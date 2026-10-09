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5 večeří, ve kterých vejce konečně není nouzovka. Zvládne shakshuku, křupavou rýži i pořádnou tortillu

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„Dáme si vajíčka?“ někdy zní jako kulinární verze rezignace. Přitom pár vajec dokáže postavit večeři, která se vůbec nemusí omlouvat za to, že doma nebylo maso ani velký plán. K letošnímu World Egg Day jsme vybraly pět jídel, kde vejce nehraje poslední záchranu lednice, ale hlavní roli.
5 večeří, ve kterých vejce konečně není nouzovka. Zvládne shakshuku, křupavou rýži i pořádnou tortillu

5 večeří, ve kterých vejce konečně není nouzovka. Zvládne shakshuku, křupavou rýži i pořádnou tortillu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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