Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Volby začaly. Lidé vybírají zastupitele, o Senát usiluje generál i manželka miliardáře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Začaly komunální volby, které rozhodnou o složení zastupitelstev měst a obcí. Pozornost poutá i souboj o Senát v Plzni, kde Lumír Aschenbrenner (ODS) obhajuje mandát proti soupeřům včetně generála Karla Řehky (STAN) a náměstkyně primátora Lucie Kantorové (ANO). Zájem budí také volby v Tachově.
Volby začaly. Lidé vybírají zastupitele, o Senát usiluje generál i manželka miliardáře

Volby začaly. Lidé vybírají zastupitele, o Senát usiluje generál i manželka miliardáře

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:00

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Opilý státní zástupce naboural vozem Lexus dvě auta a ujel. Nadýchal přes tři promile
Opilý státní zástupce naboural vozem Lexus dvě auta a ujel. Nadýchal přes tři promile
Při úpravách historického náměstí odhalila inspekce ministerstva vážné nedostatky
Při úpravách historického náměstí odhalila inspekce ministerstva vážné nedostatky

Památková inspekce ministerstva kultury odhalila nedostatky při přípravě a povolování I. etapy úprav...

Odchyt srnky zbloudilé v městské zástavbě je náročná záležitost i pro experty
Odchyt srnky zbloudilé v městské zástavbě je náročná záležitost i pro experty

Odchytávat v zastavěné zástavbě srnku do sítě je pokaždé velmi ošemetná záležitost. Srnka je totiž zvíře,...

ANKETA: Na náměstí přibyly nové koše s pozlacenými víky. Mají ladit s kašnami
ANKETA: Na náměstí přibyly nové koše s pozlacenými víky. Mají ladit s kašnami

Na nově upraveném náměstí Republiky v srdci Plzně něco přibylo. Má to malý znak města a pozlacené víko. Řeč...

Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/h
Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/h

Rychlostí 154 km/h se řítil po silnici II. třídy na Domažlicku osmačtyřicetiletý motorista. Stal se tak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.