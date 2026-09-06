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Northrop P-61 Black Widow: Když padla tma, Černá vdova se vydala na lov

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Northrop P-61 Black Widow byla první americká stíhačka navržená od počátku pro noční boj. Díky radaru, silné výzbroji a schopnostem posádky se proslavila ve druhé světové válce a její konstrukční dědictví zasáhlo i do éry korejské války.
Northrop P-61 Black Widow: Když padla tma, Černá vdova se vydala na lov

Northrop P-61 Black Widow: Když padla tma, Černá vdova se vydala na lov

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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