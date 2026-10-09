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Rozešli se kvůli obřím dluhům, teď ho veřejně pochválila. Absolonová na koncertě překvapila slovy o expartnerovi

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Monika Absolonová na svém jubilejním koncertě v O2 universu poděkovala Tomáši Hornovi, muži, od kterého před pěti lety odcházela s „rozbombardovaným srdcem“.
Monika Absolonová

Monika Absolonová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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