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Ulice: Magda odhalila Filipův podvod a Petr se postavil na jeho stranu

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Magdě z Ulice nedají pojistná událost ohledně hořícího kamionu spát a rozhodne se pátrat na vlastní pěst. Jenže Petr se nakonec přidává na Filipovu stranu.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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