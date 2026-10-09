Ulice: Magda odhalila Filipův podvod a Petr se postavil na jeho stranu

Magdě z Ulice nedají pojistná událost a okolnosti kolem Filipova hořícího kamionu spát. Když už pojišťovna mešká s vyplacením více než týden a odmítá jim podat bližší informace, rozhodne se pátrat na vlastní pěst. Jenže Petr se nakonec přidává na Filipovu stranu. Magda rozjede pátrání
Hned ráno se Magda vyptává Petra na informace ohledně výpadku GPS lokátoru a Petrovi je hned jasné, kam tím míří. Nechce se o tom s ní ale bavit, jeho názor na celou věc se nijak nezměnil. Filip je v tom nevinně a pojišťovna jednoduše nestíhá. Magda se ale rozhodne vzít věci pevně do rukou a zavolá řidičce Denise, aby jí položila pár doplňujících otázek ohledně jízd.
Sejdou se v Coolně a už po první otázce je jí i přes Magdinu snahu působit nenápadně jasné, kam tím míří. Denisa rovnou přizná, že jí to od začátku také nesedí a je na celé jeho výpovědi něco podezřelého. Nakonec dojdou společným pátráním k jasnému závěru.
Tak jak to bylo
Magda si pak Filipa pozve k sobě domů s tím, že společně musí něco probrat. Sotva se Filip posadí, udeří na něj: „Jak to bylo s tím kamionem, co?“ Filip se jen vyhýbavě zeptá, s jakým kamionem a usmívá se u toho. „S tou nehodou. A řekni, prosím tě, pravdu, jo?“ Filip vytáhne svoji původní verzi, ale Magda jej rovnou utne s tím, ať ze sebe nedělá debi*a. „Já jsem si to ověřila, víš? Ty si z tý dálnice sjel schválně, aby sis ten kamion mohl zapálit. A ten GPS výpadek, ten byl dobrej. Ale já jsem si ten sběrnej dvůr našla,“ vysvětlí Magda.
Filip dělá, že neví, o čem je řeč. „Já si totiž umím dát dvě a dvě dohromady, víš? Ty si s tou rekonstrukcí začal hned po tom, co nám pojišťovna zaplatila zálohu. A v tu stejnou chvíli si si zařídil pečovatelskou službu a paní na hlídání. A strašně ses zajímal o to, kdy nám proplatí zbytek,“ prohlásí Magda, ale než může pokračovat, vstoupí jí do toho právě příchozí Petr.
Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Petr se diví, co tam Filip dělá. „No, Magda si tady na mě něco vymyslela, tak…“ prohodí nevinně Filip a Petr chce vědět, o co zase jde. „Jo tak vymyslela? Dobře! Tak já to shrnu, jo?“ naštve se a dodá na vysvětlenou: „Filip a jeho komplic si u nás objednal za několik milionů převoz novýho nábytku z Polska do Prahy, tak falšovali dodací listy. A Filip místo toho novýho nábytku dal do kamionu nějaký starý krámy ze sběrnýho dvora. A pak ten kamion zapálil.“
To přeháníš
Petr ji rovnou stopne s tím, že to přehání. Ta si ale pevně stojí za svým a ještě dodá, že i pojistka, kterou Filip navýšil kvůli průšvihu se SeaFoodem, už zahrnovala i to převážené zboží. „Takže já doufám, že jste se hezky šábli s kamarádem.“
„Magdi, prosím tě nech toho. Tohle už je trošku přes čáru, ne?“ reaguje Petr a když se Filip zvedá k odchodu, snaží se jej zastavit. „Tohle už dál nemusím asi poslouchat. Jestli si to Magda myslí, tak já jdu,“ odpoví a mizí. Magda na něj ještě vyjede, jestli si dělá srandu a Petr se jej snaží zastavit, aby to urovnal.
Pak vyjede na Magdu, jestli to myslí vážně. Magda mu to chce alespoň vysvětlit. „Já to nechci vysvětlit!“ zvedne hlas a dodá, že je to celé uzavřené a co to je zase za konspirace. Magda přizná, že na tom s Denisou pracovaly dvě hodiny. „No, dobrý. Já to ale slyšet nechci!“ a odchází k volbám s tím, že to nemá zapotřebí.
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