Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Velký kulatý koláč z kynutého těsta potěší každého, kdo má rád poctivou vrstvu náplně zasypanou křupavou drobenkou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když potřebuji upéct něco domácího pro rodinu nebo na návštěvu a nechce se mi tvarovat desítky malých koláčků, sahám po této verzi na velkém kulatém plechu. Kynuté těsto je měkké, okraje se pěkně zbarví po vajíčku a tvaroh s ovocem drží na povrchu přesně tam, kde má. Je to poctivé pečení, které vypadá slavnostně, ale práce s ním je ve skutečnosti mnohem jednodušší.
Obrázek k receptu na Kynuté koláče na velkém kulatém plechu: Poctivé domácí pečení s nadýchaným těstem a bohatou náplní

Obrázek k receptu na Kynuté koláče na velkém kulatém plechu: Poctivé domácí pečení s nadýchaným těstem a bohatou náplní

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kynuté koláče na velkém kulatém plechu: Poctivé domácí pečení s nadýchaným těstem a bohatou náplní
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:06

Reklama
Další články z Cooky.cz
Zkroťte indické koření: Butter chicken je krémové máslové kuře v sametové omáčce s orientální vůní a chutí
Zkroťte indické koření: Butter chicken je krémové máslové kuře v sametové omáčce s orientální vůní a chutí
Skořicové rolky zmizí ze stolu až podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma
Skořicové rolky zmizí ze stolu až podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma

Skořicové rolky jsou přesně ten recept, u kterého kuchyně voní dřív, než stihnete umýt mísu. Nejsou...

Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem
Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem

Jablečný koláč s vanilkovým krémem patří k těm receptům, které vypadají složitěji, než ve skutečnosti jsou....

Retro kvíz o pokrmech ze socialistických stolů: Pamětníci by měli hravě poznat 10/10
Retro kvíz o pokrmech ze socialistických stolů: Pamětníci by měli hravě poznat 10/10

Ke každému druhému jídlu UHO, vlašský salát a buchtičky se šodó ke svátečnímu obědu. Jídla ze socialistické...

Koprová polévka s bramborami: Krémová, nakyslá a plná zeleného kopru
Koprová polévka s bramborami: Krémová, nakyslá a plná zeleného kopru

Bílá koprová polévka na světlé jíšce z másla, mouky a mléka patří k těm receptům, které se předávají z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.