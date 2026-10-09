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Když rozhodne jediný hlas: Volby, které skončily remízou nebo rozdílem jednoho člověka

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Milionové volební rozdíly dávají jednotlivému hlasu pocit bezvýznamnosti. V menších volbách ale skutečně existují případy, kdy kandidáty dělil jediný lístek nebo skončili v přesné remíze.
Když rozhodne jediný hlas: Volby, které skončily remízou nebo rozdílem jednoho člověka

Když rozhodne jediný hlas: Volby, které skončily remízou nebo rozdílem jednoho člověka

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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