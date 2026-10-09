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Po závěsu zaklíněném pod mostem zůstaly škody za desítky milionů

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Dennívýzva
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Hasiči už úspěšně rozebrali a odvezli nadměrný náklad, který se zasekl pod mostem v Praze, Technická správa komunikací provizorně opravila silnici a byl obnoven provoz. Teď se dali do práce policisté, kteří škody odhadli na desítky milionů.
Po závěsu zaklíněném pod mostem zůstaly škody za desítky milionů

Po závěsu zaklíněném pod mostem zůstaly škody za desítky milionů

Zdroj: TSK, Hasiči Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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