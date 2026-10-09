Samsung rozšiřuje Android 17 na další telefony. Podívejte se, jestli je váš model na seznamu a kdy na něj přijde řada

Dne 16. září 2026 Samsung
oficiálně oznámil, že stabilní verzi One UI 9 postavenou na Androidu 17 začíná distribuovat na Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra. Předtím už systém debutoval na letošních skládačkách Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8, které s ním přišly rovnou z výroby. Paralelně od 1. září běží beta program pro Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, Z Fold7 a Z Flip7, ovšem jen na vybraných trzích. A pak je tu třetí skupina: modely, které Samsung zmiňuje v souvislosti s podporou konkrétních nových funkcí, ale u nichž dosud nepotvrdil ani stabilní verzi, ani účast v betě. Právě tohle trojí dělení je klíčové pro každého, kdo hledá svůj telefon „na seznamu“. Kdo už má stabilní One UI 9
Stabilní verze One UI 9 je k začátku října 2026 dostupná na těchto modelech:
Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, Z Flip8 – dodávány s One UI 9 z výroby Galaxy S26, S26+, S26 Ultra – distribuce zahájena 16. září 2026 Galaxy S26 FE – Samsung jej na své podpůrné stránce rovněž řadí mezi první zařízení s One UI 9 z výroby
U těchto telefonů není co řešit. Aktualizace buď přišla automaticky, nebo se zobrazí po ruční kontrole v nastavení.
Beta program: šest modelů, omezené trhy
Od 1. září Samsung
rozšířil beta program One UI 9 na šest starších vlajkových modelů:
Model Status k 5. 10. 2026 Galaxy S25 beta Galaxy S25+ beta Galaxy S25 Ultra beta Galaxy S25 FE beta Galaxy Z Fold7 beta Galaxy Z Flip7 beta
Důležitý detail: beta neznamená, že stabilní aktualizace dorazí příští týden. Samsung výslovně upozorňuje, že načasování se liší podle trhu, regionu, modelu i operátora. Kdo chce betu vyzkoušet, musí se přihlásit přes aplikaci Samsung Members, pokud je jeho region do programu zařazen.
Modely, které Samsung zatím jen „naznačil“
V tiskových materiálech k novým funkcím, zejména Privacy Alerts a rozšířeným AI nástrojům, Samsung jmenuje i starší generace: Galaxy S24, S24 FE, S23, S23 FE, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 a tablety řad Tab S11, S10 a S9. Jenže zmínka o podpoře konkrétní funkce není totéž co potvrzení dostupnosti celé aktualizace. Je to spíš nepřímý signál, že Samsung s těmito zařízeními pro některé funkce One UI 9 počítá.
Naopak Galaxy S25 Edge, Z Flip7 FE a Z TriFold Samsung k 5. říjnu nezařadil ani do stabilní distribuce, ani do beta programu, ani mezi zařízení uvedená v poznámkách k podpoře nových funkcí. U těchto modelů zatím nelze říct, kdy aktualizaci dostanou.
Co One UI 9 vlastně přináší
Android 17 sám o sobě přidává několik praktických změn v ochraně soukromí: dočasný přístup k přesné poloze místo trvalého, sdílení jen vybraných kontaktů namísto celého adresáře nebo Advanced Protection Mode. Samsung nad to staví vlastní vrstvu. Funkce AI Assistant Activity nabízí přehlednou časovou osu toho, co AI agenti na telefonu provedli, kdy a proč. Privacy Alerts zase pomocí AI přímo v zařízení upozorňují na podezřelé pokusy aplikací o přístup k oprávněním na pozadí. Přibyl i kreativní nástroj My FanCam a rozšířený Now Brief s proaktivními doporučeními.
Oproti One UI 7, které přineslo největší designový přelom, a One UI 8 s důrazem na multimodální AI působí devítka spíš jako cílená evoluce. Méně vizuálních změn, více práce pod kapotou.
Jak aktualizaci zkontrolovat a na co se připravit
Cesta je jednoduchá: Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a nainstalovat. Pokud se balík ještě nezobrazuje, Samsung doporučuje zkusit kontrolu znovu později. Distribuce probíhá ve vlnách podle zařízení, regionu a operátora. Alternativou je připojení přes USB a aplikaci Smart Switch na počítači. Ověřit dostupnost a informace k programu lze také přímo v aplikaci
Samsung Members.
Po velkém upgradu se mohou krátkodobě objevit vyšší spotřeba baterie, občasné pády aplikací nebo pomalejší odezva. Samsung tyto situace řeší i ve své podpoře a doporučuje po aktualizaci restartovat telefon a zkontrolovat jeho stav pomocí Device Care. Dlouhodobě by ale nový systém měl přinést především aktuálnější zabezpečení a nové funkce.
Google vydal Android 17 pro Pixely už 16. června 2026, Samsung tedy se svou širší distribucí přišel zhruba o tři měsíce později. Takový odstup není u velkých aktualizací Samsungu ničím neobvyklým, protože firma musí novou verzi přizpůsobit vlastní nadstavbě a jednotlivým modelům i regionům. Kdo má telefon z první nebo druhé skupiny výše, nemusí čekat dlouho. Ostatní budou muset sledovat Samsung Members a počítat s tím, že firma kompletní globální harmonogram nemusí zveřejnit.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman