Rozešli se kvůli obřím dluhům, teď ho veřejně pochválila. Absolonová na koncertě překvapila slovy o expartnerovi

Sobota 3. října 2026, pražské O2 universum, vyprodáno od prosince bez placené reklamy. Na pódiu stojí Absolonová, v náručí drží oba syny a na velkoplošné obrazovce za ní běží rodinné fotografie. V tu chvíli řekne jednu větu, kterou nikdo z přítomných nečekal: „Jsem vděčná osudu a Tomáši Hornovi.“ Sál ztichne, pak přijde ovace. Richard Genzer to ze zákulisí okomentoval po svém: „I já, starej cynik, jsem párkrát brečel.“ Jenže kdo sledoval posledních pět let, ví, že tahle věta má za sebou cestu od bolesti přes soud o děti až k něčemu, co vypadá jako dospělý mír.
Od úlevy po vděčnost, pět let v pěti větách
Květen 2021. Absolonová oznamuje rozchod s Hornou a píše o „smutném, bolavém a osobním“ konci. O dva týdny později už mluví jinak: místo smutku prý cítí „ohromnou úlevu“ a dodává, že se o bývalém partnerovi dozvídá věci „v mnoha sférách“. V září 2022 přitvrdí: „Jediný, kdo naletěl, jsem byla já.“ V březnu 2025 už bilancuje s odstupem, říká, že se „poprala a srovnala“ a „vstala jako Fénix z popela“. A pak přijde říjen 2026 a ta jedna věta z pódia. Žádné odvolání předchozích slov. Žádné vysvětlování. Jen stručná vděčnost, vyslovená před tisíci lidmi ve chvíli, kdy vedle ní stáli jejich kluci.
Dluhy, které všechno spustily
Příběh o „obřích dluzích“ má konkrétní obrysy, i když je Absolonová sama nikdy veřejně nevyčíslila. Detailní verzi popsal až Horna v projektu Bez frází: ručil spoluhráči za rizikovou půjčku ve výši 700 tisíc korun, dlužník přestal splácet a díky vysokým úrokům částka narostla do milionů. Podle iDNES mu Absolonová na začátku vztahu s dluhy i finančně pomáhala. Redakce VIPŽivot připomíná, že na sama v roce 2023 řekla, že po rozchodu na tom finančně „rozhodně není hůř, naopak“. Stres ze vztahu se jí podle jejích slov podepisoval i na zdraví; po rozchodu bez větší námahy zhubla dvacet kilo a zmizel oční ekzém, který ji trápil roky.
Fungující rodičovství, ne partnerský comeback
Bylo by snadné číst poděkování z pódia jako náznak usmíření. Jenže dostupná fakta ukazují jinam. Absolonová má výhradní péči o syny, kteří se s otcem vídají jednou za čtrnáct dní. Dva roky se o ně soudili, sama to popsala jako období, které ji „vytáčelo k nepříčetnosti“. Přesto v Show Jana Krause jen pár dní před koncertem s humorem vyprávěla, jak volá „tatínkovi chlapců“, aby si postěžovala, že ji synové zlobí. Gesto z O2 universa tak podle nás není signálem partnerského návratu, je to veřejné potvrzení, že dokáže oddělit selhání partnera od role otce svých dětí.
Největší koncert kariéry jako osobní bilance
Jubilejní show k padesátinám byla něco jiného než její běžný formát. Komorní koncerty „Bez řečí“ staví na hlasu, pianistovi a vokalistech. Tradiční adventní Lucerna je rituál, který opakuje roky. O2 universum znamenalo tanečníky, ohnivou show, střídání kostýmů a překvapivý vstup Leoše Mareše, plus bouřlivý potlesk vestoje na závěr, jak zaznamenala recenze iDNES. Sama koncert předem popsala jako večer, kdy se chce „před lidmi předklonit a říct: Ahoj, já jsem Monika a za život jsem se naučila tohle.“ V tomhle bilančním rámci dává smysl, že mediálně nejsilnějším momentem nebyl žádný host ani pyrotechnika, ale osm slov směřovaných k muži, jehož přítomnost v sále se ani nepodařilo ověřit.
Pět let od rozchodu, dva roky soudů o děti, milionové dluhy na pozadí. A pak jedna věta, vyslovená s kluky v náručí. Ne odpuštění, ne návrat. Spíš důkaz, že i z rozbombardovaného srdce se dá poskládat něco funkčního.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová