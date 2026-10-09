Vyhlížíte Samsung Galaxy S27? Může vás nepříjemně překvapit. Nejvíce doplatí ti, kdo chtějí větší úložiště

Když si zákazník vybírá nový Samsung, většinou začne u základní verze a pak zvažuje, jestli si připlatit za větší úložiště. Právě tento krok, tedy přechod na vyšší kapacitu, se podle neoficiálních informací z Koreje může u Galaxy S27 prodražit nejvíc. Leaker vystupující pod přezdívkou Lanzuk (yeux1122) na korejské platformě Naver zveřejnil na konci září 2026 odhad, podle kterého celá řada Galaxy S27 zdraží přibližně o 100 000 až více než 130 000 wonů oproti předchůdcům. To samo o sobě není drama, v přepočtu jde zhruba o 1 600 až 2 100 Kč. Skutečné nepříjemné překvapení se ale skrývá jinde: cenové nůžky mezi jednotlivými kapacitami se mají ještě více rozevřít. Kdo chce „jen základní Samsung“, pocítí mírné zdražení. Kdo chce 512 GB nebo 1 TB, zaplatí nepoměrně víc.
Trend, který začal už u řady S26
Tohle není úplná novinka. Samsung cenové rozestupy mezi kapacitami rozšiřoval už u současné generace. Stačí se podívat na oficiální české ceny ze
Samsung Newsroomu:
Model 256 GB 512 GB 1 TB Příplatek 256→512 GB Příplatek 256→1 TB Galaxy S26 23 999 Kč 29 499 Kč – +5 500 Kč – Galaxy S26+ 30 699 Kč 35 699 Kč – +5 000 Kč – Galaxy S26 Ultra 35 699 Kč 40 599 Kč 47 999 Kč +4 900 Kč +12 300 Kč
U řady Galaxy S25 byly tyto rozdíly nižší. A ještě jeden detail: S25 startoval na 128 GB za 21 999 Kč, zatímco S26 už v Česku začíná rovnou na 256 GB za 23 999 Kč. Samsung tedy část zdražení „schoval“ do změny základní konfigurace. Ironií je, že při uvedení S26 Samsung nabízel v předprodeji akci „vyšší za nižší“, tedy 512GB variantu za cenu 256GB verze. U S27 se podle úniku rýsuje přesný opak.
Co by zdražení znamenalo v českých korunách
Přesné české ceny Galaxy S27 zatím neexistují a Samsung je nepotvrdil. Můžeme ale udělat jednoduchý přepočet. Při aktuálním kurzu na
Wise (1 KRW ≈ 0,01624 Kč) by korejské navýšení o 100 000 až 130 000 wonů odpovídalo zhruba 1 600 až 2 100 Kč. Základní Galaxy S27 s 256 GB by pak vycházel přibližně na 25 600 až 26 100 Kč.
To je zajímavé číslo. iPhone 17 s 256 GB se v Česku prodává za 25 990 Kč. Samsung by se tak mohl dostat prakticky na stejnou startovací cenu jako Apple, a to mluvíme jen o základním modelu. Pixel 10 má v Google Store běžnou cenu 799 €, tedy v přepočtu výrazně níže než takto odhadovaná česká cena Galaxy S27.
Důležitá poznámka:
Android Authority výslovně upozorňuje, že uniklé částky platí pro korejský trh. Evropské ceny se mohou lišit podle daní, kurzu i regionální strategie. Ostatně ani při přechodu z S25 na S26 Samsung nezdražil všechny české varianty stejně; někde byl rozdíl nulový, jinde +1 700, +2 500 nebo +3 700 Kč. Proč paměti zdražují a proč to nemusí skončit
Za zdražením nestojí jen Samsungova marže. Analytická firma TrendForce v květnu 2026 popsala
prudký růst cen mobilních DRAM a na konci září očekávala ve čtvrtém čtvrtletí 2026 další nárůst: DRAM o 10–15 % a NAND o 15–20 % oproti předchozímu kvartálu. Tlak na ceny komponentů tedy před očekávaným startem S27 neklesá.
Navíc vyšší modely řady S27 mají podle úniku na SamMobile dostat nové, dražší technologie. LPDDR6 paměti slibují až o 45 % vyšší výkon oproti LPDDR5X a propustnost kolem 125 GB/s. Úložiště UFS 5.0 má přinést o 40 % lepší energetickou efektivitu oproti UFS 4.1. Samsung už LPDDR6 validoval na platformě Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a zmiňuje až o 21 % lepší energetickou efektivitu. Jde tedy o technologicky pokročilejší komponenty, ale kolik z celkového zdražení tvoří jejich náklady a kolik připadá na vyšší marži, únik neprozrazuje.
Podstatné je, že LPDDR6 a novější UFS mají podle dosavadních úniků mířit do modelů Pro a Ultra, zatímco základní S27 a S27+ by měly zůstat u 12 GB RAM a konfigurací 256/512 GB. Hardwarové i cenové rozdíly mezi modely tak budou pravděpodobně větší než kdykoli dřív.
Co s tím: čekat, nebo kupovat teď
Pokud víte, že chcete 512 GB nebo 1 TB, současná řada S26 má jednu nespornou výhodu: známé ceny. U S27 všechno naznačuje, že právě vyšší kapacity budou bolet nejvíc. Kdo se spokojí s 256 GB, pocítí zdražení řádově v nižších tisících. Kdo cílí na terabajt u modelu Ultra, může narazit na cenovku blížící se 50 000 Kč ještě před případným dalším navýšením příplatku za kapacitu.
Samsung tradičně představuje novou řadu Galaxy S na začátku roku; u S25 to bylo v lednu 2025, u S26 v únoru 2026. Premiéra S27 se očekává kolem února 2027. Do té doby jsou všechny ceny spekulací, byť opřených o zdroj, který se v minulosti ukázal jako spolehlivý.
Jedno je ale vidět už dnes: Samsung postupně mění pravidla hry. Nejde jen o to, kolik stojí nový telefon. Jde o to, kolik stojí ten správný telefon s dostatkem místa pro fotky, videa a stále náročnější funkce umělé inteligence. A právě tento příplatek může růst nejrychleji.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman