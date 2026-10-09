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Chybějící čerstvé droždí nemusí překazit plánované pečení. Plnohodnotně ho dokáže zastoupit několik běžných surovin

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Dennívýzva
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Droždí bývá častou přísadou mnoha receptů. Ať už jde o chléb, rohlíky, záviny, vánočky, buchty. Způsobuje kynutí těsta, což má za následek měkký, polštářkový efekt daného pečiva – také se říká, chléb nadýchaný jako obláček, to je vatička apod. Zejména mezi hospodyňkami. Co ale dělat, když v lednici zrovna čerstvé droždí nemáte.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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