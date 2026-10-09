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Toto nalijete na sklo sprchového koutu. Vodní kámen se rozpustí a sklo bude čisté jako zrcadlo

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Bílé šmouhy a zakalené sklo sprchového koutu jsou tradičním problémem koupelen. Čistíte, drhnete, používáte nejrůznější přípravky – a za pár dní je problém zpátky. Důvod není v nedostatečné péči, ale ve špatném načasování.
Toto nalijete na sklo sprchového koutu. Vodní kámen se rozpustí a sklo bude čisté jako zrcadlo

Toto nalijete na sklo sprchového koutu. Vodní kámen se rozpustí a sklo bude čisté jako zrcadlo

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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