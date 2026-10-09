Chybějící čerstvé droždí nemusí překazit plánované pečení. Plnohodnotně ho dokáže zastoupit několik běžných surovin

Chybějící čerstvé droždí nemusí překazit plánované pečení. Plnohodnotně ho dokáže zastoupit několik běžných surovinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Pixabay
Článek byl publikován 09.10.2026 11:46
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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- Důležitý vitamin podporuje obranyschopnost proti infekcím a může přispět ke snížení tlaku. Obsahují ho běžné potraviny
- Ženské tělo má po padesátce jiné nároky na živiny. Správně zvolené doplňky mohou pomoci pokrýt jejich nedostatek
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