Místo vany a sprchového koutu přichází nové řešení: mokrou koupelnu milují lidé po celém světě

Představte si koupelnu, ve které chybí vana, vanička i posuvné dveře, a přesto se v ní každý den pohodlně osprchujete. V některých zemích je to samozřejmost už po generace, jinde lidé tohle uspořádání objevují teprve teď. Co za tím stojí a kdy má smysl o takové proměně doma přemýšlet?
Japonci se myjí na stoličce ještě před koupelí
Typická japonská koupelna funguje jako jeden vodotěsný prostor, ve kterém se smí namočit podlaha i stěny. Japonci se nejdřív důkladně umyjí pod sprchou, obvykle vsedě na nízké stoličce, a do hluboké vany vlezou až čistí, protože vana u nich slouží hlavně k odpočinku.
Sprcha tam proto nemá vlastní kabinu a sdílí místnost s vanou. Velmi podobně funguje řešení, kterému se v Evropě a Americe říká wet room, česky mokrá koupelna.
Ve světě jich rychle přibývá
Mokré koupelny se v posledních letech šíří i v západních domácnostech, od Spojených států až po Slovensko, kde je místní média označují za nový trend. Podle letošní studie platformy Houzz, která mapovala rekonstrukce koupelen v USA, vznikla mokrá koupelna v 18 procentech případů. Před dvěma lety to bylo 13 procent.
Majitelé ji nejčastěji volí ze dvou důvodů. Zhruba čtyři z deseti chtěli lépe využít prostor a téměř stejně velká skupina stála o koupelnu bez bariér, ve které se pohodlně umyje každý člen domácnosti.
Celá místnost slouží jako sprcha
Odvod vody tu obstarává sama podlaha. Je položená v jedné rovině bez jakékoli hrany a má nepatrný spád, na jehož konci čeká buď úzký žlab podél stěny, nebo mřížka podlahové vpusti. Vaničku ani kabinu tu nenajdete.
Aby voda nezatékala do konstrukce domu, potřebují podlaha i stěny spolehlivou hydroizolaci. Ta se dělá buď v celé místnosti, nebo jen ve sprchové části, pokud ji odděluje pevná skleněná stěna, a i tehdy má izolace přesahovat kus za sklo. V praxi se častěji než úplně otevřená sprcha objevuje samostatný skleněný panel bez dveří a rámu, který zachytí stříkající vodu, zatímco zbytek koupelny zůstane na očích.
Do sprchy se vchází rovnou z podlahy
Pro řadu lidí rozhoduje právě to, že do sprchy nemusí nic překračovat. Zvládne ji i člověk o berlích nebo na vozíku a v prostoru zbude místo na madlo nebo lavičku pro mytí vsedě. Koupelna bez zástěn a vaniček navíc vypadá větší, než ve skutečnosti je.
Do sprchy v úrovni podlahy se dostane i člověk o berlích a vejde se do ní i sedátko pro mytí vsedě. Ilustrační foto.
Kdo někdy drhnul starší sprchový kout se zažraným vodním kamenem v každém záhybu, ocení i jednodušší úklid. Po sprchování stačí stáhnout vodu z dlažby rovnou do odtoku a otřít obklad. Pravidelnou péči chce jen odtokový žlab, který se bez čištění časem ucpe.
Kdy mokrá koupelna spíš zlobí
Kde chybí zástěna, tam voda snadno doletí až k umyvadlu nebo záchodu a namočí věci, které mají zůstat suché. Za mokrou podlahou v celé koupelně většinou stojí nedomyšlený návrh, třeba sprchová hlavice natočená směrem do místnosti.
Na malé ploše se navíc pára nemá kam rozptýlit a bez zástěny kolem sebe člověk při mytí snáz prochladne. U malých koupelen se odborníci rozcházejí. Jedni mokrou koupelnu doporučují, protože ušetří místo, které by jinak zabrala vanička, druzí dávají přednost uzavřenému koutu, který vlhko udrží na jednom místě.
Počítat je potřeba i s vyšší cenou, protože práci pod dlažbou musí zvládnout zkušený řemeslník a celek tak obvykle vyjde dráž než vanička se zástěnou.
Hlavní rozdíly mezi mokrou koupelnou a klasickým sprchovým koutem shrnuje tabulka:
Mokrá koupelna Sprchový kout Úklid skoro žádná skrytá zákoutí, pravidelně stačí vyčistit žlab vodní kámen v lištách a záhybech Vstup bez prahu, zvládne ho i člověk o berlích nebo na vozíku je potřeba překročit okraj Malá koupelna pára v celé místnosti, bez zástěny je při mytí chladněji vlhko zůstane uvnitř kabiny Cena obvykle vyšší kvůli stavebním pracím pod dlažbou vanička se zástěnou bývá levnější a rychleji hotová Spád, izolace a dlažba, která neklouže
Stavbu je lepší svěřit zkušené firmě, protože drobná chyba se tu vymstí. Nejzrádnější jsou detaily, které po položení obkladu zmizí z očí, tedy:
přechod izolace z podlahy na zeď, rohy místnosti, místa, kudy podlahou nebo zdí procházejí trubky, napojení izolace na odtokový žlab.
Špatně vyspádovaná podlaha se prozradí brzy, protože se na ní po každém sprchování drží louže. Netěsná izolace naopak může dlouho mlčet, než se vlhkost ukáže na zdi nebo na stropě místnosti pod koupelnou, a oprava se pak neobejde bez bourání dlažby.
Na podlahu patří dlažba, na které noha neklouže ani za mokra, tedy s matným nebo zdrsněným povrchem, případně drobná mozaika s hustou sítí spár. Proti vlhku pomáhá podlahové vytápění, díky kterému dlažba oschne rychleji, a ventilátor, který páru odsaje dřív, než se v rozích usadí plíseň.
Zdroje: https://kbbonline.com/trends-inspirations/2026-u-s-houzz-bathroom-trends-study-released/171330, https://www.builderonline.com/design/baths/bathroom-trends-to-watch-as-luxury-gets-practical/, https://e-housing.jp/post/japanese-bathroom, https://www.idealhome.co.uk/all-rooms/bathroom/shower-enclosures-vs-wetrooms, https://www.estav.cz/cz/14765.walk-in-sprchove-kouty-obvykle-funguji-ale-mohou-zpusobit-i-komplikace, https://www.drench.co.uk/blog/buying-guides/the-definitive-guide-to-wet-rooms, https://www.merlynshowering.com/blog/post/what-is-better-a-wet-room-or-a-shower-enclosure, https://energozrouti.cz/clanek/moderni-koupelna-sprcha-design-trend, https://www.dumabyt.cz/rubriky/interier/koupelny/navsteva-pro-inspiraci/koupelna-z-dalneho-vychodu_23197.html, https://sita.sk/byvaniehrou/novy-trend-meni-kupelne-klasicke-sprchove-kuty-nahradza-otvoreny-wet-room/