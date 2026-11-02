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Boj o život oblíbené kadeřnice Kačky z Úsova: naděje na záchranu stojí miliony

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Dennívýzva
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Z nepříjemně časté bolesti hlavy se stala diagnóza, která krutě zasáhla do života Kateřiny a její rodiny z Úsova na Mohelnicku. Oblíbená kadeřnice a máma dvou dětí si vyslechla od lékařů zdrcující výrok o nádoru mozku. Bleskově následovala operace, další léčba je ale mimořádně nákladná.
Boj o život oblíbené kadeřnice Kačky z Úsova: naděje na záchranu stojí miliony

Boj o život oblíbené kadeřnice Kačky z Úsova: naděje na záchranu stojí miliony

Zdroj: Marcel Kunert
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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