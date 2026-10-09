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Tipy na víkend: Nejen volby. Do Jihlavy na koncert i dva jarmarky

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Je před námi druhý říjnový víkend, tentokrát výjimečný tím, že je volební. To ale neznamená, že se na Jihlavsku nekoná žádná kulturní akce. Ba naopak. I dnes vybíráme čtyři akce z Jihlavy.
Tipy na víkend: Nejen volby. Do Jihlavy na koncert i dva jarmarky

Tipy na víkend: Nejen volby. Do Jihlavy na koncert i dva jarmarky

Zdroj: Brána Jihlavy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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