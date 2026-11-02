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Každý v Česku měl toto nádobí s kytičkami. Teď má enormní cenu a sběratelé platí tisíce

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Dennívýzva
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Kdo by si nepamatoval nedělní návštěvy u babičky, kde v proskleném sekretáři zářilo porcelánové nádobí s jemnými květinovými motivy. Zatímco většina z nás tyto vzpomínky spojuje s milou retro dekorací, mezi sběrateli se skrývá jeden konkrétní tuzemský unikát. Pokud máte doma ten správný ručně malovaný kousek, můžete za něj na aukcích dostat i několik tisíc korun.
Každý v Česku měl toto nádobí s kytičkami. Teď má enormní cenu a sběratelé platí tisíce

Každý v Česku měl toto nádobí s kytičkami. Teď má enormní cenu a sběratelé platí tisíce

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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