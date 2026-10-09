5 večeří, ve kterých vejce konečně není nouzovka. Zvládne shakshuku, křupavou rýži i pořádnou tortillu

1. Shakshuka s rajčaty, paprikou a fetou
Na 2 porce: 4 vejce, plechovka krájených rajčat, červená paprika, menší cibule, 2 stroužky česneku, lžička římského kmínu, půl lžičky uzené papriky, chilli podle chuti, 80 g fety, olivový olej, sůl a čerstvé bylinky.
Cibuli a papriku opeč na oleji doměkka. Přidej česnek a koření, krátce rozvoň a potom přilij rajčata. Omáčku nech deset až patnáct minut probublávat, aby trochu zhoustla.
Lžící vytvoř čtyři důlky, rozklepni do nich vejce, pánev přikryj a nech je několik minut zatáhnout. Bílek má být hotový, žloutek klidně stále tekutější.
Nakonec rozdrob fetu a přidej bylinky. S dobrým chlebem je to páteční večeře, u které nikdo nemusí vědět, že základ přišel z plechovky.
2. Křupavá rýže s vejcem a chilli olejem
Na 2 porce: 350–400 g uvařené vychlazené rýže, 2–4 vejce, jarní cibulka, hrst hrášku nebo edamame, sójová omáčka, trochu sezamového oleje, chilli crisp nebo chilli olej.
Na široké pánvi rozehřej trochu oleje a rýži rozprostři do tenké vrstvy. Několik minut ji nech opravdu bez míchání, aby se na spodní straně vytvořila křupavá místa. Teprve potom ji obrať a přidej hrášek nebo edamame.
Vedle usmaž vejce tak, aby bílek měl křupavé okraje a žloutek zůstal podle chuti tekutý. Rýži dochuť sójovou omáčkou a trochou sezamového oleje, nahoru polož vejce, jarní cibulku a chilli.
Žloutek po rozříznutí funguje skoro jako omáčka. Tohle už rozhodně není „jen vajíčko s rýží“.
3. Tortilla española, která nepotřebuje dvacet ingrediencí
Na 3–4 porce: 500 g brambor, 5 vajec, větší cibule, olivový olej, sůl.
Brambory nakrájej na tenké plátky nebo menší kostky. Společně s cibulí je pomalu opékej na dostatečném množství oleje, dokud nejsou měkké, ale nemusí být křupavé.
Přebytečný olej slij, brambory smíchej s rozšlehanými a osolenými vejci a směs vrať na pánev. Nech několik minut zatáhnout a potom tortillu opatrně otoč pomocí velkého talíře.
Ano, přesně tady se může odehrát malá kuchyňská tragédie. Dělej to nad linkou, ne nad bílým kobercem.
Tortilla je výborná teplá i pokojové teploty a se salátem zvládne páteční večeři bez dalšího programu.
4. Pečená vejce se špenátem, smetanou a parmazánem
Na 2 porce: 4 vejce, 200 g čerstvého špenátu, 100 ml smetany, 40 g parmazánu, stroužek česneku, máslo, pepř a sůl.
Na pánvi krátce zavadni špenát s česnekem a trochou másla. Rozděl ho do dvou menších zapékacích nádobek, přidej trochu smetany a do každé rozklepni dvě vejce.
Posyp parmazánem a peč při 190 °C přibližně 8–12 minut podle velikosti nádob a toho, jak tekutý chceš žloutek.
K tomu opečený chleba a máš něco mezi brunchem a večeří, což je v pátek velmi legitimní gastronomická kategorie.
5. Turecká vejce s česnekovým jogurtem
Na 2 porce: 4 vejce, 300 g hustého řeckého jogurtu, malý stroužek česneku, 40 g másla, půl lžičky chilli vloček nebo aleppského pepře, kopr či petržel, sůl a chléb.
Jogurt nech trochu ohřát na pokojovou teplotu a smíchej ho s malým množstvím česneku a soli. Vejce připrav jako ztracená: ve vodě, která jen mírně probublává, několik minut podle požadovaného žloutku.
Máslo nech na malé pánvi rozpustit a krátce v něm rozvoň chilli. Na talíř dej jogurt, vejce, chilli máslo a bylinky.
Když do toho potom namočíš křupavý chléb, začne být těžké považovat vejce za jídlo, které se připravuje jen tehdy, když doma „nic není“.
Vejce není nouzové tlačítko lednice
World Egg Day se každoročně slaví druhý pátek v říjnu a letos připadá právě na 9. října. Smysl toho dne můžeme nechat producentům vajec; pro nás je docela dobrým důvodem připomenout si jednu praktickou věc.
Vejce může být velmi levný a rychlý základ večeře, aniž by pokaždé skončilo jako míchanice vedle krajíce chleba. A pokud u pátého receptu zjistíš, že doma nemáš jogurt, chilli ani parmazán? Pak jsou míchaná vejce pořád úplně v pohodě.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další rychlé večeře, recepty a nápady, co uvařit bez půldenního pobytu v kuchyni, najdeš na Poudrée.
Zdroje: International Egg Commission – World Egg Day [1], BBC Good Food – Shakshuka [2], BBC Good Food – Spanish tortilla [3].