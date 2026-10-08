iQOO představuje Pad Ultra, nabídne 8,8palcový OLED displeje, 165Hz displej a aktivní chlazení

iQOO představuje Pad Ultra, nabídne 8,8palcový OLED displeje, 165Hz displej a aktivní chlazeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
iQOO představuje Pad Ultra, nabídne 8,8palcový OLED displeje, 165Hz displej a aktivní chlazeníZdroj: Phone Arena
Článek byl publikován 08.10.2026 11:38
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