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Samsung rozšiřuje Android 17 na další telefony. Podívejte se, jestli je váš model na seznamu a kdy na něj přijde řada

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Samsung od poloviny září rozjíždí stabilní One UI 9 s Androidem 17 pro řadu Galaxy S26 a zároveň testuje betu na šesti starších vlajkách.
Telefon Android Samsung Galaxy S26, tři barvy

Telefon Android Samsung Galaxy S26, tři barvy

Zdroj: Uživatel 可恩 Ke En / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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