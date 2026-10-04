Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Netradiční Honor X5d (s): Dva displeje a jeden zbytečný model navíc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nějakou dobu byly mobily poněkud nudné, ale konečně jsou výrobci trochu odvážnější. Mobily s dvěma displeji nejsou nějak unikátní a sem tam se objeví takové...
Netradiční Honor X5d (s): Dva displeje a jeden zbytečný model navíc

Netradiční Honor X5d (s): Dva displeje a jeden zbytečný model navíc

Zdroj: Honor
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:00

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
POCO C95 Pro přichází do Česka: Velká baterie a cena pod 6 tisíc
POCO C95 Pro přichází do Česka: Velká baterie a cena pod 6 tisíc
Google versus EU, novinky od Honoru a útok na kyberšmejdy: To nej z týdne #40
Google versus EU, novinky od Honoru a útok na kyberšmejdy: To nej z týdne #40

Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete...

Tesla umožní nouzový odjezd od Superchargeru, vyjít ale může na půl milionu
Tesla umožní nouzový odjezd od Superchargeru, vyjít ale může na půl milionu

Jedno šlápnutí na plyn a škoda 25 tisíc dolarů je na světě. Tolik může stát použití nové nouzové funkce,...

Instagram přidává AI asistenta. Pomůže tvůrcům s kvalitou obsahu příspěvků
Instagram přidává AI asistenta. Pomůže tvůrcům s kvalitou obsahu příspěvků

Instagram vylepšuje svou samostatnou aplikaci Edits a přidává do ní nového AI asistenta. Ten se zaměřuje na...

Razr Flex od Motoroly přibližuje první únik
Razr Flex od Motoroly přibližuje první únik

Nabídku skládacích telefonů hodlá v následujícím období podpořit firma Motorola, které unikly podrobnosti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.