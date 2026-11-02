Rychlá domácí pizza z předpřipraveného těsta. Každou část plechu můžete obložit trochu jinak

Když se doma objevíme později, než bylo v plánu, a hlad už začíná být trochu protivný, sahám po téhle pizze z plechu dost často. Žádné zadělávání, žádné čekání na kynutí. Vezmu hotové těsto na pizzu, rozbalím ho na plech, navrch přijde to, co máme zrovna rádi, a za chvíli se jí. Líbí se mi na tom hlavně to, že je to rychlé, nenáročné a přitom poctivé jídlo, které obyčejný pracovní den umí docela zachránit.
Na
hotové jsem narazila kdysi při úplně běžném nákupu a od té doby ho doma mívám jako takovou rezervu. Pro chvíle, kdy už se mi nechce vytahovat hrnce a vymýšlet velké vaření. Na plechu funguje těsto překvapivě dobře, hlavně když se vaří pro víc lidí. Každý si vezme kus, který mu sedí, a není potřeba kolem toho dělat vědu.
Můj tip zní: S oblohou raději brzdit. U pizzy z kupovaného těsta se to opravdu vyplatí. Když se navrší moc surovin, prostředek se snadno zapaří a kraje přijdou o to příjemné křupnutí. Recept na domácí pizzu z plechu
Doba přípravy: 10 minut Doba pečení: 15 až 18 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Teplota trouby: 200 °C Ingredience pro přípravu 1 balení hotového těsta na pizzu 4 lžíce rajčatového základu nebo passaty 1 lžíce olivového oleje 1 špetka sušeného oregana 150 g strouhaného sýra 100 g šunky 1/2 kusu červené papriky 1 menší kus cibule 6 až 8 kusů oliv, volitelně špetka soli podle chuti Postup přípravy jednoduché domácí pizzy
1. Troubu zapněte na
200 °C. Plech vyložte pečicím papírem, pokud už není přibalený přímo u hotového těsta.
2.
Těsto na pizzu pomalu rozviňte a přesuňte ho na plech. Když se někde trochu stáhne, dotáhněte ho prsty do rohů. Nemusí to být jako podle pravítka, doma se to na milimetry neřeší.
3. V malé misce smíchejte
rajčatový základ s olivovým olejem a trochou oregana. Pokud chcete, přidejte i malou špetku soli. Jen opatrně, protože šunka i sýr už bývají slané dost.
4. Rajčatovou směs rozetřete po těstě. U okrajů nechte asi
1 cm volný proužek, aby se při pečení hezky zvedly a zůstaly sušší a křupavější. Foto: Cooky.cz, Při potírání rajčatovým základem nechte okraje volné.
5. Na omáčku dejte část
strouhaného sýra. Pak přijdou na řadu šunka, proužky papriky, tenké plátky cibule a případně také olivy. Nakonec pizzu posypte zbytkem sýra. Foto: Cooky.cz, Obloženou pizzu posypte strouhaným sýrem,
6. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte zhruba
15 až 18 minut. Kontrolujte hlavně okraje a spodek těsta. Sýr má být rozpuštěný, lehce zlatý, ale ne vysušený.
7. Hotovou
pizzu z plechu nechte 2 až 3 minuty stát. Pak ji nakrájejte rádýlkem nebo ostrým nožem na obdélníky a podávejte ještě teplou. Zbytek vydrží v lednici do druhého dne, nejlépe se ohřeje krátce v troubě nebo na pánvi. Foto: Cooky.cz, Hotovou pizzu nechte chvíli stát a podávejte ještě teplou. Rady co na pizzu z plechu dávat a čemu se vyhnout Omáčky dávejte raději tenčí vrstvu, aby se těsto uprostřed nerozmočilo. Sýr rozdělte na dvě dávky. Trochu pod oblohu, trochu navrch. Pizza pak lépe drží pohromadě. Pokud používáte žampiony nebo jiné vodnatější suroviny, dejte jich méně, případně je předem krátce osušte. Nejlepší je hned po upečení, ale studená se dá druhý den bez problémů vzít do krabičky na cestu. U rodinné pizzy se mi nejvíc osvědčila jednoduchá klasika: šunka, sýr a paprika. Stejná kombinace se často objevuje i v domácích videoreceptech, a není divu. Suroviny jsou běžně po ruce, příprava je rychlá a většinou s tím nemají problém ani děti. Když chci chuť trochu zvýraznit, přihodím pár oliv nebo trochu červené cibule. Opatrnější jsem naopak s čerstvými rajčaty, velkými kusy mozzarelly nebo velkou dávkou kukuřice. Pouštějí dost vody a těsto pak nebývá takové, jaké má být.
Domácí pizza s pětiminutovým sugem z loupaných rajčat v plechovce, kterou si obložíte podle sebe
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