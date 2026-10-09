Velký kulatý koláč z kynutého těsta potěší každého, kdo má rád poctivou vrstvu náplně zasypanou křupavou drobenkou

Když chci doma upéct něco poctivého pro rodinu nebo pro návštěvu a nemám náladu stát u linky nad desítkami malých koláčků, vytahuji velký kulatý plech, který mám ještě po babičce. Pamatuji si, jak tyhle kulaté plechy, u nás na Slovensku zvané Tepše, sázela babička do pece. Tahle verze kynutých koláčů má jednu dost praktickou přednost: práce jde rychleji, výsledek je pořád poctivý a okraje potřené vejcem udělají na stole hezký dojem i ve chvíli, kdy se peče trochu narychlo. Těsto zadělávám z másla, mléka a trochy rumu, nahoru přijde tvaroh, ovoce a drobenka. Zkrátka koláč, po kterém doma většinou zůstane jen pár drobků.
Jednu půlku někdy nechám jen tvarohovou, druhou posypu
, ostružinami nebo borůvkami rybízem, podle zásob. U mraženého ovoce ale počítám s tím, že pustí šťávu. Dávám proto pod něj raději tenčí vrstvu tvarohu. Zachytí část vlhkosti a střed koláče pak nebývá tak mokrý.
Můj tip zní: Pokud těsto zaděláváte v domácí pekárně, podívejte se na něj už po prvních minutách míchání. Má být měkké, ale ne řídké. Když působí moc tuze, přidám lžíci mléka. Pokud se naopak lepí až příliš, přijde na řadu malé přisypání mouky. Recept na domácí kynuté koláče na velkém kulatém plechu
Počet porcí: zhruba 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na kynuté těsto 500 g hladké nebo polohrubé mouky 50 g cukru krupice 50 g másla 1 ks vejce 20 g čerstvého droždí 1 špetka soli 250 ml vlažného mléka 1 lžíce rumu 1 ks vejce na potření okrajů Tvarohová náplň 500 g měkkého tvarohu 200 g moučkového cukru 2 ks vanilkového cukru 2 ks vejce 2 lžíce rumu Na dokončení 150 až 200 g borůvek, ostružin nebo jiného ovoce Z čeho udělat drobenku 50 g másla 50 g cukru krupice 100 g hrubé mouky Postup přípravy kynutých koláčů na plechu
1. Do mísy nebo nádoby domácí pekárny nasypte
mouku, přidejte cukr, sůl, vejce, rozdrobené droždí, vlažné mléko, rum a změklé máslo. Vypracujte hladké těsto. Pekárna ušetří práci, ale ručně se to dá zvládnout bez velké vědy.
2. Těsto nechte kynout zhruba
60 minut, až znatelně nabude. Na dotek má být měkké a pružné. Když do něj lehce zatlačíte prstem, důlek se pomalu vrací.
3. Během kynutí připravte
tvarohovou náplň. V míse promíchejte tvaroh, moučkový cukr, vanilkový cukr, vejce a rum, až vznikne hladký krém. Náplň má jít dobře roztírat, ale neměla by téct.
4. V jiné misce udělejte
drobenku. Prsty promněte máslo, cukr a hrubou mouku, dokud se nevytvoří menší hrudky. Když ji na chvíli uložíte do chladu, bude se pak sypat o něco lépe.
5. Troubu zapněte na
180 °C. Kulatý plech vymažte máslem nebo ho vyložte pečicím papírem. Vykynuté těsto rozdělte na 2 díly, pokud chystáte dva menší koláče. Při jednom větším plechu se řiďte tím, co máte zrovna po ruce.
Kynutý koláč s ovocem a drobenkou, co zvládne každý
6. Těsto prsty vytlačte do kulatého tvaru. Okraje nechte trochu vyšší, aby náplň neutíkala ven. Lepí-li se těsto na ruce, pomůže trocha mouky nebo kapka oleje na dlaních.
7. Okraje potřete rozšlehaným
vejcem. Střed potřete tvarohovou náplní. Pokud používáte mražené ovoce, klidně pod něj přidejte ještě tenkou vrstvu tvarohu, zachytí část puštěné šťávy.
8. Na tvaroh rozložte
borůvky, ostružiny nebo jiné ovoce. Ostružiny umí pustit víc barvy i šťávy, s tím je dobré počítat. Koláč pak bude vypadat trochu rustikálněji, což mu nijak neškodí. Povrch posypte drobenkou
9. Koláč nechte ještě asi
10 minut stát přímo na plechu. Krátké dokynutí po vytvarování mu pomůže, aby byl po upečení nadýchanější.
10. Pečte v předehřáté troubě přibližně
20 až 25 minut, dokud nezezlátne. Okraje mají mít pěknou barvu a drobenka bývá lehce narůžovělá. Trouby pečou každá trochu jinak, takže ke konci už je lepší koláč hlídat.
11. Hotový koláč nechte chvíli zchladnout na plechu a až potom ho krájejte. Nejlepší bývá v den upečení, kdy je
těsto měkké a drobenka ještě pěkně křupe. Pokud něco zbyde, dejte koláč do chladu a druhý den ho před podáváním nechte chvíli stát při pokojové teplotě. Foto: Cooky.cz, Koláč je nejlepší v den určení, kdy drobenka pěkně křupe Rady z domácího pečení Na mouce záleží: Polohrubá mouka dává těstu často o něco měkčí výsledek. Hladká zase pomůže pružnosti. Já je střídám podle toho, co zrovna najdu ve spíži. Ovoce nepřehánějte: Příliš vysoká vrstva, hlavně u mraženého ovoce, může zbytečně zvlhčit střed koláče. Drobenka má být sypká: Když ji budete mačkat příliš dlouho, vzniknou spíš těžké kusy než drobné žmolky. Lepší je pracovat rychle a bez velkého tlaku. Pokud chcete mít okraje opravdu lesklé a pěkně zbarvené, rozmíchejte vejce na potření s jednou lžičkou mléka a špetkou cukru. U velkého kulatého koláče je rozdíl po upečení vidět víc než u malých koláčků.
Kynutý borůvkový koláč se šlehačkovo-cukrovou krustou: Nadýchaný uvnitř, křupavý na vrchu
Jednoduchá bublanina s tvarohem a borůvkami na velký plech
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková