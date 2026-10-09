Tyto 3 spotřebiče v ložnici žerou proud celou noc. Elektrikáři radí vytáhnout je ze zásuvky ještě dnes

V ložnici panuje větší klid než ve zbytku bytu, a přesto tu v noci tiše pracuje hned několik přístrojů. Blikají kontrolky, svítí displeje, něco se dobíjí a něco čeká, až ho dálkově zapnete. Většinu z toho berete jako samozřejmost, jenže tahle zdánlivě vypnutá zařízení si celou noc berou elektřinu. U některých jde o pár korun za rok, u jiných klidně o stovky. Které tři kusy u postele stojí za pozornost a u kterých se vytahování ze zásuvky naopak nevyplatí?
Set-top box u postele spotřebuje víc než samotná televize
Televize v ložnici dnes ve vypnutém stavu spotřebuje minimum, moderní ploché modely si v pohotovostním režimu berou zhruba jeden watt. Větší odběr schovává krabička hned vedle ní. Set-top box, satelitní nebo kabelový přijímač, totiž i v noci drží spojení a plánované nahrávky a jeho klidový příkon se počítá v jednotkách až nižších desítkách wattů. Za rok z toho vyjde spotřeba, která odpovídá stovkám korun. Každý další přístroj u televize, který zůstává v pohotovosti, si navíc přidává vlastní klidový odběr, takže se součet u zdánlivě zhaslé obrazovky vyšplhá výš, než byste čekali. Novější modely sice umějí i mnohem úspornější stav s odběrem pod watt, jenže ten bývá z výroby neaktivní, aby přijímač po zapnutí naskočil rychleji. Zapnout si ho proto musíte ručně v nastavení.
Router běží dál i ve spánku a spolkne stovky korun ročně
Druhým tichým odběratelem je domácí router. I když ho na noc nevypínáte, nepřetržitě obsluhuje Wi-Fi a drží domácnost online, takže reálně neodpočine ani ve spánku. Konkrétní čísla zveřejnil výrobce TP-Link: jeho routery si v klidovém stavu berou zhruba od čtyř wattů po více než pětadvacet, podle modelu. U mesh sítě se k tomu přičítá odběr každé další jednotky. Právě router patří mezi přístroje, u kterých se noční vypínání na účtu reálně projeví. Když ho máte v ložnici kvůli lepšímu signálu, je to jedno z mála zařízení, kde se úspora vyšplhá na stovky korun za rok. Řada modelů navíc nabízí časovač, který přes noc uspí jen vysílání Wi-Fi a samotný přístroj nechá běžet, takže nemusíte sahat přímo do zásuvky.
Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici běží celou noc a za rok vás stojí víc než mraznička Domácí router obsluhuje Wi-Fi nepřetržitě a v klidovém režimu spotřebuje podle modelu jednotky až desítky wattů, takže se jeho noční vypínání na ročním účtu reálně projeví. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nabíječky na nočním stolku řeší spíš bezpečnost než peníze
Třetí skupinou jsou nabíječky a adaptéry, které zůstávají u postele zapojené nonstop. Tady se sluší přiznat, že nadpis trochu přehání. Moderní prázdná nabíječka plní přísné evropské limity a za celý rok spotřebuje elektřinu sotva za pár korun, velkou úsporu od jejího vytahování nečekejte. Vyplatí se odpojovat hlavně adaptéry, které už něco pamatují, mají narušený obal nebo se při nabíjení citelně zahřívají, a to spíš z bezpečnostních důvodů než kvůli účtu. Levný zdroj, který se přes noc zahřívá kousek od postele, je riziko, kvůli kterému vytažení ze zásuvky stojí za to.
Noční spotřebu tří spotřebičů u postele shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Roční náklad Vyplatí se vypínat na noc? Set-top box stovky korun ano, u novějších lze zapnout hluboký úsporný režim Router stovky korun ano, pomůže i noční časovač Wi-Fi Nabíječka pár korun spíš kvůli bezpečnosti u starých a hřejících se kusů Jak poznat, co se u vás vyplatí vypínat
To, že na přístroji svítí kontrolka, samo o sobě o velké spotřebě nic neříká. U jednoho přístroje jde o pouhé desetiny wattu, jiný ale drží živé síťové spojení, aby dokázal kdykoli zareagovat na pokyn z aplikace nebo z ovladače. „Bez změření se nedá spolehlivě říct, co se v konkrétní domácnosti vyplatí vypínat,“ říká pro Kupi.cz servisní technik Jan Prokop. Podle něj se vyplatí mířit hlavně na starší elektroniku, na přístroje trvale připojené k síti a na skupinu spotřebičů zapojených do jedné zásuvky. Pokud přístroj odebírá méně než půl wattu, na ročním účtu to nepoznáte. Teprve u zařízení, která berou přes pět wattů, má smysl řešit, jestli je na noc odpojit. Přesné číslo ukáže levný zásuvkový wattmetr nebo chytrá zásuvka s měřením spotřeby. Na vypnutí celé sestavy najednou stačí prodlužovací lišta s vypínačem.
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Ne všechno, co v noci odebírá proud, je zbytečné. Nechte na pokoji hlavně techniku, která hlídá bezpečí nebo zdraví, tedy alarm s kamerami, zdravotnické přístroje i čerpadlo a ohřev v akváriu. Běžet musí pochopitelně dál také chladnička s mrazákem, kotel, tepelné čerpadlo a termostat, jinak si vypnutím akorát zaděláte na problém. Opatrně postupujte i tam, kde přes router voláte nebo hlídáte dům, případně kde počítač přes noc zálohuje data a stahuje aktualizace. Specifické jsou i OLED televizory. Po stisknutí vypínače u nich může naskočit údržbový cyklus panelu, a kdybyste je v tu chvíli vytáhli ze zásuvky, nedoběhl by až do konce. Pohotovostní režim celkově ukrojí z ročního účtu za elektřinu několik procent, u běžné domácnosti zhruba jednu měsíční platbu. Dramatické úspory to nejsou, zato je ušetříte bez jakékoli investice a hned.
Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba-v-standby-rezimu/, https://www.tzb-info.cz/6911-uzivatelska-prirucka-o-pohotovostni-spotrebe-elektriny-domacich-spotrebicu, https://www.cez.cz/cs/clanky/kolik-zaplatite-prumerna-spotreba-elektriny-v-byte-a-rodinnem-dome-172940, https://nazeleno.cz/bydleni/usporne-spotrebice/nedovolte-spotrebicum-aby-vam-kradly-elektrinu.aspx, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46620-ktere-spotrebice-se-vyplati-vypinat-na-noc
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