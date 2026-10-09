Slavia chtěla Součka zpátky, ale vysněný návrat padl. Záložník chce v Anglii dohrát kariéru a jedná o nové smlouvě

Ještě na jaře to v Edenu znělo jako otázka času. Trenér Jindřich Trpišovský po zisku titulu řekl, že se Součkův návrat podle něj „jednou stane“. O pár měsíců později je situace jiná. Reportér The Athletic Roshane Thomas přinesl zprávu, že jednání West Hamu s českým záložníkem jsou ve finální fázi a dohoda se čeká na přelomu října a listopadu. Podle anonymních zdrojů obeznámených s jednáním chce Souček v londýnském klubu dohrát profesionální kariéru. Návrat domů tím žádné veřejné „ne“ nedostal. Jeho kariéra se ale znovu pevně spojila s West Hamem, a to právě ve chvíli, kdy se Souček vrací po zranění do hry a klub se snaží o okamžitý návrat mezi elitu.
Co je potvrzené a co zatím jen zaznívá ze zákulisí
Nejdřív k tomu, co je doložené. Souček má s West Hamem platnou smlouvu do června 2027. Prodloužení klub oznámil na začátku roku 2024 a hráč tehdy o klubu mluvil jako o svém domově. Informace dostupné z oznámení Premier League potvrzují i to, že pouto mezi hráčem a fanoušky bylo silné už před sestupem.
Všechno ostatní přichází od The Athletic. Podle Thomase obsahuje stávající kontrakt opci na další rok. West Ham ji ale nechce jen jednostranně uplatnit. Místo toho má Součkovi nabídnout vylepšené podmínky, které by vyjádřily jeho postavení v kádru. Zprávu převzaly iSport, slovenská TASR i fanouškovský web Hammers News. Shodují se v tom podstatném: dohoda je blízko, délka nové smlouvy zatím zveřejněna nebyla.
Tvrzení, že chce Souček ukončit kariéru ve West Hamu, má jiný charakter. Nejde o prohlášení hráče ani klubu, ale o slova lidí, kteří jsou jednání nablízku a nechtějí být jmenováni. Novinář s pověstí Thomase takovou informaci nepouští lehkovážně. Dokud ji ale nepotvrdí podpis nebo vyjádření samotného Součka, zůstává zákulisní zprávou.
Jaro, kdy Slavia nahlas snila
Spekulace o návratu se v Česku rozjely hned poté, co West Ham na konci sezony 2025/26 sestoupil z Premier League. Slavia tehdy nedělala, že ji to nezajímá. Podle iSportu se k tématu ochotně vyjadřovali členové realizačního týmu. Asistent Zdeněk Houštecký řekl, že pokud by existovala byť minimální šance Součka získat, klub by byl rád. Trenér brankářů Štěpán Kolář dodal, že záleží jen na hráči.
Pak přišla tisková konference po titulu. „Je to o Tomášovi. Osobně si myslím, že se to jednou stane. Zda už v létě, se teprve uvidí. Zájem bychom určitě měli,“ řekl Trpišovský podle iSportu. Kdo zná slávistickou komunikaci, ví, že takové věty nepadají náhodou.
Souček ale odpověděl chladněji, než by si v Edenu přáli. Na začátku června před mistrovstvím světa označil podle ČTK spekulace o Slavii za „drby“ a řešení klubové budoucnosti odsunul až za šampionát. Návrat tedy v létě nikdy nebyl těsně před dokončením, i když to tak z jarních výroků mohlo působit. Podle iSportu slávistický zájem postupně opadl. Proč přesně, klub neřekl.
Za zmínku stojí ještě jedna věc. Souček v minulosti sám říkal, že by se do Slavie „jednou“ rád vrátil, a zmiňoval i Itálii. Nikdy tedy nešlo o odpor k návratu domů. Šlo spíš o otázku, kdy přesně by se vrátil. Na tuto otázku teď West Ham podle všeho nabízí odpověď „nejspíš nikdy“.
Kotník z Mexika a cesta zpátky
Do celého příběhu vstoupilo i zranění. Souček si v posledním zápase české skupiny na mistrovství světa proti Mexiku 25. června 2026 poranil vazy v kotníku. Přišel o celou letní přípravu i o úvod sezony.
