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Vyhlížíte Samsung Galaxy S27? Může vás nepříjemně překvapit. Nejvíce doplatí ti, kdo chtějí větší úložiště

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Korejský únik naznačuje, že Samsung u řady Galaxy S27 zdraží nejen samotné telefony, ale hlavně příplatek za 512GB a 1TB varianty.
Samsung Galaxy S27 Ultra, spekulace

Samsung Galaxy S27 Ultra, spekulace

Zdroj: AndroidHeadline
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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