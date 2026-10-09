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Bratr Bouře v červeno-zlaté masce: Kněz se inspiroval filmem, aby zachránil sirotčinec. Roky vedl tajný život zápasníka

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Příběh mexického kněze Sergia Gutiérreze Beníteze, který si říká Bratr Bouře, je jako z akčního filmu. Aby vydělal peníze na provoz vlastního dětského domova, začal po vzoru filmového hrdiny vést tajný život zápasníka. Jeho neobvyklé rozhodnutí ovlivnila i vlastní bolestivá zkušenost.
Ilustrační foto. Mexický kněz Sergio vedle přes dvacet let druhý tajný život zápasníka. Jeho motivace měla silný osobní podtext.

Ilustrační foto. Mexický kněz Sergio vedle přes dvacet let druhý tajný život zápasníka. Jeho motivace měla silný osobní podtext.

Zdroj: Foto vygenerováno programem Google Gemini (model Nano Banana), 2026. Následně upraveno pomocí ChatGPT (OpenAI), 2026.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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