Android dostane hlasové SOS. Záchranku zavolá, i když se ho nedotknete. Poslouchat nás bude 24/7

Představte si situaci: ležíte po pádu na zemi, telefon máte v kapse nebo metr od sebe a nedokážete se ho dotknout. Přesně pro takové chvíle Google interně vyvíjí hlasovou aktivaci Emergency SOS v aplikaci Personal Safety. Podle rozboru kódu, který začátkem října 2026 zveřejnil Android Authority, by stačilo třikrát vyslovit slovo „Help“, aby telefon sám zahájil tísňové volání, sdílel polohu a upozornil nastavené kontakty. Aby to fungovalo bez dotyku a kdykoli, musel by telefon průběžně naslouchat klíčové frázi. Právě proto se mluví o režimu 24/7. Google ale tento mechanismus u nové funkce zatím oficiálně nepopsal a dokonce ani nepotvrdil, že ji vůbec vydá.
Jak má hlasové SOS fungovat
V kódu buildu 2026.09.16.982745548 se objevily textové řetězce, které naznačují celý zamýšlený scénář. Uživatel třikrát vysloví „Help“. Animace v kódu naznačuje vizuální potvrzení na displeji. Následně telefon čeká na hlasový povel: „yes“ pro pokračování, nebo „cancel“ pro zrušení.
Pokud zazní „yes“, spustí se podobná sekvence jako u dnešního Emergency SOS:
- Volání na nastavené tísňové číslo (v Česku typicky 112 nebo 155)
- Sdílení polohy s vybranými kontakty
- Případné nahrávání videa a odesílání dalších informací záchranným složkám
Klíčový detail: nejde o hotovou funkci, kterou si dnes můžete zapnout. Jde o rozpracovanou novinku odhalenou v kódu aplikace. Android Authority výslovně upozorňuje, že rozbor APK může odhalit i funkce, které se nakonec k uživatelům nikdy nedostanou.
Nepřetržité naslouchání, co to vlastně znamená
Aby telefon zareagoval na hlasový povel bez předchozího odemknutí nebo stisku tlačítka, musel by průběžně zpracovávat zvuk z mikrofonu. Zní to znepokojivě, ale samotný princip není nový. Google Assistant funguje podobně: v pohotovostním režimu analyzuje krátké úseky audia přímo v telefonu a hledá aktivační frázi „Hey Google“. Teprve po jejím rozpoznání se požadavek může odeslat na servery. Před aktivací se zvuk podle popisu funkce neposílá do cloudu.
U hlasového SOS je ale tohle zatím jen analogie, nikoli potvrzená specifikace. Google nezveřejnil, zda nová funkce poběží čistě lokálně, jaká oprávnění bude vyžadovat ani jestli půjde průběžné naslouchání vypnout. Dokud to neudělá, nelze říct víc než to, že pravděpodobně půjde o lokální detekci klíčového slova. Zároveň platí, že služba Emergency Location Service při tísňovém volání odesílá informace o poloze přímo záchranným složkám, nikoli prostřednictvím Googlu, což je z hlediska soukromí podstatný detail.
Pro koho to dává největší smysl
Současné Emergency SOS na Androidu vyžaduje buď rychlé stisknutí bočního tlačítka, nebo manuální spuštění v nastavení. To předpokládá, že telefon dokážete ovládat. Hlasová varianta by tuto bariéru odstranila.
Scénáře, kde bezdotykové SOS může zachránit život:
- Pád a zranění – člověk leží, telefon je mimo dosah
- Napadení – sahání do kapsy může situaci zhoršit
- Zaklínění po nehodě – řidič nedosáhne na telefon
- Omezená hybnost – starší lidé nebo osoby s postižením
Apple už dnes nabízí podobnou cestu přes Siri („Hey Siri, call 911“) a Apple Watch umí automaticky volat po detekci tvrdého pádu. Android zatím nabízí jen dílčí funkce, které lze hlasem spustit prostřednictvím Google Assistanta. Hlasové SOS v Personal Safety by tak představovalo výraznější rozšíření této bezpečnostní vrstvy. Už dnes lze přes Google Assistanta spustit Safety Check nebo Emergency Sharing, jak uvádí listing aplikace na Google Play.
Co zatím nevíme, a co si pohlídat
Otevřených otázek je víc než odpovědí. Datum vydání neexistuje. V kódu jsou zatím jen anglické povely a čeština potvrzená není. Aplikace Personal Safety navíc není dostupná ve všech zemích, jazycích a na všech zařízeních, takže ani po případném vydání nemusí funkce dorazit na každý telefon s Androidem v Česku.
Samsung pravděpodobně zůstane stranou. Korejský výrobce má vlastní vrstvu Emergency SOS v One UI: pětinásobné stisknutí bočního tlačítka, odpočet, volbu čísla a odeslání polohy, fotografií a hlasové nahrávky kontaktům. Duplikovat tuto funkci prostřednictvím Googlu by proto pro Samsung nemuselo dávat velký smysl.
Praktické omezení, které platí už dnes: dostupnost a chování Emergency SOS se mohou lišit podle zařízení, regionu a nastavení. Funkce vyžaduje předchozí nastavení v nabídce Safety & Emergency, kde se určují například tísňové kontakty a další oprávnění. Hlasová varianta téměř jistě nebude fungovat bez tohoto základního nastavení.
Protože stopa pochází z kódu aplikace, nikoli přímo ze systému Android, nejpravděpodobnější cestou k uživatelům by byla aktualizace Personal Safety přes Google Play, bez čekání na novou verzi Androidu. Jestli se to ale skutečně stane, ví zatím jen Google.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman