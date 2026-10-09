Meteorologové úplně změnili předpověď na zimu. Bude hrozná, jako už dlouho ne

Pokud jste doufali, že letošní zima přinese zasněženou krajinu a mrazivé dny jako z pohádky, máme pro vás špatnou zprávu. Nejnovější říjnový výpočet Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) posunul výhled na zimu 2026/2027 směrem k ještě teplejšímu scénáři, než naznačovala zářijová data.
Západní proudění přinese vlhko, ale ne sníh
Podle analýzy meteorologa Andreje Flise z portálu Severe Weather Europe bude Evropu během zimy provázet převážně mírné západní proudění. Z Atlantiku má přinášet vlhký vzduch a nadprůměrné množství srážek, zejména do západní, střední a jihovýchodní Evropy. Jenže je tu háček.
„Více zimních srážek ale nemusí vždy znamenat sníh,“ upozorňuje Flis ve své analýze.
Vyšší teploty totiž sněhu nepřejí. Zatímco vody z nebe spadne dost, v nížinách a středních polohách půjde převážně o déšť nebo mokrý sníh, který se na zemi neudrží. Pro Česko to znamená spíše šedivou a vlhkou zimu než tu bílou a mrazivou.
Lyžaři musí do Alp – a vysoko
Lepší podmínky pro sněžení nabízí výhled pouze severu Evropy a nejvyšším polohám Alp. Ve výškách nad přibližně 1 800 až 2 000 metrů by dostatek vlhkosti mohl přinést i nadprůměrné sněžení – ovšem pouze pokud teploty zůstanou dostatečně nízké. Řada níže položených lyžařských středisek naopak může čelit vážnému nedostatku přírodního sněhu.
Pro české hory to není dobrá zpráva. Nejvyšší bod Krkonoš – Sněžka – dosahuje pouze 1 603 metrů, tedy hluboko pod hranicí, kde by měl sníh spolehlivě padat. Provozovatelé skiareálů se tak budou muset spoléhat především na technické zasněžování, což při vyšších teplotách představuje nejen technický, ale i ekonomický problém.
Za vším hledej El Niño
Výraznou roli v letošním zimním počasí hraje klimatický jev El Niño – oteplení povrchových vod ve střední a východní části rovníkového Pacifiku. Světová meteorologická organizace (WMO) očekává jeho další zesilování a téměř stoprocentní pravděpodobnost, že přetrvá až do února 2027.
El Niño ovlivňuje atmosférickou cirkulaci po celém světě, jeho dopady se však liší region od regionu. Zatímco pro Evropu znamená teplejší zimu, části Spojených států naopak čeká chladnější a sněhovější počasí než obvykle. Nejvýraznější zimní epizody by tam mohly přijít v únoru.
Naděje umírá poslední – polární vír může zamíchat kartami
Existuje však faktor, který by mohl přinést alespoň krátké období pravé zimy. Model ECMWF naznačuje možné oslabení polárního víru – rozsáhlého proudění kolem polárních oblastí – od konce prosince do poloviny zimy. Když se tento vír oslabí, zvyšuje se pravděpodobnost vpádů studeného arktického vzduchu do nižších zeměpisných šířek.
To by mohlo znamenat krátké, ale intenzivní epizody mrazů a sněžení i v našich končinách. Neznamená to však automaticky týdny zimní pohádky – spíše jednotlivé dny či maximálně týden opravdové zimy mezi delšími obdobími mírného počasí.
Co nás čeká měsíc po měsíci
Podle aktuálního výhledu by prosinec a leden měly být v Evropě mírné, s teplotami nad dlouhodobým průměrem. V únoru by se teploty na severu kontinentu mohly přiblížit obvyklým hodnotám, zatímco jižní polovina Evropy – včetně většiny Česka – má zůstat teplejší.
Je důležité připomenout, že sezonní předpověď popisuje převládající podmínky za několik měsíců dopředu. I během celkově teplé zimy mohou přijít krátká období silných mrazů nebo vydatného sněžení. Meteorologie na tak dlouhé období nedokáže předpovědět konkrétní dny, pouze pravděpodobné tendence.
Jedno je však jisté – pokud plánujete zimní dovolenou na horách, vyplatí se letos zamířit výše. A pokud sníte o bílých Vánocích, připravte se spíše na zklamání. Letošní zima bude podle všeho patřit k těm, na které budeme vzpomínat slovy: „Vlastně ani žádná nebyla.“
Zdroje článku: tn.nova.cz, severe-weather.eu, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová