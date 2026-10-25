Pražské koláče ke kávě i na oslavu: Jak upéct kulaté koláčky tak, aby tvaroh nevytekl a pečení se vždy povedlo

mám pořád spojené hlavně s Pražské koláče cukrárnou za rohem a s domácím plechem, který se vytáhl na stůl ještě vlažný. Drobenka byla všude, na talířku, na ubruse, někdy i na zemi pod židlí. K těmhle koláčům to ale patří. Není to žádný subtilní do plastové krabičky, spíš pořádný dezert kynutý koláč s tvarohem, měkkým středem, zlatavým okrajem a vrstvou máslové drobenky, která se nesmí šidit.
Receptů na pražské koláče koluje víc, než by člověk čekal,
a liší se i v drobnostech. Někdo dává do těsta sádlo, podobně jako ve starší televizní verzi, jinde se objeví nebo majonéza pudinkový krém. U domácí klasiky mi ale nejvíc sedí kynuté těsto s máslem a obyčejná tvarohová náplň. Je to spolehlivé, srozumitelné a není kolem toho potřeba dělat velkou vědu.
Jedna věc je ale důležitá: Do bochánků udělejte skutečně hlubší důlek. Ne jen rychlé promáčknutí prstem, které po dalším kynutí skoro zmizí. Tvaroh má zůstat uprostřed, ne se ztratit jako bílá tečka na lepší housce. A ještě jedna poznámka z kuchyně: kynutí se moc neurychlí tím, že budete každých pět minut zvedat utěrku. Těstu prospěje klid, zhruba hodina. Recept na poctivé pražské koláče s tvarohem
Doba přípravy: 1 hodina 45 minut Co potřebujeme Z čeho budeme dělat kynuté těsto 500 g polohrubé mouky 250 ml vlažného mléka 80 g cukru 80 g másla 2 žloutky 25 g čerstvého droždí 1 vanilkový cukr 1 špetka soli 1 lžíce rumu Suroviny na tvarohovou náplň 500 g měkkého tvarohu ve vaničce 1 žloutek 70 g moučkového cukru 1 vanilkový cukr 1 lžíce vanilkového pudinkového prášku Na drobenku a potření na závěr 80 g polohrubé mouky 50 g cukru 50 g másla 1 vejce 1 lžíce mléka Postup přípravy tradičních pražských koláčů z kynutého těsta
1. Z části
vlažného mléka, droždí, trochy cukru a mouky rozmíchejte kvásek. Nechte ho 10 až 15 minut stát, aby se droždí rozběhlo.
2. Do větší mísy nasypte
mouku, přidejte zbytek cukru, vanilkový cukr, sůl, žloutky, rum, zbylé mléko a hotový kvásek. Nakonec přilijte rozpuštěné máslo a zadělejte hladké těsto. Foto: Cooky.cz, Pražské koláče nejsou jen do vitríny: Nadýchané kynuté pečivo s náplní, které zvládnete i doma
3. Mísu zakryjte utěrkou a těsto nechte asi
60 minut kynout. Má být měkké a pružné, ale nemělo by se po míse líně rozlévat.
4. Mezitím v misce promíchejte
tvaroh, žloutek, oba cukry a pudinkový prášek. Když je náplň moc hutná, přidejte lžíci mléka. Ne víc bez rozmyslu, řídký tvaroh se pak z koláčů rád tlačí ven.
5. Z vykynutého těsta udělejte 12 až 15 bochánků. Nechte je 10 minut odpočinout, pak do středu každého vytlačte hlubší důlek a naplňte ho
tvarohem. Foto: Cooky.cz, Pražské koláče nejsou jen do vitríny: Nadýchané kynuté pečivo s náplní, které zvládnete i doma
6. Z
mouky, cukru a másla připravte drobenku. Okraje koláčů potřete vejcem s mlékem, navrch nasypte drobenku a nechte je ještě 15 minut dokynout.
7. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 15 až 20 minut, dokud okraje nezezlátnou. Po vytažení ještě trochu změknou, s tím se u kynutého těsta počítá.
TIP: Do tvarohu můžete nastrouhat i trochu citronové kůry. Náplň pak působí svěžeji a není tak těžká. Co se dá upravit a co už je zbytečné vymýšlet?
Použít se dají také
povidla nebo maková náplň, k podobným koláčům to sedí. U pražských koláčů s tvarohem bych ale zůstala spíš u jednodušší varianty. Jedna náplň, poctivá drobenka a dost. Když se na jeden koláč začne dávat všechno najednou, na pohled to možná vypadá bohatě, ale chuťově se v tom člověk rychle ztratí.
Často padá i otázka, jestli se dá polohrubá mouka nahradit
hladkou moukou. Dá, těsto se povede. Bude ale jemnější a méně „koláčové“, jestli se to tak dá říct. Polohrubá mouka se sem prostě hodí líp. Kdo chce zkoušet jiné verze, najde i recepty se sádlem nebo s krémovější náplní. Tahle domácí tvarohová varianta je ale praktická a nedá tolik práce.
Hotové koláče uložte do chladu a ideálně je
snězte do druhého dne. Třetí den se ještě dají, jen už mizí ta měkkost a vůně, kvůli které se člověk s kynutým těstem vůbec pouští do práce. Čerstvé jsou nejlepší, tady se moc obcházet nedá.
Pražský koláč s vanilkovým krémem a skořicovou drobenkou
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline