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Místo vany a sprchového koutu přichází nové řešení: mokrou koupelnu milují lidé po celém světě

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Představte si koupelnu, ve které chybí vana, vanička i posuvné dveře, a přesto se v ní každý den pohodlně osprchujete. V některých zemích je to samozřejmost už po generace, jinde lidé tohle uspořádání objevují teprve teď. Co za tím stojí...
Místo vany a sprchového koutu přichází nové řešení: mokrou koupelnu milují lidé po celém světě

Místo vany a sprchového koutu přichází nové řešení: mokrou koupelnu milují lidé po celém světě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

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