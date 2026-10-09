Tahle maličká dětská hračka má cenu 300 000 Kč. Nikdo netuší, kolik jich v Česku je

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Zapomenutá krabice na půdě. Zásuvka plná starých hraček v pokoji dospělých dětí. Skleněná vitrína u prarodičů. Na těchto místech se může ukrývat plastová figurka v hodnotě až 300 000 korun. Čokoládová vajíčka s překvapením bavila celé generace a většina rodičů vnímala miniaturní obsah jako odpolední zábavu na jedno použití. Málokdo tušil, že některé z těchto drobností dnes představují plnohodnotný sběratelský trh s vlastními katalogy, pravidly a nečekanými cenami.
Mezi absolutní legendy tohoto světa patří nenápadná modrá postava – Šmoula Noční hlídač, v německém originále Nachtwächterschlumpf. Drobný strážce s lucernou vyvolává mezi znalci obrovský rozruch. Nejvzácnější verze této figurky dosahuje hodnoty kolem 12 000 eur, tedy přibližně 300 000 korun. Pro laika to zní neuvěřitelně, protože na první pohled jde o obyčejný kousek plastu, jakých se v sedmdesátých a osmdesátých letech vyrobily miliony.
Klíč k astronomické cenovce však nespočívá ve vzhledu, ale v technických detailech výroby, které běžný člověk snadno přehlédne. A právě proto může mít někdo doma poklad, aniž by o něm věděl.
Záhada z roku 1979 a tmavě modrý plast
Zásadní roli hraje rok 1979, kdy společnost Ferrero připravovala uvedení této série na trh. V té době vznikla extrémně vzácná testovací varianta, která se do běžného prodeje prakticky neměla dostat. Tato specifická předsériová verze byla vylisována z tmavě modrého základního materiálu, který byl následně přetřený bílou barvou.
Běžný výrobní postup u pozdějších masových sérií byl přitom zcela odlišný. Standardní figurky se lisovaly z bílého plastu a modrá barva se na ně teprve malovala. U vzácného unikátu je tomu přesně naopak – tělo je modré a bíle domalovaná je čepice a kalhoty. Právě tato kombinace tmavě modrého plastu pod bílým nátěrem dělá z konkrétní varianty unikát, po kterém pátrají sběratelé z celé Evropy.
Pro dosažení maximální hodnoty je navíc naprosto klíčové, aby k figurce byl dochován také původní papírový příbalový leták, takzvaný Beipackzettel. Tento detail cenu hračky zásadně navyšuje.
Zajímavé je, že Noční hlídač není jediným svatým grálem této éry. Mezi další extrémně vzácné kousky patří Šmoula s flétnou (Flötenschlumpf) s červenou flétnou namísto běžné žluté nebo Šmoula Parádník (Eitelkeitsschlumpf) se stříbrným zrcátkem místo bílého.
Pozor na záměnu: ne každý modrý skřítek má hodnotu
Když se řekne figurka Šmouly, spousta lidí si okamžitě vzpomene na hračky z dětství. Tady je ovšem nutné zachovat chladnou hlavu a realistický pohled. Trh je totiž zaplavený kusy, které mají sice nostalgickou, ale nikoliv investiční hodnotu.
Velmi rozšířené jsou například klasické gumové figurky od firmy Schleich, které se prodávaly samostatně v hračkářstvích a stáncích. Tyto běžné hračky se dají pořídit za desítky až stovky korun. Pozor také na záměnu – Šmoula strážný (Wächterschlumpf) od Schleich drží v ruce halapartnu, zatímco vzácný Noční hlídač z Kinder vajíčka má pouze lucernu.
Podobně jsou na tom i běžnější sériové verze z čokoládových vajíček, které se do oběhu dostaly v obrovských nákladech. Jejich cena se v závislosti na zachovalosti, původním příslušenství nebo drobných odchylkách pohybuje maximálně v řádu několika tisíc korun, nikoliv stovek tisíc.
Nikdo netuší, kolik jich může být v Česku
Zajímavou záhadou zůstává, jaká je situace přímo u nás. Nikdo netuší, kolik těchto vzácných kusů se může nacházet v Česku. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let bylo tehdejší Československo odděleno železnou oponou, takže západní sladkosti představovaly nedostatkové zboží.
Přesto se k nám čokoládová vajíčka dostávala – především nákupem v prodejnách Tuzex, případně jako dárky od příbuzných žijících v zahraničí nebo ze služebních cest. Rodiče tehdy figurky přirozeně vnímali jen jako obyčejnou hračku pro děti, nikdo neřešil výrobní šarže ani testovací série.
Je docela dobře možné, že někdo má doma vzácný poklad, aniž by o tom měl sebemenší tušení. Zkoumání takových nálezů však vyžaduje opatrnost a pečlivost. Zkušení sběratelé varují před neodborným čištěním, seškrabáváním barev nebo domácími testy materiálu, které by mohly případný cenný originál nenávratně znehodnotit.
Na trhu se navíc pohybuje celá řada padělků a dodatečně upravovaných běžných figurek, které se snaží napodobit vzhled testovacího vzorku. Pokud tedy někdo při úklidu starých hraček narazí na modrého hlídače s lucernou, vyplatí se nechat si jeho původ a materiálové složení ověřit u nezávislých odborníků, kteří se na tyto miniatury specializují.
Zdroje článku: eierlei-shop.de, ebay.de, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová