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Pražské koláče ke kávě i na oslavu: Jak upéct kulaté koláčky tak, aby tvaroh nevytekl a pečení se vždy povedlo

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Pražské koláče patří k těm receptům, které vypadají slavnostněji, než kolik kolem nich je skutečné práce. Když se povede těsto a neodflákne se důlek na náplň, máte na plechu poctivou klasiku ke kávě i na víkendovou snídani.
Fotografie k Pražským koláčům

Fotografie k Pražským koláčům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Pražské koláče nejsou jen do vitríny: Nadýchané kynuté pečivo s náplní, které zvládnete i doma
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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