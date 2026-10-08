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iQOO představuje Pad Ultra, nabídne 8,8palcový OLED displeje, 165Hz displej a aktivní chlazení

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iQOO je čínský výrobce patřící pod společnost vivo. Primárně se zaměřuje na výkonné a herní telefony, ale nyní také představuje nový kompaktní tablet Pad Ultra....
iQOO představuje Pad Ultra, nabídne 8,8palcový OLED displeje, 165Hz displej a aktivní chlazení

iQOO představuje Pad Ultra, nabídne 8,8palcový OLED displeje, 165Hz displej a aktivní chlazení

Zdroj: Phone Arena
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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