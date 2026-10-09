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Auta jsou špioni: Vědci otestovali 30 automobilových aplikací a 28 z nich posílalo data reklamním firmám

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Rozsáhlý akademický výzkum odhalil, že téměř všechny oficiální mobilní aplikace automobilek komunikují s desítkami reklamních a analytických firem.
Auto Buick Envista

Auto Buick Envista

Zdroj: Elizabeth Smith / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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