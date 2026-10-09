Čajová lžička medu rozpuštěná v litru vody a papriky plodí až do prosince. Většina zahrádkářů přitom v září zálivku úplně vzdává

Pěstování paprik patři mezi zahradnické majstrštyky. Existuje celá řada různých strategií, které vás mohou dovést k úspěchu. Ovšem
v popředí by vždy měly stát podmínky, které této zelenině dopřejete. Pamatujte si proto, že papriky milují slunce a ke svému růstu potřebují dlouhé a teplé vegetační období. A co dělat, když se počasí venku začíná kazit? Sladká medová zálivka
Přírodní podpora pro prosperující papriky se ukrývá ve vaší kuchyni. Když se vám zdá, že vaše plodová zelenina už není v tak dobré kondici jako dřív, bude se jí hodit med. Rozpuštěním čajové lžičky medu v jednom litru vody a jeho použitím k zalévání rostlin jim
můžete dodat důležité živiny a přírodní růstové stimulátory (přesně ty se totiž v medu nacházejí), jak píše web GardeningKnowHow. Tuto směs aplikujte dvakrát s týdenním odstupem, abyste rostliny omladili a podpořili jejich růst. Co si ještě pohlídat
Paprikám se daří v dobře propustné a úrodné půdě. Proto doplňte záhon domácím kompostem nebo dobře uleželým hnojem, abyste paprikám dodali potřebné živiny. A
zásadní je i pravidelná zálivka, a to zejména v období sucha – ale pozor na přemokření! „Mulčování kolem rostlin pomůže udržet půdní vlhkost a potlačit plevel. Já osobně je prostě obložím slámou a mám hotovo na celou sezónu,“ říká k tématu zahradník Libor N. z Třebše. Zdroj fotografie: Freepik Při správné péči se vaše papriky změní ze svěžích zelených rostlin na bohaté producenty velkých a chutných plodů.
Pro případ nečekaně chladných nocí si připravte i nějakou formu přikrývky, která rostliny ochrání. Může to být jednoduchá fólie nebo strukturovanější krycí plachta, jak radí web
MasterClass. Opravdu se to vyplatí – pokud totiž papriky jednou prostydnou, už je nezachráníte. Jak získat semena paprik
A pokud si chcete stejnou odrůdu paprik uchovat i pro příští rok, nezapomeňte získat jejich semena jak na to? I s tím nám poradil pan Libor.
„ Vyberte si plně zralé papriky z nejmohutnějších rostlin. Tyto papriky by měly být už plně vybarvené. Poté plod opatrně rozřízněte, vyjměte semena a rozložte je na papírovou utěrku, aby se asi týden sušila na teplém a suchém místě. Zdroj fotografie: Freepik Pěstování paprik, ať už na zahradě, ve skleníku nebo na balkoně, může být plné výzev i odměn. To druhé by však mělo převažovat.
Poté je uložte do označené vzduchotěsné nádoby na chladném a suchém místě, dokud nebudete připraveni je znovu zasadit. Tím nejen ušetříte peníze, ale také A skvěle vám mohou pomoci i pomůžete zachovat genetickou rozmanitost svých oblíbených odrůd.“ kvasnice obsahující prospěšné mikroorganismy, jak už Chalupáři-Zahrádkáři také psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři