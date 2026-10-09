Když rozhodne jediný hlas: Volby, které skončily remízou nebo rozdílem jednoho člověka

Jeden člověk proti milionům působí bezvýznamně
Pak musí přijít přepočítávání, soud, nové hlasování – a někdy dokonce los. Ve velkých celostátních volbách se hlas jednotlivce snadno ztratí v číslech. Kandidáty mohou dělit statisíce nebo miliony hlasů a představa, že jeden konkrétní lístek něco změní, působí téměř absurdně.
Jenže demokracie se neskládá pouze z prezidentských nebo parlamentních voleb velkých států. Každoročně probíhají tisíce místních, regionálních a stranických hlasování, v nichž rozhodují stovky nebo několik tisíc lidí. A právě tam se matematika dramaticky mění.
Americká Election Assistance Commission například v minulosti upozornila na údaje z Ohia, kde během pouhých patnácti měsíců skončilo 70 místních voleb buď remízou, nebo rozdílem jediného hlasu. To není politická legenda. Extrémně těsné výsledky skutečně existují.
Při rozdílu jednoho hlasu začínají skutečné problémy
Představme si výsledek 4 192 ku 4 191. Na první pohled je rozhodnuto. Jenže potom přijde přepočítávání. Byly všechny lístky správně zařazeny? Neobsahoval některý volič dva křížky? Je značka dostatečně jasná? Dorazil některý korespondenční hlas včas? Nezapsal úředník omylem jedno číslo?
Při rozdílu tisíců hlasů jednotlivá chyba obvykle pořadí nezmění. Při rozdílu jednoho se z každé sporné obálky stává potenciální vítěz voleb. Právě proto volební zákony často stanovují automatický přepočet nebo umožňují kandidátům požádat o kontrolu velmi těsných výsledků.
Přepočet přitom není známkou toho, že první sčítání bylo nutně špatně. Je to další úroveň kontroly v situaci, kdy i velmi malá administrativní nepřesnost může změnit právní výsledek.
Jednou jeden hlas zmizí, jindy se objeví
Historické databáze těsných amerických voleb obsahují případy, kdy první součet ukázal rozdíl jednoho hlasu a pozdější kontrola vytvořila remízu – nebo naopak. Někdy se objeví aritmetická chyba. Jindy soud rozhodne, že určitý lístek měl být uznán nebo odmítnut.
To je dobrá připomínka, že „výsledek“ není vždy jediné číslo objevené několik minut po zavření volební místnosti. Existuje předběžný součet, kontrola, případné přepočítání a právní certifikace.
U drtivé většiny voleb jsou tato čísla totožná nebo se změní tak málo, že pořadí kandidátů zůstane stejné. Extrémně těsný závod však celý proces vytáhne na světlo.
A co když je to opravdu přesně půl na půl?
Pak volební systém potřebuje pravidlo pro situaci, kterou matematika odmítla rozhodnout. Někde se hlasování opakuje. Jinde rozhoduje zákonodárný orgán nebo soudní procedura. A existují systémy, v nichž se vítěz po úplné remíze určí losem.
Na první pohled to působí absurdně. Po celé kampani, debatách, tisících hlasů a složitém sčítání nakonec může rozhodnout náhoda. Má to však svou logiku. Pokud oba kandidáti získali přesně stejnou podporu podle pravidel hlasování, demokratická procedura už mezi nimi nemá žádnou další informaci, podle níž by mohla vybrat jednoho.
Los pak není náhradou voleb. Je nouzovým mechanismem pro okamžik, kdy volby vyprodukovaly dokonale nerozhodný výsledek.
Pozor na slavné příběhy o „jednom hlasu“
Právě kolem tohoto tématu vzniklo obrovské množství historických legend. Na internetu kolují tvrzení, že jeden hlas udělal z Hitlera vůdce nacistické strany, jeden hlas rozhodl o používání němčiny místo angličtiny ve Spojených státech nebo jediný volič zvolil prezidenta. Řada těchto příběhů je nepravdivá nebo dramaticky zjednodušená.
Také americké prezidentské volby roku 1876 bývají někdy popisovány jako „volby rozhodnuté jediným hlasem“. Rutherford B. Hayes skutečně nakonec zvítězil v Electoral College poměrem 185 ku 184 nad Samuelem Tildenem. Jenže to neznamená, že jeden obyčejný volič někde vhodil rozhodující lístek. Výsledek vznikl po mimořádně složitém sporu o volitele z několika států a rozhodování zvláštní Electoral Commission.
Je tedy důležité odlišovat dva významy fráze „jeden hlas“. Jeden může znamenat jediný hlas voliče v urně. Druhý může být jeden hlas volitele, poslance nebo člena rozhodovacího orgánu. Historicky jsou obě situace zajímavé, ale nejsou totéž.
Jeden hlas není magický, jen někdy stojí přesně na hraně
Matematicky je každý hlas stejně hodnotný. Většinou však žádný jednotlivý člověk nemůže říct: kdybych zůstal doma, vítěz by byl jiný. U výsledku s rozdílem jediného hlasu už takové tvrzení možné je. Kdyby jeden volič vítěze nehlasoval, vznikla by remíza. Kdyby jeden člověk z poražené strany přišel navíc, také.
To však neznamená, že právě konkrétní poslední spočítaný lístek byl důležitější než všechny ostatní. Rozhodující byl každý hlas, který vytvořil konečný rozdíl. Pořadí sčítání je pouze optická iluze. Poslední papír v hromádce vypadá dramaticky, ale bez tisíců předchozích by nic nerozhodoval.
Nejpřesnější lekce těsných voleb je vlastně velmi prostá
Extrémní případy ukazují, že volební výsledek není abstraktní procento. Vzniká sečtením jednotlivých rozhodnutí. Při velkém rozdílu tento fakt není vidět. Při remíze se stane brutálně konkrétním.
Najednou záleží na jednom špatně označeném lístku, jednom zapomenutém hlasu, jednom přepočtu nebo jednom člověku, který se rozhodl zvednout z pohovky a dojít do volební místnosti.
Není nutné z toho vyrábět romantickou legendu, že každé velké historické hlasování skutečně rozhoduje jeden občan. Většinou nerozhoduje.Jenže volební systém předem neví, zda příští rozdíl bude milion hlasů, nebo jeden. A právě proto musí s každým lístkem zacházet, jako by právě on mohl být tím posledním, který mezi vítězstvím a remízou zbývá.
KDYŽ JEDEN HLAS MĚNÍ HISTORII
Volby bereme jako samozřejmou součást demokracie. Jenže tajné hlasování, volební právo, kandidátky, průzkumy i samotné sčítání hlasů mají překvapivě dramatickou historii. Speciál Kódu Enigma ukazuje volby bez stranických hesel a aktuální agitace – jako příběh moci, pravidel, manipulací, omylů i okamžiků, kdy skutečně rozhodl jediný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], U.S. Election Assistance Commission – The Power of a Single Vote [2], Library of Congress – Presidential Election of 1876: A Resource Guide [3], UK Electoral Commission – How votes are counted [4], UK Electoral Commission – Doubtful ballot papers [5]