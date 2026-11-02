Každý v Česku měl toto nádobí s kytičkami. Teď má enormní cenu a sběratelé platí tisíce

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Když se řekne retro porcelán s květinovým vzorem, mnoha lidem se vybaví sériové nádobí ze 60. až 80. let, které zdobilo téměř každou československou domácnost. Skutečným klenotem tuzemského uměleckého řemesla je však něco zcela jiného – ručně malovaná porcelánová a keramická díla z ikonické Lidové malírny Telč. Tyto nádherné vázy, džbány a pamětní soupravy uchvacují sběratele svou neopakovatelnou poctivostí. Každý tah štětcem vytvořil originál, který v sobě nese duši moravské tradice a prvorepublikové elegance.
Příběh zrození moravského zázraku a světový úspěch
Příběh tohoto fenomenálního podniku se začal psát již v roce 1908, kdy byla v Telči založena Škola pro lidovou malbu. U jejího zrodu stáli vizionáři jako profesor František Fromek či Hynek Janků, s nimiž úzce spolupracovali i renomovaní výtvarníci Jan Koula a Alois Jaroněk.
V roce 1911 se Škola transformovala na úspěšné výrobní družstvo. Místní malířky zdobily každý kus tradičními florálními a geometrickými motivy s takovou precizností, že si telčský porcelán získal obrovské uznání nejen doma, ale i při mezinárodním vývozu do zahraničí. Pro sběratele je dnes tento porcelán svatý grál – autentická ruční práce z doby, kdy se ještě věci vyráběly s láskou a trpělivostí.
Detektivka pro sběratele: Jak poznat vzácný originál od běžného retra
Poznat pravý sběratelský poklad vyžaduje trochu detektivního pátrání. Běžné sériové nádobí značek jako Thun či Epiag má motiv nanášen strojovým tiskem – takové kusy stály tehdy pár korun československých a dnes mají spíš sentimentální než finanční hodnotu.
Oproti tomu unikáty z Telče poznáte podle lehkých živých tahů štětcem a charakteristické značky na spodní straně. Hledejte písmeno T v rámečku doplněné o motiv jablíčka, případně doplňková písmena autorů (F, J, K) či značku Stará malírna Telč s ručně psaným číslem dekoru.
Výjimečnost telčské tvorby potvrdila vedoucí telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava Mgr. Helena Grycová Benešová: „Výrobky Lidové malírny v Telči byly výjimečné tím, že děvčata malovala každý kus ručně podle původních moravských ornamentů. Keramika i porcelán měly vlastní značku s jablíčkem a téčkem. Dnes jde o vyhledávaný sběratelský artikl právě kvůli autentické ruční práci a omezenému počtu dochovaných kusů, nikoliv kvůli masovému retro designu.“
Jakou má poklad cenu a jak s ním naložit?
Zatímco masově vyráběné květinové nádobí ze socialistických let se dnes prodává spíše po stokorunách za celou sadu, originální ručně malovaný porcelán a vázy z Telče z období první republiky mají značnou hodnotu. Ceny autentických kusů se na aukčních portálech, jako je Aukro, pohybují od 1 500 Kč až do 7 000 Kč za kus v závislosti na zachovalosti a velikosti.
Možná ho máte dodnes na chalupě nebo schovaný v krabici na půdě. Mezi veřejností však koluje řada mýtů způsobených nepodloženými zprávami, na což reagoval i jeden z uživatelů v diskusi na sběratelském portálu Aukro: „Podle bulvárních článků bych měl mít v obýváku poklad za sto tisíc. Když jsem dal babiččin kytičkový servis ze 70. let na Aukro od koruny, prodal se za 180 Kč a ani to nikdo nechtěl osobně vyzvednout.“
Pokud tedy plánujete úklid půdy nebo starého sekretáře po babičce, pečlivě prozkoumejte spodní stranu každé vázy či džbánku. Pokud objevíte ikonické téčko s jablíčkem, držíte v ruce skvostný kus české historie, který si zaslouží čestné místo v aukci nebo rodinné sbírce. Máte doma i vy podobné retro kousky s příběhem?
Zdroje článku: telc.eu, vysocina.rozhlas.cz, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková