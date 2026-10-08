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Aktuální Vivo S2 dostalo FE variantu

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Model Vivo S2 se po dvou měsících na mobilním trhu dočkal nové varianty, kterou v oficiálním prodeji poznáme pod označením S2 FE. Dnešní přírůstek si...
Aktuální Vivo S2 dostalo FE variantu

Aktuální Vivo S2 dostalo FE variantu

Zdroj: Vivo S2 FE | Zdroj: Vivo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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