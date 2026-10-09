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Jak vlastne kdysi vznikl život? Počátky mohou být v krátké RNA sekvenci

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Dnešní buňky kopírují genetickou informaci pomocí složité výbavy. Na začátku života však takový aparát ještě nemohl být samozřejmostí. Laboratorní RNA dlouhá jen 45 nukleotidů ukázala, že některé potřebné reakce zvládne překvapivě malá molekula. Výsledek je významný právě tehdy, když ho odlišíme od hotového samostatně se množícího systému.
Jak vlastne kdysi vznikl život? Počátky mohou být v krátké RNA sekvenci

Jak vlastne kdysi vznikl život? Počátky mohou být v krátké RNA sekvenci

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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