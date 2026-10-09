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Ulice: Ota se Soňou se do sebe pustí na chodbě školy. Ředitel k tomu má své důvody

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Na gymnáziu seriálu Ulice probíhají volby a boj o Křečovice a post starosty. Na chodbě školy se ale rozeběhne slovní přestřelka mezi Otou a Soňou.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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