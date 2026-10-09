Rozesmíval miliony Čechů, teď chodí každý den do baru za rohem. Manželka Luďka Soboty promluvila o jeho životě v ústraní

Luděk Sobota, muž, který jako František Koudelka v Jáchyme, hoď ho do stroje! nebo René v Co je doma, to se počítá, pánové… dokázal rozesmát celou zemi, dnes žije rytmem, který si sám nastavil. Žádný natáčecí plán, žádná premiéra, žádná povinnost. Manželka Adriana to v rozhovoru pro eXtra nepodává jako tragédii. Spíš jako úlevu, pro oba.
Komik, který trému nikdy nepřekonal
Sobotova kariéra trvala přes pět dekád. Semafor, filmové komedie sedmdesátých a osmdesátých let, televizní zábava, později role trenéra Orla v Okresním přeboru. Česká televize mu v roce 2023 věnovala celý narozeninový blok k osmdesátinám a jeho filmy opakuje dodnes, ještě v červenci 2026 běžela na obrazovce Hitparáda televizní zábavy s jeho čísly.
Jenže za kulisami vypadal svět jinak. Už v roce 2010 Sobota v rozhovoru pro Novinky popsal, že žaludeční neuróza u něj začala na DAMU kvůli trémě a s přibývající prací se zhoršovala. Adriana doplňuje, že během vystoupení měla strach, aby mu nebylo špatně a aby představení vůbec dohrál. Pracovní stres nebyl epizoda. Byl to celoživotní souputník.
Bar za rohem jako denní rituál
Když Adriana mluví o podniku kousek od jejich domova, nedělá to s obavami. V dubnu 2026 řekla, že Luďkovi „vůbec nic není“, jen už nechce nic dělat, a do baru ho sama doprovází. Žádné tajené vysedávání, žádný varovný signál.
Sám Sobota přitom už v roce 2018 říkal, že hospody jsou pro něj spíš „nebezpečná zóna“ a alkohol skoro nepije. Bar za rohem pro něj zjevně znamená něco jiného než klišé, které se k tomu slovu váže: místo, kde má klid, kde ho znají a kde nemusí být vtipný. Zajímavá stopa z roku 2021 naznačuje, že by mohlo jít o sportbar, který poblíž jejich bydliště přebudoval syn Ladislav. Potvrdit to ale nelze.
Introvert, který celý život hrál extroverta
„Jsem plachý, melancholický introvert,“ řekl Sobota v roce 2023 Novinkám. Legraci nechával na scéně, v civilu ho „vyžadování humoru“ obtěžovalo. Adriana to potvrzuje: na společenské akce chodí většinou sama, on dává přednost domovu. Čte, občas si něco píše „do šuplíku“, chodí na procházky. Tempo si řídí sám.
Právě v tom se liší od vrstevníků. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, Jiří Suchý má v Semaforu stále program, Jiřina Bohdalová zůstává veřejně aktivní. Adriana je oba jmenovala jako výjimky. Sobota se nerozhodl pracovat až do konce. Rozhodl se přestat, a podle všeho mu to vyhovuje.
Ne zmizení, ale vědomé zpomalení
Mluvit o úplném zmizení by bylo nepřesné. Ještě v říjnu 2025 Sobota osobně vyhlašoval cenu in memoriam Miloslavu Šimkovi na akci Mistr zábavního umění. V srpnu téhož roku přišel na pohřeb Jiřího Krampola. Definitivní konec kariéry nikdy formálně neoznámil, Adriana v lednu 2026 připustila, že to „nemusí být úplně tak definitivní“. Zároveň ale opakuje, že udělal dost a nejlepší je odejít včas.
Po dekádách, kdy musel překonávat trému, hrát extroverta a zvládat žaludeční neurózu z pracovního stresu, si Sobota zvolil něco, co si většina lidí přeje a málokdo dokáže: den bez povinností, knihu v ruce a podnik za rohem, kde ho nikdo nenutí být vtipný.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová