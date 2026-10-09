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Vinu nesvaluje na Mercedes: Russell cítí, že není dostatečně dobrý

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Pro Georgea Russella začíná kritická fáze sezóny, ve které musí porážet týmového kolegu a doufat v technické problémy Andrey Kimiho Antonelliho. Brit už situaci nemá ve svých rukou.
Vinu nesvaluje na Mercedes: Russell cítí, že není dostatečně dobrý

Vinu nesvaluje na Mercedes: Russell cítí, že není dostatečně dobrý

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:01

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