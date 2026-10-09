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Slavia chtěla Součka zpátky, ale vysněný návrat padl. Záložník chce v Anglii dohrát kariéru a jedná o nové smlouvě

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Tomáš Souček je podle The Athletic blízko nové smlouvě s West Hamem. Zdroje z jednání tvrdí, že chce v klubu ukončit kariéru. Slavia tak přichází o svůj sen.
Slavia chtěla Součka zpátky, ale vysněný návrat padl. Záložník chce v Anglii dohrát kariéru a jedná o nové smlouvě

Slavia chtěla Součka zpátky, ale vysněný návrat padl. Záložník chce v Anglii dohrát kariéru a jedná o nové smlouvě

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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