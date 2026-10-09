Google Mapy vybíjí telefon zbytečně rychle. Stačí změnit jedno nastavení a baterie vydrží o hodiny déle

To „jedno nastavení“ se jmenuje úsporný režim navigace (Power Saving Mode) přímo v Google Mapách. Když ho zapnete a zamknete telefon, Mapy nepřestanou navigovat, ale místo plnohodnotné mapy zobrazí na zamčené obrazovce jen zjednodušený pohled s nejbližší odbočkou a odhadovaným časem příjezdu. Displej přitom pracuje v režimu blízkém Always-On: zobrazuje méně barev, má nižší jas a nižší obnovovací frekvenci. Výsledek? Google tvrdí, že na plně nabitém telefonu získáte až čtyři hodiny navigace navíc. Jenže tento údaj platí výhradně pro řadu Pixel 10, konkrétně modely Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold. Majitelé Samsungů, Xiaomi, Motorol ani starších Pixelů tuto funkci v Mapách nenajdou.
Proč Mapy tak žerou baterii
Standardní navigace v Google Mapách je energetický maraton. Telefon současně udržuje aktivní GPS, zpracovává data ze senzorů, vykresluje detailní mapový pohled a průběžně stahuje informace o dopravě, uzavírkách i rychlejších alternativních trasách. To všechno běží najednou a všechno potřebuje energii.
Největší podíl na spotřebě má přitom displej. Plná mapa se všemi body zájmu, barevnými vrstvami dopravy a animacemi trasy udržuje obrazovku aktivní, často s vysokým jasem a obnovovací frekvencí. Power Saving Mode cílí právě sem. Podle Android Authority režim využívá ultraúsporný stav displeje, který Pixel 10 podporuje díky specifickému hardwaru, a proto zatím není dostupný šířeji.
Čtyři hodiny navíc, ale za jakých podmínek
Google číslo „až čtyři hodiny“ uvedl v rámci listopadového Pixel Dropu 2025. V poznámce pod čarou ale upřesňuje: test probíhal v Kalifornii na konci roku 2025, na plně nabitých Pixelech 10, s jasem displeje nastaveným na úroveň P90 a vypnutým adaptivním jasem. Reálný přínos závisí na teplotě, jasu, hustotě provozu i dalších faktorech.
Nezávislý test to potvrzuje střízlivěji. Redaktor Android Police Stephen Radochia vyzkoušel Power Saving Mode na Pixelu 10 Pro Fold při zhruba hodinové jízdě. Výsledek: běžná navigace srazila baterii o 8 %, úsporný režim jen o 3 %. Pět procentních bodů za hodinu může na delší cestě znamenat citelný rozdíl.
Co v úsporném režimu chybí? Body zájmu na mapě zmizí a vizuální upozornění na kolony také. Navigace ale dál přepočítává trasu, hlasové pokyny fungují a odhadovaný čas příjezdu se aktualizuje. Stačí klepnout na displej nebo stisknout tlačítko napájení a okamžitě se vrátíte k plné mapě. Po příjezdu do cíle se režim vypne sám.
Důležité omezení: Power Saving Mode funguje jen při jízdě autem a pouze v orientaci na výšku. Chodci a cyklisté ho nevyužijí.
Co můžou udělat všichni ostatní
Majitelé jiných telefonů nejsou úplně bez možností. Google Mapy nabízejí funkci Přehledné trasy (v angličtině Glanceable Directions), která je dostupná na Androidu i iPhonu. Google ji oznámil už v říjnu 2023 a postupně ji rozšířil globálně.
Přehledné trasy zobrazují na zamčené obrazovce základní navigační pokyny, další odbočku a vzdálenost k ní. Nemusíte kvůli každé zatáčce odemykat telefon a vracet se do plné aplikace. Zapnete je v Mapách přes profilovou fotku → Nastavení → Navigace → Přehledné trasy při řízení.
Zásadní rozdíl oproti Power Saving Mode: Přehledné trasy nemění způsob, jakým displej pracuje. Nesnižují jas, obnovovací frekvenci ani počet barev. Google u nich neuvádí žádné konkrétní číslo úspory baterie. Jde spíš o pohodlnější navigaci, která může sekundárně šetřit energii tím, že telefon nemusíte tak často odemykat.
Jak si režim zapnout, a jestli už ho nemáte
Na Pixelech 10 je Power Saving Mode ve výchozím stavu zapnutý. Pokud jste si ho omylem nevypnuli, pravděpodobně ho už používáte. Ověřit nebo změnit nastavení můžete v nápovědě Google nebo přímo v aplikaci: profilová fotka → Nastavení → Navigace → Možnosti jízdy → Power saving mode.
Pro všechny ostatní telefony platí cesta k Přehledným trasám: profilová fotka → Nastavení → Navigace → Přehledné trasy při řízení. Alternativně lze funkci aktivovat přes modrý bod na obrazovce s přehledem trasy.
Skutečný hodinový skok ve výdrži baterie je dnes výsadou čtyř modelů Pixel 10. Pro zbytek trhu zatím zbývají Přehledné trasy a naděje, že Google úsporný režim časem rozšíří i na další hardware. Důvod, proč to zatím neudělal, oficiálně nekomentuje, ale hardwarová vazba na specifický úsporný režim displeje naznačuje, že nejde jen o jednoduchý softwarový přepínač.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman