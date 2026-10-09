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Svět Bridgertonových se rozroste o další seriál. Chystá se minisérie o milostném vztahu Violet a Edmunda

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Společnost Netflix a produkce Shondaland chystají minisérii ze světa oblíbeného seriálu Bridgertonovi. Novinka sleduje lásku mladé Violet a Edmunda.
Ruth Gemmell jako Violet Bridgerton

Ruth Gemmell jako Violet Bridgerton

Zdroj: FOTO:Liam Daniel / distr. Netflix
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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