Do plného tréninku se vrátil v září. Pak odehrál přípravný zápas za zavřenými dveřmi proti Wycombe, kde nastoupil na 65 minut a proměnil penaltu. Soutěžní návrat má přijít v pátek 9. října proti QPR na London Stadium, výkop je ve 21:00 našeho času. Podle oficiální pozvánky West Hamu doufá Souček v první soutěžní start sezony.
Pokud se to potvrdí, bude za ním zhruba deset až patnáct týdnů rehabilitace, podle toho, jestli počítáme návrat do tréninku, nebo do ostrého zápasu. Na hráče, jehož hra stojí na náběhu do vápna a soubojích, je to dlouhá doba.
Načasování je přitom podle nás klíčové. Klub hráči nenabízí lepší smlouvu ve chvíli, kdy pochybuje o jeho zdraví. Nabízí ji, když s ním počítá. West Ham je po osmi kolech Championship druhý a výhra nad QPR ho může vynést do čela. Souček se tedy nevrací do rozpadlého týmu po sestupu, ale do mužstva, které má reálnou šanci vrátit se do Premier League hned napoprvé.
Proč West Ham nechce jen zatáhnout za opci
Uplatnit opci by bylo nejjednodušší a nejlevnější. Klub by si hráče podržel o rok déle a nemusel by nic vyjednávat. Že volí novou smlouvu, svědčí podle nás o dvou věcech.
První je finanční. Forbes Česko letos uváděl Součkův roční příjem ve výši 155 milionů korun. Zároveň zmiňoval sestupovou klauzuli, kvůli které měl po pádu z Premier League brát méně než polovinu dosavadní částky. Forbes nepopisuje aktuální říjnovou nabídku, ale je z něj vidět, proč je „vylepšený kontrakt“ pro hráče ve druhé lize podstatný. Nová smlouva může srovnat plat, prodloužit závazek a upravit hráčovo postavení mnohem lépe než pouhá opce.
Druhá je sportovní a symbolická. Souček je ve West Hamu od ledna 2020 a podle iSportu má za klub 284 soutěžních zápasů, 43 gólů a 13 asistencí. V poslední sezoně Premier League odehrál 35 zápasů, 2 198 minut a dal pět gólů. Takového hráče si klub v Championship nechce jen „podržet“. Chce z něj tvář návratu.
Hammers News připomíná, že sám Souček kdysi mluvil o pomoci klubu zpět do Premier League jako o zvláštní a lákavé výzvě. Vlastní aktuální vysvětlení zatím nedal. Indicie ale ukazují jedním směrem.
Slavia bez Součka, reprezentace zatím také
Pro Slavii by Souček byl návratovou ikonou, ne nutností. Její soupiska pro Ligu mistrů ukazuje široký střed pole: Lukáš Provod, Michal Sadílek, Oskar Kubiak, Toumani Diakité, Danijel Šturm nebo Pavel Kačor. Sportovně se mistr bez Součka obejde. Přijde jen o příběh, který by v Edenu zaplnil tribuny i titulní strany.
Srovnání s jinými navrátilci ukazuje, jak odlišná je Součkova situace. Vladimír Darida se loni vrátil do Hradce Králové po konci smlouvy v řeckém Arisu a jako důvod uváděl rodinu a domov. Pavel Kadeřábek přišel do Sparty po deseti letech v Hoffenheimu a letos v květnu prodlužoval o rok. Oba se vraceli ve chvíli, kdy se jim zahraniční kapitola uzavírala. Souček takovou chvíli nemá, protože mu klub naopak nabízí lepší podmínky.
V reprezentaci zatím chybí z jiného důvodu. Na zářijovo-říjnové okno Ligy národů ho trenér Santi Denia nenominoval, protože se teprve dostával zpět po zranění. Střed zálohy postavil na Červovi, Královi, Sadílkovi, Šulcovi, Buchovi, Ambrosovi, Karabcovi nebo Mackovi, tedy na mladších a techničtějších variantách. Setrvání v Anglii by Součkovi návrat do národního týmu nekomplikovalo. Rozhodne zápasová praxe. Pokud začne v Championship pravidelně nastupovat, dá se čekat, že se o místo přihlásí v některém z dalších reprezentačních oken. Konkrétní nominace ale zatím ohlášená není.
Slavia na Součka pořád může myslet. V pátek večer ho ale čeká London Stadium, zápas o první místo v tabulce a fanoušci, kteří ho berou jako svého. Návrat do Edenu tak nepadl kvůli jedné odpovědi, ale proto, že se Souček rozhodl pomoct West Hamu zpátky do Premier League.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner