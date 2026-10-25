Trik ukrajinských seniorek na omlazení obličeje znaly už starší generace. Teď se znovu vrací i do ČR

V mrazáku ukrajinské babičky často leží formička s nažloutlými kostkami ledu. Zmrazila do nich heřmánkový odvar a ráno si jednou kostkou krouží po tváři. Rituál se v rodinách předával z matky na dceru a dnes ho objevují i ženy, které o něm doma nikdy neslyšely.
Kolik let z obličeje opravdu ubere, je otázka, na kterou dermatologové odpovídají opatrně. Svěžejší vzhled po probuzení mu ale přiznávají.
Heřmánek z babiččiny kuchyně
Na Ukrajině patřily bylinky k domácí péči o krásu odjakživa. Ženy z nich vařily odvary, kterými si omývaly obličej, a heřmánek mezi nimi měl výsadní místo, protože se mu tradičně připisuje zklidňující účinek na zarudlou a podrážděnou pokožku.
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Chlad k tomu přidávaly samy od sebe. Ranní ledování k péči o pleť ve slovanských rodinách patří už dlouho. Kdo zrovna nemá připravené kostky, sáhne po lžičce vychlazené v lednici a přiloží si ji pod oči.
Kostky si snadno připravíte doma
Postup zvládne každý, kdo umí uvařit čaj.
Lžíci sušeného heřmánku zalijte horkou vodou a nechte ho louhovat. Když nálev úplně vychladne, nalijte ho do formičky na led a dejte do mrazáku. Ráno kostku obalte kouskem gázy nebo čistým bavlněným plátýnkem a teprve potom ji přiložte k obličeji. Pak s ní jemně kružte od středu obličeje směrem ke spánkům a k uším. Kostkou neustále pohybujte a ledujte jen krátce, nanejvýš minutu či dvě.
Ledovat se dá ráno i večer, vždy ale na čistou a odlíčenou pleť. Po masáži stačí nanést obvyklý krém, který pokožku zase zjemní a dodá jí vláhu.
Přečtěte si také: Zvyk z 80. let, který ženám po 60 ničí každý podzimní outfit. Češky ho opakují každý den a netuší, proč vypadají starší Heřmánkové kostky ledu si doma připraví každý, stačí formička na led a mrazák. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Babský trik ovládl sociální sítě
V posledních letech dostal starý zvyk anglický název skin icing. Na TikToku a dalších sítích ho proslavili influenceři, kteří si před kamerou přejíždějí ledem po tváři a tvrdí, že jim mizí vrásky.
Do Česka se rituál vrátil právě touto cestou. Ženské magazíny a blogy o kráse ho zkoušejí na vlastní kůži a radí, jak na něj bezpečně. Často přitom připomínají, že si s ranními otoky uměly chladem poradit už naše babičky.
Co chlad s pletí opravdu udělá
Jakmile se led dotkne pokožky, drobné cévy se v ní stáhnou. Otok díky tomu splaskne, tvář vypadá méně zarudlá a zmenší se i váčky pod očima. Když se kůže znovu zahřeje, krev se do ní vrátí a tváře dostanou zdravější barvu. Nejvíc se to projeví po krátké noci, kdy je obličej ráno viditelně oteklý.
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Vrásky ale led natrvalo nevyhladí. Pro dlouhodobé omlazení zatím chybí důkazy z klinických studií. Dermatoložka Elizabeth Kiracofeová z Chicaga to přesto vidí smířlivě. „Pokud vás to baví a neškodí vám to, pokračujte,“ uvedla pro National Geographic. Ranní kostku ledu je tak nejlepší brát jako příjemnou chvilku péče o sebe, od které se zázraky čekat nedají.
Komu ledování neprospěje
Ledování by se měly raději vyhnout hlavně ženy:
se suchou a citlivou pletí, s růžovkou, s rozšířenými žilkami v obličeji.
Jejich kůže na mráz snadno reaguje olupováním a ještě výraznější červení. Holý led přiložený rovnou na kůži navíc umí narušit kožní bariéru, poškodit drobné cévky, a když se nechá působit příliš dlouho, způsobit i omrzlinu.
Přečtěte si také: Jaké topidlo vybrat do infrasauny? Pleti s růžovkou ledování spíš škodí, pro citlivou pleť je šetrnější volbou vychlazená lžička. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na heřmánek může být člověk alergický. Vyšší riziko mají lidé, kterým vadí příbuzné rostliny, například ambrozie, chryzantémy, měsíčky nebo kopretiny. Kdo heřmánek na obličeji dosud nepoužíval, měl by si nejdřív ověřit, že na něj pokožka nereaguje, a těsně k očím ho raději nedávat, protože je může podráždit.
Na zanícená místa a otevřené ranky led nepatří. Kdo se s pletí léčí u kožního lékaře, měl by se ho na ledování nejdřív zeptat. Šetrnější volbou pro citlivější pleť je zmíněná vychlazená lžička nebo masážní váleček z mrazáku, který kůži tolik nešokuje.
Zdroje: https://liktravy.ua/articles/korisni-statti/romashka-dlya-oblychchya-koryst-i-retsepty-zastosuvannya, https://www.notino.cz/beautyblog/tipy-a-rady/ledovani-obliceje-beauty-expertka-radi-jak-na-to/, https://www.marianne.cz/krasa/30-sekund-studena-voda-unaveny-oblicej-72675, https://www.elle.cz/krasa/pece-o-telo-plet/skin-icing-studene-obklady-podle-nasich-babicek-jsou-hitem-tiktoku, https://www.boavidamagazine.com/beauty/from-forest-to-vanity, https://zmorshki.in.ua/narodni-zasoby-vid-zmorshok/l-d-dlya-oblichchya-korisn-vlastivost-v-dguki-retsepti/, https://www.nccih.nih.gov/health/chamomile, https://www.nationalgeographic.cz/veda/ledove-masky-oblicej-pravda-nebo-mytus/