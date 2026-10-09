Výsledky FP1 VC Singapuru: Nejrychlejší čas zaznamenal Russell

Do jediného tréninku víkendu vyrazila většina pilotů na tvrdé směsi pneumatik ve chvíli, kdy se na konci pitlane rozsvítilo zelené světlo. Podmínky nebyly příliš příznivé, teplota vzduchu 32°C a vysoká vlhkost s velkou šancí na déšť opět prověřily odolnost jezdců, a obdobná předpověď i teploty trati přes 50°C jsou očekávány po celý závodní víkend. Okruh v Marina Bay je známý velmi nerovným povrchem, monoposty často nadskakují a zdejší obrubníky jsou kyselou třešinkou na jinak relativně solidně vypadajícím dortu. První se o jejich vlastnostech přesvědčil Lance Stroll, na povrch trati si pak stěžovali Isack Hadjar i George Russell, který má pro tento víkend mnohem více potíží než jen vozidlo, z pod kterého srší jiskry. Nová pohonná jednotka pro něj znamená penalizaci a start do hlavního závodu až z konce pole, což je na této trati poněkud problém, neboť předjíždění je zde obtížné.
O stavu zdejších obrubníků se později přesvědčil i Lewis Hamilton, a zdá se, že bez ohledu na tým činila jezdcům problém hlavně první zatáčka. I přes vysokou vlhkost vzduchu bylo možné zaznamenat, že trať je velice prašná – zejména v pitlane, což může působit další nepříjemnosti. Několik minut po polovině tréninku se mimo trať podíval Lando Norris a na krátkou chvíli zavlály žluté vlajky, ovšem, zkušený jezdec McLarenu se rychle navrátil zpět. Opět bylo možné zaslechnout stížnost na první zatáčku, a to od Lance Strolla, který zde měl potíže hned na začátku – a na to, že obvykle mnoho nenamluví, se ke trati a kvalitě vlastních brzd vyjádřil poměrně rozsáhle, ale za rámeček by si to nikdo nedal. Dvacet minut před koncem zůstal stát u výjezdu z pitlaně Nico Hülkenberg po tom, co jeho vozidlo začalo zvukem připomínat štěpkovač jedoucí na plné obrátky. Byla vyvěšena žlutá vlajka a vůz stáje Audi byl odtlačen nazpět do garáže – údajně šlo o potíže s převodovkou, což by pro tento tým nebylo poprvé.
O další žlutou vlajku se krátkým výletem mimo trať zasloužil George Russell, který jako první otestoval měkkou směs pneumatik a ihned zaznamenal i nejrychlejší měřený čas, zatímco zbytek pilotů ještě testoval tvrdou, případně středně tvrdou směs. Odhad správné teploty pneumatik bude pro tento okruh stěžejní, neboť zde postačí pouhé dva stupně odchylky na ztrátu vteřiny na kolo, a týmy tak budou muset pečlivě zvážit všechny možnosti – zvlášť když mají kvůli sprintovému víkendu o dvě sady slicků méně. V poslední minutě byla ještě vinou Kimi Antonelliho vyvěšena žlutá vlajka po tom, co mladý Ital zůstal viset v únikové zóně poslední zatáčky. Žádné další nepříjemnosti už naštěstí nenastaly a nejrychlejší čas tedy zaznamenal George Russell z Mercedesu – 1:32:274, následován Charlesem Leclercem, Landem Norrisem, Lewisem Hamiltonem a Oscarem Piastrim. Všichni zmínění jezdci odjeli svá nejrychlejší kola na měkké směsi pneumatik. Nejrychlejší z těch, co jeli na středně tvrdé směsi pneumatik, byl se šestým časem Max Verstappen. Jak si jezdci poradí se sprintovou kvalifikací můžete sledovat od 14:30.