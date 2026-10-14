Nevíte, co s penězi? Kupte si barokní zámek

Barokní zámek Bezdružice na Tachovsku jde do aukce již pošesté. Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) snížil minimální cenu na 45 milionů korun, tedy o 3,5 milionu méně než při posledním, opět neúspěšném pokusu na začátku letošního roku. Elektronická aukce areálu začne 8. prosince v 10:00 a potrvá do následujícího dne do stejné hodiny. Zájemci musí nejpozději do půlnoci 7. prosince složit kauci čtyři miliony korun.
První pokus o prodej zámku se datuje do února loňského roku, kdy byla vyvolávací cena stanovena na 60 milionů korun. Jenže ani tehdy, ani při čtyřech dalších dražbách v průběhu loňského a letošního roku se nepřihlásil jediný zájemce. Pokaždé nikdo nesložil ani kauci.
Zámek získal stát předloni na základě soudního rozhodnutí. Jeho tehdejší majitel, podnikatel Jiří Kubíček, byl v červnu 2022 odsouzen k osmi letům vězení za podvedení téměř osmi tisíc investorů, jimž způsobil škodu přesahující 2,25 miliardy korun. Policisté mu obstavili majetek v odhadované hodnotě přes 450 milionů korun. Výtěžek z prodeje zámku, stejně jako z dalšího zkonfikovaného majetku, míří na speciální účet ministerstva spravedlnosti určený k pomoci obětem trestných činů. Z prodeje Kubíčkova majetku tam podle informací z května letošního roku putovalo přes 197 milionů korun.
Samotný zámek má bohatou historii. Stojí na místě středověkého hradu ze 13. století, přičemž jeho dnešní barokní podobu získal v 18. století. Mezi jeho historickými majiteli figuroval i proslulý renesanční šlechtic a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. V 19. století sloužily prostory jako kanceláře, od padesátých let pak jako rekreační zařízení ČKD Praha. Po rozsáhlé rekonstrukci na přelomu tisíciletí se zámek otevřel veřejnosti a v roce 2014 v něm vznikly hotelové pokoje, restaurace, vinárna i malé wellness. Součástí areálu je téměř dvouhektarový lesopark.
Starosta Bezdružic Lumír Kadlec přiznává, že zámek není v katastrofálním stavu, ale bez vytápění trpí vlhkostí a opravy potřebuje. Město s devíti sty obyvateli si koupi dovolit nemůže, náklady na energie Kadlec odhadl až na 200 000 korun měsíčně. Místní by podle něj uvítali, kdyby zámek převzal seriózní provozovatel, který by v něm obnovil ubytování, wellness nebo třeba dům pro seniory. „Byla tam vyhlášená restaurace," připomněl starosta někdejší slávu objektu, který dnes zeje prázdnotou.
Zdroj: autorský text / ČTK