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Výsledky FP1 VC Singapuru: Nejrychlejší čas zaznamenal Russell

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Jediný trénink závodního víkendu v Singapuru ovládl Russell před Leclercem a Norrisem, byť jej jezdec Mercedesu absolvoval se starší specifikací monopostu.
Výsledky FP1 VC Singapuru: Nejrychlejší čas zaznamenal Russell

Výsledky FP1 VC Singapuru: Nejrychlejší čas zaznamenal Russell

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:15

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