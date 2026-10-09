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Druhý Batman má další problémy. Režisér očekávané komiksovky musel opustit natáčení

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Druhého Batmana potkalo další zdržení. Snímek, v němž by se měl objevit jeden z hrdinových nejikoničtějších padouchů, přerušil ze zásadních důvodů natáčení.
Druhý Batman má další problémy. Režisér očekávané komiksovky musel opustit natáčení

Druhý Batman má další problémy. Režisér očekávané komiksovky musel opustit natáčení

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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