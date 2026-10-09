Volby začaly. Lidé vybírají zastupitele, o Senát usiluje generál i manželka miliardáře

Pro hlasování musí lidé předložit občanský průkaz, a to i v elektronické podobě, nebo cestovní pas. V komunálních volbách mohou vybírat jednotlivé kandidáty i celé kandidátní listiny, případně obě možnosti kombinovat. V senátních volbách stačí vybraný hlasovací lístek vložit do žluté obálky, zatímco při komunálních volbách se používá šedomodrá.
O 47 míst v plzeňském zastupitelstvu se uchází 13 subjektů s 550 kandidáty. Minulé volby vyhrálo těsně Spolu před ANO, přesto v čele města neusedlo. Ještě o volební noci oznámil současný primátor Roman Zarzycký (ANO), že vládnoucí koalicí bude ANO, STAN, Piráti s podporou dvou nezávislých kandidátů za SPD. Neuběhlo ani 24 hodin a tato koalice se po obrovské vlně kritiky rozpadla. Přeběhlíky z SPD tak nakonec vystřídalo hnutí PRO Plzeň.
V Plzni bude usilovat o Senát osm kandidátů
O senátorská křesla usiluje za obvod číslo 9 Plzeň - město osm kandidátů. Mandát bude obhajovat občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, který je od roku 1998 starostou obvodu Plzeň 2, senátorem byl už dvě volební období. Vyzvou ho například náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z ANO, za KSČM bývalý poslanec a současný zastupitel Plzeňského kraje Jiří Valenta, bývalý náčelník generálního štábu armády Karel Řehka za STAN či pediatrička a primářka plzeňské dětské Nemocnice u Sv. Jiří Daniela Pousková za hnutí PRO Plzeň. SPD nominovalo manažera výroby Júlia Líšku. Za SEN 21 kandiduje geograf a hydrolog Bohumír Janský, jenž na počátku tisíciletí vedl vědecký tým, který určil prameny řeky Amazonky. Hnutí Jasný signál nezávislých poslal do boje o senátorské křeslo jaderného energetika Jaroslava Nováka.
O Cheb a část Tachovska usiluje i partnerka „krále hazardu“
Zajímavé bude sledovat i výsledky v senátním obvodu číslo 3 v Chebu a okolí včetně Tachovska. O hlasy voličů tam bude soupeřit šest kandidátů. Křeslo bude obhajovat Miroslav Plevný (STAN), vysokoškolský pedagog, bývalý místostarosta města, krajský zastupitel a nyní šest let senátor za Chebsko.
Velkou pozornost budí letos účast Sandry Tsoukernik, partnerka bývalého spolumajitele sítě kasin je na kandidátce ANO. Do voleb půjde v Chebu opět i KSČM, letos komunisté navrhli Pavla Hojdu, bývalého poslance, zastupitele města Cheb i Karlovarského kraje. Znovu se o křeslo v Senátu pokusí i SPD, které letos navrhlo hudebníka a živnostníka Ivana Reise.
Nově se na Chebsku do boje o Senát postaví i Volba pro kraj (VOK), za kterou bude kandidovat chebská radní a ředitelka základní školy Štěpánka Černá. Jihočeským hejtmanem Martinem Kubou založené hnutí Naše Česko poslala do voleb podnikatele a moderátora Vladimíra Keblúška.
První výsledky z menších obcí by mohly být známé už v sobotu večer. Na kompletní výsledky komunálních i senátních voleb si ale voliči pravděpodobně počkají do nedělního rána, zejména kvůli složitějšímu sčítání hlasů ve velkých městech.