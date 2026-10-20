Emeli Sandé se vrací do Prahy. Oslaví blížící se 15. výročí debutového alba a zazpívá si s ADONXS

Prahu čeká večer plný emocí, nezaměnitelného hlasu a hitů, které si získaly miliony posluchačů po celém světě. Britská zpěvačka Emeli Sandé vystoupí 3. listopadu 2026 v pražském O2 universu, kde společně s fanoušky oslaví blížící se 15. výročí svého úspěšného debutového alba Our Version of Events. Během výjimečného koncertního večera zazní nejen její největší hity, ale také novější tvorba. Speciálním hostem bude česko-slovenský zpěvák ADONXS, se kterým připravuje společný duet.
Skladby jako Heaven, Next to Me, Read All About It, Clown nebo My Kind of Love patří k písním, které si posluchači oblíbili nejen pro jejich melodie, ale především pro emoce a osobní příběhy, které v sobě nesou. Právě schopnost propojit mimořádný pěvecký talent s autentickým hudebním projevem vynesla Emeli Sandé mezi nejvýraznější britské zpěvačky své generace.
Její debutové album Our Version of Events, vydané v roce 2012, se stalo nejprodávanějším albem roku ve Velké Británii a odstartovalo úspěšnou mezinárodní kariéru. Blížící se 15. výročí jeho vydání tak dodává pražskému koncertu zvláštní symboliku. Bude nejen připomínkou hudebních začátků Emeli Sandé, ale také oslavou její dosavadní tvorby a výjimečného vztahu s publikem.
Do povědomí široké veřejnosti se zpěvačka zapsala také svými vystoupeními na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu olympijských her v Londýně v roce 2012, kde její hlas oslovil miliony diváků po celém světě.
Pražský koncert nabídne průřez její dosavadní tvorbou, od ikonických skladeb z debutového alba až po novější písně, včetně těch z alba How Were We to Know (2023). Publikum se tak může těšit na hudební večer, v němž se propojí silné melodie, osobní výpovědi a především nezaměnitelný hlas, který je pro Emeli Sandé charakteristický.
Příběh, který začal před lety
Za návratem Emeli Sandé do České republiky se skrývá také osobní příběh pořadatele koncertu Pavla Višňovského, který zpěvačku poprvé viděl vystupovat v roce 2018.
„Její hlas mě uchvátil hned od prvních tónů a můj vztah k její hudbě se tím ještě prohloubil,“ vzpomíná.
O několik let později, během cesty po Skotsku, ho čekalo nečekané setkání s její hudební stopou. V Aberdeenu, nedaleko místa, kde zpěvačka vyrůstala, narazil na velkoformátový portrét Emeli Sandé zdobící ikonickou budovu tamní koncertní síně Music Hall.
„Možná to všechno byla jen náhoda. Ale rád věřím, že už tehdy se začal psát příběh, který dnes pokračuje jejím pražským koncertem,“ dodává Višňovský.
Dva výjimečné hlasy na jednom pódiu
Speciálním hostem pražského koncertu bude ADONXS, česko-slovenský zpěvák a reprezentant soutěže Eurovision Song Contest 2025, který si získává pozornost svým výrazným hlasem, osobitým stylem a energickými vystoupeními.
ADONXS se představí nejen se svým vlastním repertoárem, ale společně s Emeli Sandé připravuje také mimořádný hudební moment. Oba umělci spojí své hlasy v duetu slavné skladby Beneath Your Beautiful, která patří k nejoblíbenějším písním spojeným s hlasem Emeli Sandé. Toto jedinečné spojení slibuje jeden z vrcholů celého večera.
Hudební večer, na který se nezapomíná
Spojení osvědčených hitů, novější tvorby, blížícího se výročí debutového alba a dvou výrazných pěveckých osobností slibuje koncertní zážitek, který bude stát především na hudbě, emocích a bezprostředním kontaktu s publikem.
Emeli Sandé vystoupí v pražském O2 universu 3. listopadu 2026. Koncert nabídne příležitost slyšet naživo písně, které už více než desetiletí oslovují posluchače napříč generacemi, a zažít večer, na který se nezapomíná.
Vstupenky jsou k dispozici v prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal. Zdroj: Tisková zpráva