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Google Mapy vybíjí telefon zbytečně rychle. Stačí změnit jedno nastavení a baterie vydrží o hodiny déle

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Google v Mapách skrývá úsporný režim navigace, který dle testů prodlouží výdrž baterie až o čtyři hodiny. Zatím ale funguje jen na čtyřech telefonech.
Mobil, Google Mapy

Mobil, Google Mapy

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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