Ulice: Ota se Soňou se do sebe pustí na chodbě školy. Ředitel k tomu má své důvody

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Na gymnáziu seriálu Ulice probíhají volby a boj o Křečovice a post starosty. Na chodbě školy se ale rozeběhne slovní přestřelka mezi Otou a Soňou. Ze svého výkonu je ředitel více než spokojený. Volby v plném proudu
Jirka s Martinou dorazí krátce po zahájení voleb na gymnázium a Jirka u Oty vyzvídá, jestli chodí hodně lidí. Podle něj celkem ano, ale před chvílí teprve začali a většina podle něj přijde později. „A kdo víc? Naši nebo Čechovci?“ chce vědět Martina, čí voliči jsou častější. Jirka ji mírní s tím, že to přece Ota nemůže vědět, ale Martina oponuje, že si myslela, že dost lidí zná osobně a bude vědět jejich preference.
„Hele, já jsem taky dost našponovanej,“ přizná Ota a do toho přichází Soňa Čechová, která má úsměv od ucha k uchu a všechny radostně zdraví. „Jdete k volbám?“ snaží se navázat řeč Ota a Martina dělá, že tam ani není a dívá se do země. Soňa odsekne, kam jinam by asi tak mohli jít. „Počkej, tobě už bylo osmnáct?“ směřuje jeho další otázka na Erika, který přizná, že ještě ne a jen přišel mámě natočit video.
„Kameraman? Tak ale žádný natáčení ve volební místnosti bez souhlasu komise,“ upozorňuje Ota a Soňa si to nechce nechat líbit. „Prosím tě nepoučuj, Otíku, ano?“ odpoví mu. „A taky žádná agitace – je to zakázaný, jo?“ pokračuje ředitel ve výčtu zákazů. „Ještě nějaký paragraf sis přečetl? Tak pro klid tvé duše uděláme jednu fotku u urny a jedno krátké video před volební místností.“
Do toho ti nic není
„Jo? A o čem?“ zajímá se Puklický a Soňa se zarazí, protože podle ní mu do toho vůbec nic není. „Tak já jsem tady ředitel, jestli sis náhodou nevšimla…?“ zareaguje Ota. „Ano, to jsem si bohužel všimla,“ povzdychne si Soňa a dodá, že jde jen o to, aby pozvala lidi k volbám. „No a vy přicházíte nebo odcházíte, nebo co?“ otočí se na Jirku s Martinou. Jirka odpoví, že přicházejí. „No, tak tam jděte!“ rozkáže jim Čechová s tím, že se tam přece nebudou mačkat jako sardinky.
Martina má co dělat, aby nereagovala, ale její pohled mluví za vše. „Jo, my už jdeme, panebože…“ neodpustí si naštvaný tón a otáčí se na patě a Jirka směrem k Otovi jen prohodí, že už jdou. Ota mu ještě popřeje hodně štěstí a Soňa si do něj rýpne, že jí štěstí asi nepopřeje. „Ne, no…“ odpoví bez okolků.
Provokatér Ota v akci
Když začne Soňa natáčet video na chodbě školy, opodál stojí Ota a bedlivě ji sleduje. To jí není ani trochu příjemné, ale přesně o to mu jde. Erik stopne natáčení a Soňa na Otu vyjede, jestli tam musí stát. „Ne,“ odpoví jí suše. „No, tak běž někam dolů, vítat lidi… Mě to znervózňuje!“ Ota prohlásí, že jen kontroluje, jestli v budově, kde probíhají volby, nenatáčí agitaci a má za to, že kdyby odešel, možná by začala.
„Otíku, prosím tě, já znám zákony, jo? A hlavně jsem svobodný občan a můžu říkat svobodné věci,“ a Otu pošle, ať poslouchá někde za rohem a nezírá na ni z pár metrů. „No, ale já jsem taky svobodný občan, takže si můžu stát kde chci,“ prohlásí Ota a do toho vyjdou ze dveří Jirka s Martinou, že jsou hotoví.
„Eriku, natočíme to někde jinde. Pan ředitel tady musí obstruovat!“ naštve se Čechová a zmizí do volební místnosti. Ota má ze sebe radost. „Trochu jsem ji vyprudil,“ pochválí se před Jirkou, který chce vědět, proč to udělal. „Protože mě to baví,“ směje se Ota. „Hlavně se může usmívat do tý kamery, jak chce, ale to zlo z ní půjde stejně cítit.“ Martina se všemi jeho slovy souhlasí.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autorský text).