslouží i k zamražení porcí.
- Silikonovou podložku s plástvovou strukturou – na odložení horké nádoby nebo koše.
- Papírové formy – vyložíte jimi koš a ušetříte si drhnutí po mastnějších jídlech.
Jeden tip: než si podobnou sadu pořídíte, změřte si koše vaší fritézy. Hlavně menší horní koš má své limity, a ne každá forma se do něj vejde.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Jak se Turbo Tower Pro používá?
Stejně jako u ostatních fritéz doporučuji před prvním použitím umýt koše a talíře teplou vodou s trochou saponátu (nebo v myčce) a pak fritézu nechat zhruba čtvrt hodiny běžet naprázdno, aby se vytratil pach nových materiálů.
Pak už stačí naplnit koše, zvolit program a případně zapnout Sync. A stejně jako u menších modelů platí: koše nepřeplňujte, vzduch potřebuje kolem jídla volně proudit. Pár kapek oleje ve spreji pak dodá jídlu chuť i křupavost.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Díky fritéze se mi zase rozšířila paleta rychlých a dobrých jídel, které zvládám. Jednu věc je ale potřeba zmínit: při vyšších výkonech není Turbo Tower Pro zrovna tichá. Pokud máte kuchyň propojenou s obývacím pokojem, při večerním vaření ji budete slyšet i u televize.
Co mě nadchlo:
- velký objem na malé ploše díky věžové konstrukci;
- funkce Sync – maso i příloha hotové ve stejnou chvíli;
- keramické koše a talíře, které zvládne myčka;
- široký teplotní rozsah od kynutí po grilování.
Co se mi nelíbilo:
- hlučnost při vyšších výkonech;
- chybí parní režim;
- výška a hmotnost – na přenášení to není.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Cosori Turbo Tower Pro je fritéza pro rodiny, které chtějí uvařit celou večeři najednou, ale nechtějí kvůli tomu obětovat půl kuchyňské linky. Za 7 590 Kč dostanete velký objem, dvě nezávislé zóny a chytré funkce, které opravdu šetří čas. Pokud vaříte jen pro jednoho nebo dva, bude vám stačit menší model. A pokud je vaše kuchyň zároveň obývákem, počítejte s tím, že ji při plném výkonu uslyšíte. Pro všechny ostatní je to jedna z nejchytřeji vyřešených dvoukošových fritéz, které se k vám vejdou.
Za poskytnutí horkovzdušné fritézy Cosori Turbo Tower Pro děkuji společnosti TYGOTEC.