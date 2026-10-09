Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vojta Dyk promluvil o možném konci ve StarDance: Jeho ambice pobouřily fanoušky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vojta Dyk ještě před startem StarDance poslal ven vzkaz, který se od obvyklých soutěžních prohlášení trochu liší. Zatímco jiní řeší postup, finále a hodiny na tréninku, on bez velkých řečí připouští, že brzké vyřazení by mělo pro něj i jednu praktickou stránku.
Fotografie Vojty Dyka

Fotografie Vojty Dyka

Zdroj: Foto: NextFoto, Vojta Dyk na premiéře filmu Výjimečný stav
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:41

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Michal Nesvadba otevřeně o výdělcích z Kouzelné školky: Trapas pro celou Českou televizi
Michal Nesvadba otevřeně o výdělcích z Kouzelné školky: Trapas pro celou Českou televizi
Obrovská rána pro filmové fanoušky: V úctyhodném věku zemřela jedna z nejslavnějších hereček minulého století
Obrovská rána pro filmové fanoušky: V úctyhodném věku zemřela jedna z nejslavnějších hereček minulého století

Ve věku 102 let zemřela herečka, která do filmu vstoupila rovnou oscarovou rolí a patřila k posledním živým...

Filip Kaňkovský s manželkou zazářili na Tháliích: Jejich dokonale sladěné outfity ohromily čtenářky i stylistku
Filip Kaňkovský s manželkou zazářili na Tháliích: Jejich dokonale sladěné outfity ohromily čtenářky i stylistku

Filip Kaňkovský dorazil na letošní Ceny Thálie po boku Daniely Šiškové. Pár se sladil vínovými detaily a...

Dagmar Havlovou zklamala výše jejího důchodu: Nechápe, co se stalo s rolí první dámy a ombudsmana
Dagmar Havlovou zklamala výše jejího důchodu: Nechápe, co se stalo s rolí první dámy a ombudsmana

Dagmar Havlová si během života vyzkoušela hned několik výrazných rolí, od úspěšné herečky přes první dámu...

Kolik si Ewa Farna účtuje za jedno vystoupení: Podle veřejných smluv se částky rapidně zvyšují
Kolik si Ewa Farna účtuje za jedno vystoupení: Podle veřejných smluv se částky rapidně zvyšují

Ewa Farna na sebe letos strhla pozornost obří show v Edenu a spolu s tím se vrátila i otázka, kolik si...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.