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Laďku Něrgešovou zasáhla další rána: Kolem zhoubných nádorů se objevily nové útvary

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Moderátorka Laďka Něrgešová (50) už rok podstupuje náročnou léčbu agresivního nádoru mozku. Podle informací deníku Blesk se zhoubné nádory dál nezvětšují, lékaři ale řeší nové nálezy. Jde o nezhoubné útvary, na které léčba přístrojem TTF Optune podle všeho nepůsobí.
Moderní medicína dokáže divy.

Moderní medicína dokáže divy.

Zdroj: TV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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