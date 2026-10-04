Netradiční Honor X5d (s): Dva displeje a jeden zbytečný model navíc

Netradiční Honor X5d (s): Dva displeje a jeden zbytečný model navícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Netradiční Honor X5d (s): Dva displeje a jeden zbytečný model navícZdroj: Honor
Článek byl publikován 04.10.2026 16:00
Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete...
Jedno šlápnutí na plyn a škoda 25 tisíc dolarů je na světě. Tolik může stát použití nové nouzové funkce,...
Instagram vylepšuje svou samostatnou aplikaci Edits a přidává do ní nového AI asistenta. Ten se zaměřuje na...
Nabídku skládacích telefonů hodlá v následujícím období podpořit firma Motorola, které unikly podrobnosti...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Prohlížeč od Samsungu dostal dvě nové funkce, které vám ušetří peníze i nervy. Aktualizace už je v ČR dostupná
- Uvolněte místo v telefonu bez mazání fotek a aplikací. Google Fotky ukrývají gigabajty zbytečných souborů
- Bez mobilu, bez GPS hodinek. Rodiče se bouří proti zákazu: Jak zjistíme, že jsou děti v pořádku?
- iPhone ukrývá profesionální skener, který překoná starší kancelářské přístroje. Většina uživatelů o něm neví