Druhý Batman má další problémy. Režisér očekávané komiksovky musel opustit natáčeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Druhý Batman má další problémy. Režisér očekávané komiksovky musel opustit natáčení
Článek byl publikován 09.10.2026 12:05
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