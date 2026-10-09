Tipy na víkend: Nejen volby. Do Jihlavy na koncert i dva jarmarky

Tipy na víkend: Nejen volby. Do Jihlavy na koncert i dva jarmarkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tipy na víkend: Nejen volby. Do Jihlavy na koncert i dva jarmarkyZdroj: Brána Jihlavy
Článek byl publikován 09.10.2026 11:35
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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