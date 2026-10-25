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Bývalý reprezentační obránce Novák řeší dluhy. Velkou sumu mu visí v Havlíčkově Brodě

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Jan Novák hrál hokej do 47 let a teď pomáhá trénovat Prostějov. Za jeho poslední štací v Brodě ale zůstávají nevyplacené odměny za play-off.
Bývalý reprezentační obránce Novák řeší dluhy. Velkou sumu mu visí v Havlíčkově Brodě

Bývalý reprezentační obránce Novák řeší dluhy. Velkou sumu mu visí v Havlíčkově Brodě

Zdroj: HC Slavia Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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