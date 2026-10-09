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Amazon představil tři nové Kindle najednou. Jeden má barevný displej a mění pravidla hry pro čtenáře e-knih

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Amazon odhalil kompletně přepracovanou rodinu čteček Kindle. Tři modely najednou, jeden z nich poprvé v druhé generaci s barevným displejem.
Čtečka knih Kindle, Amazon

Čtečka knih Kindle, Amazon

Zdroj: Amazon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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