Amazon představil tři nové Kindle najednou. Jeden má barevný displej a mění pravidla hry pro čtenáře e-knih

Stalo se něco, co Amazon u svých čteček nedělá často: představil tři zařízení současně. Nový základní Kindle, nový Kindle Paperwhite a nový Kindle Colorsoft sdílejí jednotnou designovou platformu, tenčí těla a konstrukci s displejem zapuštěným do roviny s rámečkem. Ale právě Colorsoft je ten, kvůli kterému má smysl zpozornět. Jeho barevný e-ink displej posouvá čtení komiksů, ilustrovaných kuchařek, cestopisů i knih s barevnými ilustracemi do roviny, kterou klasický černobílý e-ink jednoduše nenabízí. Pro čtenáře, kteří dosud sahali po tabletu jen kvůli barvám v knize, se tak možnosti skutečně rozšiřují: Colorsoft nabízí barvu bez typického lesku LCD nebo OLED displejů.
Tři modely, jedna platforma, různé ambice
Amazon tentokrát nepostupoval salámovou metodou. Celá rodina dostala společnou konstrukční základnu, která umožňuje displej zapuštěný do roviny s rámečkem a tenčí profil těla. Každý model ale cílí na jinou skupinu čtenářů.
- Základní Kindle (149,99 USD, orientačně 3 270 Kč): šestipalcový displej, 16 GB úložiště, o 30 % rychlejší otevírání knih oproti předchůdci a výdrž baterie až šest týdnů. Nejlehčí a nejlevnější vstup do ekosystému.
- Kindle Paperwhite (199,99 USD, orientačně 4 360 Kč): sedmipalcový displej s nejvyšším kontrastním poměrem v historii řady Paperwhite, oxidový TFT backplane, voděodolnost a výdrž až dvanácti týdnů. Existuje i Signature Edition za 249,99 USD s 32 GB a automatickým nastavením podsvícení.
- Kindle Colorsoft (289,99 USD, orientačně 6 320 Kč): sedmipalcový barevný e-ink displej druhé generace, 16 GB a výdrž až osm týdnů. Signature Edition za 319,99 USD přidává 32 GB a hliníkové tělo.
Orientační korunové ceny vycházejí z referenčního kurzu ECB ze 2. října 2026 a nezahrnují DPH, dopravu ani případnou lokální přirážku. Česko totiž mezi oficiálními trhy prvního uvedení nefiguruje. Amazon start potvrdil pro USA, Kanadu, Velkou Británii, Německo, Polsko, Japonsko a další země, ale český trh zatím mezi podporovanými není.
Proč Colorsoft mění pravidla hry, a pro koho vlastně
Barevný Kindle není úplná novinka. První Colorsoft přišel v říjnu 2024, levnější 16GB verze následovala v červenci 2025. Letošní model je ale druhá generace s přepracovaným displejem, u kterého Amazon upravil technologii barevného zobrazení a optickou vrstvu. Výsledkem má být čistší a rovnoměrnější obraz, který si zachovává charakter e-ink displeje a zároveň nabízí barvy.
V praxi to znamená barevné obálky knih přímo v knihovně, fotografie v cestopisech, panely komiksů a grafických románů tak, jak je autoři zamýšleli, a zvýrazňování textu ve více barvách s možností pozdějšího filtrování. Kdo čte výhradně textové romány, ten z barvy profituje minimálně: uvidí hezčí obálku, ale samotný zážitek ze čtení se zásadně nezmění. Colorsoft mění pravidla hlavně čtenářům vizuálně bohatého obsahu, kteří dosud museli volit mezi barevným displejem tabletu a černobílým zobrazením klasické čtečky.
Důležitý detail, který platí pro celý segment barevných e-ink čteček: barevný displej neobarvuje automaticky černobílé stránky. Barva se zobrazí jen tam, kde ji obsah skutečně obsahuje. To potvrzuje i konkurenční Kobo ve svém oficiálním vysvětlení technologie.
Colorsoft versus konkurence: cena roste, výhody se liší
Kindle Colorsoft není na trhu sám. Kobo Clara Colour stojí 179,99 USD, tedy o více než sto dolarů méně. Kobo Libra Colour za 259,99 USD je rovněž levnější a navíc nabízí kompatibilitu se stylusem, fyzická tlačítka pro otáčení stránek a integraci knihovní služby OverDrive v podporovaných zemích.
This is one of the biggest Kindle redesigns since the original Paperwhite. ⬇️ The team redesigned the devices from the ground up, beginning with a reverse-stack display —a first for e-readers. 🔋Weeks worth of battery 🎨Edge-to-edge color display 🔲The most pocket-sized Kindle ever 🟣New color options like Ube Last year, 85+ million people read on Kindle. They read more than 720 billion pages, an all-time high. This is what comes next.— Amazon (@amazon) October 1, 2026
Amazon proti tomu staví sílu vlastního ekosystému: obrovský katalog Kindle Store, synchronizaci Whispersync, integraci s Audible a nové příslušenství. Bluetooth ovladač Kindle Click za 34,99 USD umožňuje otáčet stránky jednou rukou, aniž byste se museli dotýkat displeje. Page-Turn Cover za 79,99 USD je pak speciální obal s integrovaným ovládáním otáčení stránek a je určen pro vybrané modely.
Na výdrži baterie Colorsoft zaostává za Paperwhitem: osm týdnů proti dvanácti. Pořád ale překonává základní Kindle se šesti týdny. Pro většinu čtenářů, kteří nabíjejí čtečku jednou za několik týdnů, je to dostatečná rezerva.
Vyplatí se čekat na slevu?
Oznámení nové řady přišlo 1. října 2026, tedy pět dní před podzimními Prime Big Deal Days 6.–7. října. Letní Prime Day proběhl už v červnu a tehdy Amazon srazil cenu starší generace Colorsoftu 16 GB na 159,99 USD, tedy o více než 36 %. U čerstvě představených modelů bývají první slevy tradičně mírnější, ale samotné načasování premiéry těsně před slevovou akcí naznačuje, že Amazon může nabídnout nějakou formu úvodní slevy.
Bez oficiálního českého uvedení zbývá nákup přes německý nebo britský Amazon, kde k ceně přibude poštovné a podle konkrétního prodejce a způsobu doručení také případné další poplatky. Kdo nespěchá, udělá dobře, když počká na první recenze druhé generace Colorsoftu a na první slevovou vlnu, která u Kindle přichází pravidelně.
Tři čtečky najednou, jedna designová filozofie, jeden jasný vítěz pozornosti. Colorsoft druhé generace nedělá z Kindle tablet. Dělá z něj čtečku, která konečně nabízí barvy i pro čtenáře komiksů a ilustrovaných knih, aniž by kvůli nim museli přecházet na klasický tablet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík