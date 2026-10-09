Vojta Dyk promluvil o možném konci ve StarDance: Jeho ambice pobouřily fanoušky

Vojta Dyk ještě před startem StarDance poslal ven vzkaz, který se od obvyklých soutěžních prohlášení trochu liší. Zatímco jiní řeší postup, finále a hodiny na tréninku, on bez velkých řečí připouští, že brzké vyřazení by mělo pro něj i jednu praktickou stránku.
Vojta Dyk letos poprvé vymění koncertní pódia za taneční parket a pustí se do čtrnácté řady StarDance. Zpěvák a herec bude tvořit pár s tanečnicí Catharinou Málek, a jak přiznává, od soutěže nemá přehnaná očekávání. Naopak si celou zkušenost hodlá hlavně užít. Na In-Lifestyle jsme zaregistrovali, že Dyk dokonce bere případné brzké vyřazení s pozoruhodným nadhledem.
Do StarDance šel hlavně kvůli pohybu
Vojta Dyk dostal nabídku účastnit se StarDance už několikrát, pokaždé ji ale odmítl. Tentokrát se však rozhodl, že nastal ten správný čas. Sám přiznává, že má v poslední době období, kdy ho začalo více bavit vnímat vlastní tělo a pohyb. Právě to je podle něj jeden z důvodů, proč se do soutěže nakonec pustil. „Až teď jsem si řekl, že moje hlava je už natolik zkušená, aby si nic nedělala z toho všeho, co takovou show provází. Ať už jsou to tiskové konference nebo zájem o moji osobu,“ řekl Vojta Dyk pro iDnes.
Přípravu pojal po svém a už první tréninky s Catharinou Málek ho podle vlastních slov překvapivě baví. „Jde nám to skvěle, ale doma jsem rád, že můžu být chvíli bez tance. Na druhou stranu se na přímé přenosy těším, protože mě to moc baví, sám jsem z toho překvapený,“ řekl Dyk deníku Aha!. Zároveň otevřeně přiznal, že samotné taneční schopnosti by si zatím ohodnotil maximálně čtyřkou z deseti, zatímco za rytmus by si dal osm, možná devět.
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Táňa mu lekce tance nedává
Velkou výhodou pro něj může být také zkušenost jeho manželky Tatiany Dykové. Ta se ve StarDance objevila už dvakrát, poprvé v roce 2007, kdy se dostala až na stříbrnou příčku, a později také v rámci loňské StarDance Tour, se kterou jezdil i Vojta Dyk, ovšem v roli hudebního doprovodu. Přesto od své manželky nečeká žádné intenzivní taneční lekce. Doporučovala mu ale, aby si soutěž hlavně užil sám za sebe. Již dříve přitom o své ženě mluvil jako o výborné tanečnici a přiznal, že spolu rádi doma tančí, i když ne společenské tance.
A zatímco někteří soutěžící mohou mít od začátku v hlavě touhu dostat se co nejdál, Dyk podobné ambice nepřiznává. Jeho přístup ostatně odpovídá tomu, co říkal už před začátkem soutěže. Nechce vymýšlet taktiku a raději by StarDance bral jako hru. A co když jeho cesta soutěží skončí opravdu brzy? Ani z toho si Dyk podle svých slov velkou hlavu nedělá. „Pokud vypadnu, tak budu mít volno, což je v mém případě skvělé,“ řekl.
Důvod, proč se mu vidina volna hodí, je přitom docela konkrétní. Na prosinec má naplánované dva velké vánoční koncerty, v pražském O2 Universu a ostravském Gongu, kde ho doprovodí Janáčkova filharmonie Ostrava. Pokud tedy ve StarDance vydrží až do pozdějších kol, čeká ho pořádně nabitý závěr roku. A alespoň podle bookmakerů se mu nevyhne. Stále totiž zůstává hlavním favoritem na celkové vítězství. Čtrnáctá řada oblíbené soutěže odstartuje v České Televizi už v sobotu 10. října.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Vojta Dyk promluvil o možném konci ve StarDance: Ambice by u něj diváci hledali jen těžko byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.