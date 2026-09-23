Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max: Nová top řada s extrémním výkonem a sekundárním displejem

Po nějaké době zde máme nové top modely od Xiaomi. Firma představila zatím dva smartphony, konkrétně tedy Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro.
Pro a Pro Max
Jedná se o velmi podobné mobily a vyznačují se společnými vlastnostmi a specifikacemi, ale některé jsou rozdílné. Na zadní straně se nachází navíc displej, který byl poprvé k vidění minulý rok. Firma se i tak soustředila na přední zobrazovací panel, který má navíc funkci soukromí, tedy po vzoru
Samsungu. Měl by být ale ostřejší a jasnější, ale jen reálné testování ukáže, jestli bezpečnostní funkce pro zamezení pohledu ze strany je lepší než u Samsungu.
Xiaomi 18 Pro; Zdroj: Xiaomi
Fotografická výbava je podobná, takže oba kousky mají na zadní straně sestavu 200+200+50MPx, ale rozdíly jsou třeba v použitých senzorech. Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max splňují certifikaci IP69 a nabízí se větší kapacity baterií i s podporou rychlého bezdrátového nabíjení. Xiaomi 18 Pro Max ale má například celkem tři reproduktory, zatímco Pro verze má běžné stereo.
Xiaomi 18 Pro Max; Zdroj: Xiaomi
Novinky se chlubí procesorem
Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 6, který byl nedávno představen. Celkově se tedy nabízí velmi zajímavé a celkem unikátní kousky, ale tušíme, že jejich dostupnost mimo Čínu bude omezená, ale třeba Xiaomi nakonec překvapí a pošle aspoň jeden z nich do světa.
Cena Xiaomi 18 Pro začíná v přepočtu přibližně na 19 200 Kč, Xiaomi 18 Pro Max pak na cca 22 400 Kč. Ceny jsou uvedeny bez daně a poplatků. Kromě toho má Xiaomi ještě speciální transparentní verze ve vyšších konfiguracích.
Specifikace Xiaomi 18 Pro displej: 6,4 palců, AMOLED, rozlišení 2436 x 1120 pixelů, 120 Hz, dotyková vzorkovací frekvence až 300 Hz, barevný gamut BT.2020, minimální jas 1 nit, špičkový jas až 4000 nitů, celojasové DC stmívání, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision; sekundární zadní displej: 2,7 palců, AMOLED, rozlišení 912 x 596 pixelů, 120 Hz, dotyková vzorkovací frekvence až 120 Hz, barevný gamut BT.2020, minimální jas 1 nit, špičkový jas až 4000 nitů, celojasové DC stmívání procesor: Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 6 (2nm TSMC), procesor Qualcomm Oryon 4. generace (až 5 GHz), grafický procesor Adreno GPU, Qualcomm AI Engine RAM: 12/16 GB LPDDR5X úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1 Operační systém: Xiaomi HyperOS 4 Dual SIM: Dual Nano-SIM Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, objektiv Leica Summilux, senzor Light Hunter 960 1/1,28″, f/1.67, ekvivalent 23 mm, 16v1 2,44 μm, OIS, QPD ostření, 1G+6P asférický objektiv) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv Leica, 1/1,56″, f/2.4, 3,2x optický zoom, 12cm telemakro, OIS) 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, f/2.4, ekvivalent 17 mm, 102°, 5cm super makro, AF) přední: 50 Mpx 3D ultrasonická čtečka otisků prstů IP69 stereo (duální stereo reproduktory, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless) Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 rozšířená verze, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11a/b/g, Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1) rozměry a hmotnost: 151,8 x 72 x 8,46 mm (skelné vlákno) / 8,56 mm (sklo), 203 gramů (skelné vlákno) / 208 gramů (sklo) baterie a nabíjení: 7000 mAh, 100W rychlé kabelové nabíjení Xiaomi HyperCharge, 50W bezdrátové nabíjení Xiaomi HyperCharge, 27W kabelové reverzní nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení Specifikace Xiaomi 18 Pro Max displej: 6,9 palců, AMOLED, rozlišení 2624 x 1208 pixelů, 120 Hz, dotyková vzorkovací frekvence až 300 Hz, barevný gamut BT.2020, minimální jas 1 nit, špičkový jas až 4000 nitů, celojasové DC stmívání, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision; sekundární zadní displej: 2,9 palců, AMOLED, rozlišení 976 x 596 pixelů, 120 Hz, dotyková vzorkovací frekvence až 120 Hz, barevný gamut BT.2020, minimální jas 1 nit, špičkový jas až 4000 nitů, celojasové DC stmívání procesor: Snapdragon 8 Super Extreme Edition 6. generace (2nm TSMC), procesor Qualcomm Oryon 4. generace (až 5 GHz), grafický procesor Adreno GPU, Qualcomm AI Engine RAM: 12/16 GB LPDDR5X úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1 Operační systém: Xiaomi HyperOS 4 Dual SIM: Dual Nano-SIM Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, objektiv Leica Summilux, senzor Light Hunter 960L 1/1,28″, f/1.67, ekvivalent 23 mm, 16v1 2,44 μm, OIS, QPD ostření, 1G+6P asférický objektiv) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv Leica, 1/1,56″, f/2.4, 3,2x optický zoom, 12cm telemakro, OIS) 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, f/2.4, ekvivalent 17 mm, 102°, 5cm super makro, AF) přední: 50 Mpx 3D ultrasonická čtečka otisků prstů IP69 stereo (trojité stereo reproduktory, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless) Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 rozšířená verze, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11a/b/g, Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1) rozměry a hmotnost: 163,39 x 77,6 x 8,39 mm (skelné vlákno) / 8,47 mm (sklo), 235 gramů (skelné vlákno) / 240 gramů (sklo) baterie a nabíjení: 8500 mAh, 100W rychlé kabelové nabíjení Xiaomi HyperCharge, 50W bezdrátové nabíjení Xiaomi HyperCharge, 27W kabelové reverzní nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení Zdroje: mi.com, mi.com, fonearena.com