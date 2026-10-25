Bývalý reprezentační obránce Novák řeší dluhy. Velkou sumu mu visí v Havlíčkově Brodě

Dvojnásobný mistr extraligy se Slavií, účastník domácího mistrovství světa a v posledních sezonách kapitán Havlíčkova Brodu. Kariéra, jakou Jan Novák poskládal, by si zasloužila čistou tečku. Ta ale chybí. Kolem brodského hokeje se v říjnu 2026 začalo veřejně mluvit o dlužných odměnách hráčům za play-off. Novákovo jméno se s touto debatou spojilo, protože jarní vyřazovací boje byly jeho posledními v hráčské výstroji. Klub mlčí. Kolik peněz chybí a komu přesně, zatím nikdo veřejně nevyčíslil. Jde ale o peníze za nejdůležitější část sezony, za zápasy, kvůli kterým se v nižších soutěžích hraje celý rok.
Poslední jaro, ne předloňská sezona
Časová osa Novákova konce byla v některých zmínkách posunutá o rok. Obránce neskončil po sezoně 2024/2025. Ještě na jaře 2026 nastupoval za Havlíčkův Brod ve druholigovém play-off. Statistiky Hokej.cz ho v něm evidují s jedenácti odehranými zápasy.
Teprve 12. května 2026 brodský klub na svém webu oznámil, že se Novák do další sezony „po vzájemné dohodě“ nezapojí. Zpráva vyšla v rámci širší obměny obrany, jak ji popsal článek na webu BK Havlíčkův Brod. O penězích v ní nepadlo ani slovo.
Další kroky přišly rychle. V srpnu se Novák objevil v realizačním týmu Prostějova a 6. října na sociálních sítích definitivně oznámil konec hráčské kariéry. O osm dní později, 14. října, se objevily zprávy o nevyplacených odměnách za play-off. Pokud se potvrdí, že jde o jarní vyřazovací boje, pak se dluh vztahuje k jaru 2026 a ke kádru, ve kterém Novák nosil kapitánské céčko.
Peníze, o kterých klub nemluví
Veřejně je doloženo jen jádro celé věci: hráčům zůstaly podle dostupných informací nevyplacené odměny spojené s play-off. Klub se k tomu podle sekundárních zdrojů nevyjádřil. Zbytek je zatím mlha.
Co víme a co ne:
|Ověřeno
|Zatím nedoloženo
|Mluví se o dlužných odměnách za play-off
|Konkrétní výše dluhu
|Klub se k věci veřejně nevyjádřil
|Seznam hráčů, kterým klub dluží
|Novák hrál v play-off 2025/2026
|Zda je mezi věřiteli přímo Novák a s jakou částkou
|Novák v Brodě skončil v květnu 2026
|Splátkový kalendář nebo uznání dluhu
Není ani známo, že by spor veřejně přešel do soudní roviny. Nedohledali jsme žalobu, podnět ke smírčí komisi svazu ani vyjádření právního zástupce. Částku, která by dávala sumě konkrétní obrys, zatím nepotvrdil hráč, klub ani žádný dokument. Proto ji ani my neuvádíme.
Dá se ale říct, proč je téma citlivé i bez čísla. Odměny za play-off jsou v nižších soutěžích často podstatnou částí výdělku. Hráč, který celou sezonu jezdí na tréninky vedle práce nebo školy, na ně počítá. Když nepřijdou, nejde jen o peníze. Jde o slovo, které klub kabině dal.
Je potřeba dodat i druhou stranu. Ani v oznámení konce kariéry, ani v klubových zprávách se peníze jako důvod Novákova odchodu neobjevily. Nevyjasněné odměny tak podle všeho nekončily jeho kariéru. Spíš dodaly jejímu konci hořkou příchuť.
Kapitán, který skoro nechyběl
Novák se v Havlíčkově Brodě narodil a do mateřského klubu se po dlouhé kariéře vrátil. Strávil v něm poslední tři sezony, dvě z nich jako kapitán. Klub mu na rozloučenou spočítal 147 zápasů a 86 bodů. A ještě jeden údaj, který o hráči řekne víc než body: za tři roky chyběl jen ve třech utkáních.
Na obránce v pětačtyřiceti, šestačtyřiceti a sedmačtyřiceti letech je to výkon, který se v českém hokeji hledá těžko. Novák v rozhovoru pro Hokej.cz v roce 2023 sám označil druhou ligu za poloprofesionální soutěž. Dodal ale, že k ní přistupuje naplno a hokej ho pořád baví. Mluvil tehdy i o práci s mladými spoluhráči, kterým chtěl předávat zkušenosti z extraligy.
Právě tady je podle nás jádro celé pachuti. Nižší soutěže nestojí na velkých smlouvách, ale na důvěře. Kabina věří, že klub dodrží, co slíbil, a klub věří, že hráči nechají na ledě všechno. Novák svou část dohody plnil téměř bez výjimky. Když se pak v souvislosti s jeho posledním jarem mluví o nevyplacených penězích, nepříjemná situace nevzniká jen jemu. Vzniká i klubu, který se s rodákem a kapitánem loučí mlčením.
Jak se v českém hokeji vymáhají dluhy
Hráči, kterým klub dluží, nejsou v českém hokeji výjimkou. Pikantní je, že jeden z nejznámějších případů se týká Novákovy Slavie. V březnu 2014 se její hráči kvůli dlužným výplatám obrátili na Českou asociaci hokejistů. Ta nejprve tlačila na dohodu a jako další krok zvažovala podnět ke smírčí komisi Českého svazu ledního hokeje. V červnu téhož roku Slavia dlužné částky doplatila. Podle Hokej.cz šlo o první případ, kdy hráčská asociace řešila hromadné vymáhání peněz hráčů po klubu.
Čerstvější paralelu nabízí Ústí nad Labem. Klub v roce 2025 přiznal, že hráčům z předchozí sezony zůstaly dlužné výplaty, a jeho pokračování ve druhé lize záviselo na vyrovnání závazků.
Možné cesty pro hráče vypadají zhruba takto:
- dohoda s klubem, nejčastější a nejrychlejší řešení,
- zapojení hráčské asociace, jako u Slavie v roce 2014,
- podnět ke smírčí komisi svazu,
- civilní vymáhání, jehož podoba závisí na tom, zda měl hráč pracovní smlouvu, profesionální hráčskou smlouvu, nebo fakturoval jako živnostník.
Dluhy vůči hráčům navíc mohou dopadnout i na samotný klub. Licenční řád pro I. ligu pracuje se soupisem dluhů vůči hráčům a trenérům, požaduje úhradu závazků z předchozích sezon a počítá i s bankovní zárukou do 1 milionu Kč. Pro druhou ligu, kde hraje Brod, tato pravidla automaticky neplatí. Případ Ústí ale ukazuje, že nevyrovnané hráčské závazky dokážou ohrozit start i v ní.
U Nováka zatím není doloženo, kterou cestu volí, ani zda nějakou formálně nastoupil.
Od Edenu k lavičce Prostějova
Sportovní stopa, kterou za sebou Novák nechává, je přitom mimořádná. Se Slavií vyhrál extraligu v letech 2003 a 2008, za reprezentaci odehrál 34 zápasů a byl u domácího mistrovství světa 2004. Podle Sport.cz má na kontě téměř 800 extraligových utkání.
V rozlučkovém oznámení nazval Slavii srdcovou záležitostí. Tituly popsal jako chvíle absolutní euforie a při vzpomínce na pražské mistrovství mu prý dodnes naskakuje husí kůže. Už v roce 2023 říkal, že na Slavii zažil nejlepší roky a krásné vzpomínky mu nikdo nevezme. Rozlučkový zápas v Edenu ale Slavia zatím neohlásila.
Nová kapitola začala ještě před oficiálním koncem té staré. Prostějov 10. srpna 2026 představil na webu LHK Jestřábi Prostějov nový realizační tým a Novák v něm figuruje jako asistent hlavního trenéra Miloše Říhy. Ten vysvětlil, že Novákovi roli nabídli po konci kariéry, protože má co předávat, hlavně obráncům. Pro hráče, který v Brodě dobrovolně dělal mentora mladým, je to logické pokračování.
Novák tedy stojí na lavičce klubu s ambicemi a jeho jméno se zároveň spojuje s debatou o penězích, které se za jeho poslední jaro v dresu mateřského klubu podle dostupných informací nevyplatily. Na ledě odehrál všechno, co měl. Teď zbývá, aby svůj závazek dohrál i klub.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek