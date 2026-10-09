Svět Bridgertonových se rozroste o další seriál. Chystá se minisérie o milostném vztahu Violet a Edmunda

Svět Bridgertonových se rozroste o další seriál. Chystá se minisérie o milostném vztahu Violet a EdmundaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ruth Gemmell jako Violet BridgertonZdroj: FOTO:Liam Daniel / distr. Netflix
Článek byl publikován 09.10.2026 11:43
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Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...Všechny články tohoto autora →
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