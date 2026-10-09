Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Angus T. Jones z Dva a půl chlapa oslavil 33 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes je holohlavý vousáč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Angus T. Jones se proslavil rolí Jaka Harpera v oblíbeném seriálu Dva a půl chlapa. Ve 33 letech žije mimo Hollywood, věnuje se víře a nosí oholenou hlavu.
Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa

Angus T. Jones jako Jake Harper ve Dva a půl chlapa

Zdroj: FOTO:CBS / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:28

Reklama
Další články z ReadZone
Godla, Rosenberg, herci z Ordinace i sportovci chtějí do zastupitelstev. Každý chce změnit něco jiného
Godla, Rosenberg, herci z Ordinace i sportovci chtějí do zastupitelstev. Každý chce změnit něco jiného
Michael Dudikoff z Amerického ninji slaví 72 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes staví domy
Michael Dudikoff z Amerického ninji slaví 72 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes staví domy

Michael Dudikoff slaví 72. narozeniny. Na říjnové fotce z pláže ukázal vrásky i psa z útulku. V Kalifornii...

Paul Hogan slaví 87 let. Z opáleného Krokodýla Dundeeho je dnes bělovlasý senior žijící v ústraní
Paul Hogan slaví 87 let. Z opáleného Krokodýla Dundeeho je dnes bělovlasý senior žijící v ústraní

Paul Hogan letos v říjnu slaví 87. narozeniny. Před kamerou stál naposledy v roce 2020, domov si našel v...

Ulice: „Já ji zničím." Patrik se svěří Blance a ta má jasno. Musí Veronice říct pravdu
Ulice: „Já ji zničím." Patrik se svěří Blance a ta má jasno. Musí Veronice říct pravdu

V seriálu Ulice se dnes bude řešit Patrikova nevěra a těhotná milenka. Blanka hned ráno vyrazí za ním do...

Zrádci poslali do vyhnanství další věrnou. Dáša s Kryštofem se pak pohádali, koho ze seznamu smrti odstranit
Zrádci poslali do vyhnanství další věrnou. Dáša s Kryštofem se pak pohádali, koho ze seznamu smrti odstranit

Čtvrtý díl třetí řady reality show Zrádci přinesl kulatý stůl ještě před misí, vyřazení další věrné, úkol s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.