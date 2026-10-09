Angus T. Jones z Dva a půl chlapa oslavil 33 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes je holohlavý vousáč

Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova
Angus T. Jones se jako Jake Harper v sitcomu Dva a půl chlapa stal nejlépe placeným dětským hercem v historii televize. Před lety se ale stáhl z veřejného života a věnuje se víře i vlastním podnikatelským projektům. Nedávné fotografie navíc ukazují, že svůj vzhled od dob největší televizní slávy radikálně změnil. Odchod ze seriálu kvůli víře
Jones začal hereckou dráhu ve čtyřech letech v televizních reklamách. V šesti letech získal první hlavní roli ve filmu Flek. Do povědomí diváků se ale zapsal až postavou Jakea Harpera v sitcomu
, do kterého nastoupil v deseti letech. Za natáčení pobíral podle odhadů 300 až 350 tisíc dolarů za jedinou epizodu a zařadil se tak mezi nejlépe placené dětské herce. Dva a půl chlapa
V průběhu desáté série prošel tzv. náboženským probuzením. Připojil se k Církvi adventistů sedmého dne a v roce 2012 zveřejnil video, ve kterém komediální sérii ostře zkritizoval.
„Pokud se díváte na Dva a půl chlapa, prosím, přestaňte se na Dva a půl chlapa dívat. Přestaňte si plnit hlavu špínou,“ pronesl tehdy ve videu. Krátce po zveřejnění nahrávky vydal prohlášení s omluvou, ve kterém uvedl, že nechtěl projevit neúctu ke svým kolegům. Přesto se rozhodl pořad opustit.
V rozhovoru pro stanici KHOU v roce 2014 svůj krok vysvětlil podrobněji.
„Byl jsem placený pokrytec, protože jsem s tím nebyl v pohodě, a stejně jsem to dál dělal,“ řekl na adresu obsahu populárního sitcomu. Studium a život mimo Hollywood
Po odchodu z televize se zapsal na University of Colorado v Boulderu, kde studoval environmentální a židovskou historii. Vysokoškolské prostředí mu poskytlo anonymitu, kterou po deseti letech na obrazovkách vyhledával. Pro časopis People v roce 2016 zmínil, že se na studium velmi těšil.
„Dlouhou dobu jsem měl docela katastrofické myšlenky, ale teď se bavím a užívám si, kde jsem. Už nemám pocit, že každý můj krok vede na minu,“ zhodnotil svůj tehdejší život.
Spolu s Justinem Combsem spoluzaložil produkční společnost Tonite, která se zaměřuje na multimediální a eventové projekty. Podle dostupných informací žije v Kalifornii, věnuje se své víře a tráví čas s mladším bratrem Ottem. Je svobodný a nemá děti.
Nová vizáž a občasné role
Do seriálu Dva a půl chlapa se Angus T. Jones naposledy vrátil v roce 2015 během závěrečné epizody, kde se objevil s dlouhými vlasy a plnovousem. Jeho vzhled se od té doby opět proměnil. Fotografie z června letošního roku, které kolují na síti X, odhalují jeho současnou podobu. Dlouhé vlasy shodil, nosí oholenou hlavu, brýle a výrazný vous. Na snímcích je zachycen v obyčejném černém tričku u elektrokola.
Esse é Angus T. Jones hoje em dia, o Jake de "Two and a half men". Ele foi o ator mirim mais bem pago da história, ganhando U$300 mil por episódio. Em 2012 entrou pra Igreja Adventista do Sétimo Dia e saiu chamando a série de imundice e pediu pras pessoas pararem de assistir.
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— Nerd Maldito (@nerdmaldito)
June 8, 2026
Ačkoli se soustředí na osobní život, občas udělá výjimku a k herectví se vrátí. V roce 2016 přijal menší roli v internetovém projektu Horace and Pete od komika Louise C.K. V roce 2023 si zahrál sám sebe v seriálu Bookmaker, za kterým stojí tvůrce Dva a půl chlapa Chuck Lorre.
Sitcom Dva a půl chlapa mohou diváci aktuálně sledovat na stanici Nova FUN.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, thelist, boredpanda, slashfilm).